לטקסט בעברית: מהיום באתר הארץ: זירת דעות דו לשונית



من اليوم في موقع "هآرتس": صفحة آراء بالعربيّة.

سيقوم موقع "هآرتس" بدءً من اليوم بنشر مقالات رأي باللغة العربية. لقد رغبنا منذ وقت طويل في نشر مقالات بالعربية، والآن قررنا أن الوقت قد حان للقيام بذلك. نهدف من وراء هذه المبادرة إلى إيصال مضامين الصحيفة للقرّاء العرب، وزيادة عدد الكُتّاب والكاتبات من المجتمع العربي، وإلى المساهمة من خلال منبر الآراء في "هآرتس" في إثراء وتعميق الحوار بين عموم الإسرائيليين، يهوداً وعرباً.‏

بدءً من اليوم سننشر كل يوم عدداً من المقالات بأقلام كاتبات وكُتاب عرب. وستكون لكل مقال نسخة مترجمة للعبرية ليتسنى لكل قارئة وقارئ اختيار اللغة المُفضلة للقراءة. ستتاح الفرصة بهذا لكل مهتم ومهتمة للاطلاع على القضايا التي تشغل المواطنين والمجتمع العربي في إسرائيل.

نأمل أن يُصبح للغة وللأصوات العربية نصيب ومساحة أكبر وأكثر تأثيرًا في الخطاب الاجتماعي في إسرائيل. المنصّة الجديدة ستكون إحدى آليّات تحقيق هذا الهدف.