وهلأ لوين؟

למאמר בעברית: התנאים להחרמת הבחירות

بعد مخاض طويل وعسير، تم الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. انها حية ترزق لكنها تتنفس بصعوبة، يبدو أن المشتركة قد خسرت "المومنتوم"، قوة الدفع وزخم الحماسة الأولى.

حسب أمين معلوف فإن: "الرأي العام أشبه بشخص ضخم الجثة مُستسلمٌ للرقاد، يصحو بين الحين والآخر من سباته بغتة لذا يجب استغلال الفرصة لإقناعه بفكرة واحدة بسيطة موجزه لأنه سرعان ما يتثاءب متهيئا للنوم من جديد". تبعا لهذا القول، كان على أعضاء المشتركة "ضرب الحديد وهو حامٍ" واستغلال يقظة الجمهور العربي السياسية التي نتجت بدورها عن حل الكنيست، لكنهم لم يفعلوا. فماذا كانت النتيجة؟ من جهة، هبوط في حماس أعضاء الأحزاب والمؤيدين وتقبل بعضهم الأمر على مضض. ومن جهة أخرى ارتفاع أصوات المنادين بالمقاطعة. فما فعلته الأحزاب والكتل نفّر الجمهور العربي منها وأظهر بعض قادتها بمظهر المنتفعين المتصارعين على السيطرة، الهيمنة والمناصب. كما وأظهر البعض الاخر كمن لم يتعد مرحلة الطفولة فتغاضب- تباكى وضرب التزامه السياسي بعرض الحائط، مغلّفا إياه بالمبدئية وعدم التنازل عن الحق!. تناست هذه الكتل المتصارعة الحق الأول؛ ألا وهو تمثيل شعبنا بشكل لائق، بواجهة موحدة تعمل تحت مظلة القواسم والأهداف المشتركة كجسم واحد متماسك له رؤيته أو على الأقل يسعى لتكوينها.



مع اقتراب موعد كل انتخابات تتصاعد الأصوات المطالبة بالمقاطعة، ومن المتوقع أن تزداد تصاعداً في هذه المرحلة. هنالك بالطبع المقاطعون التاريخيون الذين نادوا بالمقاطعة دوما، لكنني أقصد هنا أولئك الذين كانوا ناشطين وفاعلين في العمل الحزبي وبطبيعة الحال جاهدوا وبذلوا الكثير من خلال العمل الانتخابي (،) - بؤرة عمل الأحزاب والكتل. أتكلم عن هؤلاء الذين انتزعوا أنفسهم من هذا التيار ووقفوا على الضفة منادين الآن بالمقاطعة.



يجدر أخذ ادعاءات المقاطعة على محمل الجد، فبعضها متينة ويجب بحثها ومناقشتها. الادعاء الأول، هو أن العمل البرلماني استحوذ على المشهد واستنزف طاقات الأحزاب محولا إياها لخلايا موسمية تنشط بين الناس في فترة الانتخابات وتنساهم فيما بعد. بل وجعل الانتخابات والعمل الانتخابي قبلتها وهدف وجودها. فهل ستعتبر الأحزاب العربية من هذا الدرس وتعود للعمل بين الناس، توعيتها، ترسيخ هويتها وحثها للنضال من أجل نيل حقوقها وتحقيق أهدافها؟



الادعاء الثاني، هو أن وجود نوابٍ عربٍ في الكنيست مهم جدً لمن يريد لهذه الدولة الظهور بمظهر دولة ديمقراطية مستنيرة. بهذا السياق فإن التمثيل العربي ما هو إلا ورقة توت تغطي عورتها. يمكن بسهولة دحض هذا الادعاء لأنه وببساطة شديدةٍ، ضعيف. فالواقع السياسي الذي لا يمكن إنكاره هو أن إسرائيل، الدولة التي يشارك في برلمانها نواب عرب، هي دولة تمييز عنصري تتدحرج بتسارع إلى منزلق الأبارتهايد!. إن وجود نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي لن يجعل من دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، كما لم يفعل حتى الان. لا يمكن إنكار أهمية قيمة تمثيل كل الفئات المجتمعية، لكن التمثيل وحده غير كاف. فهل حقا يسمح البرلمان الإسرائيلي للنواب العرب بالتأثير السياسي وترك بصمة؟، هل يمكنهم يوما أن يكونوا جزءاً من ائتلاف لتكوين حكومة؟ وهل يتقبلون دعماً وتعاوناُ من الكتل الأخرى عند اقتراحهم لقوانين أو عند تصديهم لقوانين عنصرية؟ من يتمعن بمجريات الكنيست الداخلية، يجد أن النواب اليهود عن الأحزاب الصهيونية في الكنيست يقاطعون الممثلين العرب سياسيا بشكل تام. فلا يقومون بتأييدهم ودعم اقتراحاتهم، حتى عند تناولهم قضايا تهم مجمل الجمهور الإسرائيلي، كقضايا العمال، المرأة، التعليم والخ. بالرغم من ميول النواب العرب بشكل واضح نحو العدل الاجتماعي وتساوي الفرص بين المواطنين عامة، والتي من المفترض أن تلقى تأييد معظم الأحزاب ذات التوجهات الاجتماعية المعتدلة. يدرك كل متابع لتصريحات الكتل والأحزاب اليهودية المختلفة أنه لا مجال لدمج الكتل العربية في أي ائتلاف حكومي، حتى وإن كان مفُوِّض تشكيل الحكومة أكثر القادة اعتدالا. لذا، أعتقد ان الجواب بات واضحا، وهو يقودنا للادعاء الثالث ألا وهو: عدم جدوى التمثيل العربي في الكنيست.



وللمفارقة، كانت دورة الكنيست قبل الأخيرة أكب إثبات على ذلك. ففي الوقت الذي حققت فيه الجماهير العربية إنجازا غير مسبوق، بإيصالها أكبر عدد من النواب للكنيست وبزخم خاص أعطى أملا ونفسا للجماهير العربي. فقدَ النضال العربي في هذا الوقت بالذات معظم قوته وإمكانيات تأثيره النضالية أمام اليمين الصهيوني من على منبر الكنيست. ما العمل وقد أحكمت العنصرية الممأسسة قبضتها على العملية السياسية بالكنيست وبات التمثيل العربي في هذا المجال يواجه طريقا مسدودا!.



وجود تمثيل عربي في الكنيست لا يناقض تصورات الصهيوني المعتدل بل على العكس أنه متوافق مع تصوراته ورؤياه، لكن شرط أن يكون تمثيلا مقيدا محيّدا عاقرا. بمعنى أنه يرغب في التمثيل العربي في الكنيست، على أن يكون شكلياً ومفتقداً الى أدنى احتمالات التأثير الفعلي. لذا فالسؤال الأساسي المطروح هنا والذي علينا مناقشته هو: هل هنالك جدوى من وجود نواب عرب في الكنيست؟ (،) هل هنالك علاقة بين ارتفاع عددهم وبين قدرتهم على التأثير؟؟ هل القضية قضية عدد ام أنها باتت محسومة؟ لذا بنظري يمكن اعتبار دورة الانتخابات المقبلة، آخر فرصة لنا لإثبات جدوى التواجد في الكنيست. أي يمكن اعتبارها استمرارية للدورة السابقة والتي لم يقدّر لها النضوج، بعدها يمكننا التوصل لجواب قاطع. فالتجربة خير برهان، لنحاول خوض الانتخابات بكل قوتنا وثقلنا الانتخابي من خلال وضع خطط واستراتيجيات يساهم في بنائها طاقم من المستشارين المهنيين. بحال حصولنا على النتيجة المتوخاة، أي تحقيق تمثيل عربي قوي كمّاً ونوعاً بحيث نرى نتائجاً متمثلة بقوانين تعزز المساواة والعدل وتلغي القوانين الجائرة التي تمس بحقوقنا كسكان أصلانيين على غرار قانون القومية وكيمنتس، ربما ننجح بإثبات أهمية التمثيل البرلماني بالكنيست ونجاعته. أما في حال عدم حصولنا على النتائج المرجوة فمن فيجب أن تكون هذه الدورة الأخيرة التي نشارك فيها. والحال كذلك، علينا تنسيق خطواتنا وتنظيم أنفسنا لمواجهة هذا السيناريو.

خلاصة الأمر، قد تكتسب المقاطعة كأداة نضالية زخما ونجاعة، فقط حين تتبناها الأغلبية، وحين يكون الجمهور على كل أطيافه المختلفة مستعداً وجاهزاً لتحمل نتائجها بما في ذلك التصعيد ودفع الأثمان السياسية إذا لزم الأمر. ما ذكرته أعلاه، يحتاج عملا جماهيريا دؤوبا وليس هبة موسمية كل ثلاث أو أربع سنوات مع اقتراب موعد الانتخابات. علينا أن نعي بأن المقاطعة ليست مغامرة بل هو قرار جادّ لا يحتمل الوسطية، فإما الكل او لا شيء، وإذا تم اتخاذه فلا رجعة عنه!. أعتقد أن على كل القوى والكتل والأحزاب في مجتمعنا مناقشة هذه الإمكانية داخليا، كل حزب على حدة، ومن ثمة يجب مناقشتها كمجموعة تشمل كل ممثلينا، كي نكون على أتم استعداد للتعامل مع تبعاتها. فالواقع وتوجهاته حسب ما تظهره التطورات الأخيرة، يشي بأن السؤال ليس هل سنقاطع ام لا، بل متى؟

الكاتبة فنانة وناشطة اجتماعية

למאמר בעברית: התנאים להחרמת הבחירות