למאמר בעברית: איך עוצרים את נתניהו

يعلم رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو انه لن يشكل حكومة في حال تحقق امران اثنان؛ زيادة التمثيل العربي وزيادة بتمثيل حزب أفيغدور ليبرمان. نتنياهو داهية سياسية متخصص في الحملات الانتخابية ومتربع على كرسي رئاسة الحكومة لفترة قياسية امتدت الى ثلاثة عشر عامًا، عشر سنوات على التوالي منها بدأت في 2009 وامتدت حتى يومنا هذا. لسنا بصدد استعراض سيرة نتنياهو الذاتية ولا استعراض قدراته، ولكنها بصدد محاولة لتحليل ما يفعله اليمين ونتنياهو خاصة، ليبقى في الحكم وبالذات على ضوء ازمة الكنيست الأخيرة وانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات في أيلول القريب.

#أولاً بعد اعلان الانتخابات نتنياهو يعيين عضو الكنيست اوحانا ليكون أول وزير قضاء مِثلي في إسرائيل .

يأتي هذا التعيين بعد أن اقصى نتنياهو الوزيرة السابقة ايليت شاكيد المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية في اليمين الإسرائيلي. برأيي هذا الاقصاء والتعيين ليس رسالة للتيار الذي تمثله شاكيد، ولكنه رسالة للتيار الليبرالي لينفي نتنياهو عن نفسه تهمة الخضوع للمتدينين المعارضين لحقوق المثليين. ليذكّر حزبه بانه ليس في جيب التيار الصهيوني الديني، كي يعزز حزبه ويشحذ همم اعضاءه في الانتخابات. من الجدير بالذكر أن هذا التعيين مؤقت، منزوع الصلاحيات ومقيّد. يعي الوزير الجديد ذلك جيدا، ويعد نتنياهو بان تعود هذه الوزارة الى ياريف ليفين، من المقربين جدا لرئيس الحكومة والبلدوزر في مجال القانون لِشرعنة خطوات نتنياهو الشخصية والحزبية.

#ثانيًا: يرسل نتنياهو وبواسطه مقربه ناتان ايشيل رسالة غمز لقطاعات عربية ليوهمها بان هناك فرصة للتعاون بين اليمين والعرب في هذه الانتخابات، على أساس قاعدة التنازل عن الحقوق الجماعية مقابل الاستثمار في التعليم، الاقتصاد والامن الداخلي ( قضية العنف). تدغدغ هذه الغمزات بعض الطامحين لمقعد في البرلمان على اختلاف أهدافهم ومصالحهم ونزعاتهم الليبرالية. وبالتوازي يستمر نتنياهو ببث اكاذيب وافتراءات ليدب اليأس في نفوس الناخبين العرب ويصور الأحزاب العربية كغير شرعية ومن الواجب تبديلها بمن يرضى أن تُختزل قضيته لتحسينات في التعليم، في الاقتصاد وفي الامن الشخصي. هذا الغمز قد يشجع البعض على اقامة حزب عربي بديل اخر، يكسر الالتفاف حول "المشتركة" يدفع العرب لعدم المشاركة في التصويت ويحرق كمية من الأصوات على حساب المشتركة.

#ثالثًا: وفي محاولاته لمنع ليبرمان من زيادة التمثيل، وبعد أن أدرك باراك أن زيادة تمثيل حزب ليبرمان ستأتي من جمهور الناخبين اليميني، العلماني الذي يكره المتدينين لان هذا ما يبثه ليبرمان نفسه في خطابه وأجندته. يقوم نتنياهو باستحضار رئيس بلدية طبريا العلماني اليميني الشعبوي "قاهر المتدينين" الى تشكيل حزب يقتص من أصوات ليبرمان ويحرقها لتعود بالفائدة على الحزب الأكبر أي الليكود.بما معناه ينشىئ حزب من القش هدفه حرق الأصوات.

#رابعًا: تعيينات وزارية مؤقته لإرضاء قطاعات واسعة من الليكود ولتطمين شركاءه السابقين التابعين لحكومته. يعيين دافيد امسالم، لإرضاء قطاعات شرقية شعبوية في حزبه وزيرا للاتصالات، يُعين سموتريتش وزيرا للمواصلات ورافي بيرتس وزيرا للتعليم، ليُطمئن ويقوي التيار الصهيوني الديني في الانتخابات. ستشهد الساحة السياسية حتى الانتخابات خطوات فعلية ومركبة وكيدية أكثر بهدف الانتصار في اخر معارك نتنياهو وما يمثله ومعركته الشخصية ايضًا.

خلاصة الكلام، نتنياهو يستيقظ ليخطط ويُتكتك، ويسعى ليتوج نفسه ملكًا لإسرائيل وفقًا للمفهوم الديني، نتفق جميًعا أن نتنياهو يسعى الان الى تصفية القضية الفلسطينية مستعينًا بالأصدقاء القدماء-الجدد من حكام الرجعية العربية بواسطة وهم "السلام الاقتصادي" من خلال صفقة القرن التي ستبدأ بعد أن يتولى رئاسة الحكومة مجددا وقبل محاكمته. الطريق الوحيد المتاح الان لمنعه من فعل ذلك، هي وضع كل ثقلنا الانتخابي كعرب فلسطينيين أصحاب حقوق جماعيًة وفرديّة وضخها في نضال مشترك مع القوى الديمقراطية اليهودية التي نتفق معنا سياسيا. القائمة المشتركة على كل عّلاتها والاضرار التي رافقت مخاض ودلاتها من جديد ستساعد في تحقيق ذلك، الان والان بالذات.

الكاتب مركز علاقات برلمانية ومسؤول ملف التمثيل الملائم للمواطنين العرب في الخدمات العامة

למאמר בעברית: איך עוצרים את נתניהו