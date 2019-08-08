الأهداف لا تُحقق من دكة الاحتياط

למאמר בעברית: מהספסל לא מנצחים

ضاق جزء لا يستهان به من الجماهير العربية ذرعاً بالوضع القائم وبدأ بتوجيه أصابع الإتهام إلى قادته مطالباً إياها بتحقيق الإنجازات قائلاً - "نريد حلولا لأزمات الفقر والعنف والمسكن وغيرها". وجه جزء من هذه الشريحة إتهامات قاسية لقيادة الأحزاب على غرار: "يكفي إستهتاراً بنا، يكفي ترديد شعارات رنانة وإتهام الحكومة والشرطة بكل ما يحل بنا". تملك القيادة المنتخبة عن المجتمع العربي برأيهم مسؤولية كبرى في حل الأزمات القائمة. لا بل والأهم من ذلك، أنها لا تبذل جهوداً كافية للضغط على الحكومة، تجنيد الأموال أو قرع أبواب المكاتب الحكومية مكتفيةً بالشعارات النارية من على منصة الكنيست.

لم يعد الشعب العربي الفلسطيني في البلاد راغباً وراضياً بالقليل، كما كان في سنوات الستينات حين عملت غالبيته الساحقة في أعمال البناء والفلاحة. طرأ تغيّر ملحوظ على مستوى معيشته وعلى طاقاته البشرية والمهنية وبات يطالب بتطوير كرامته المعيشية والخدمات التي يتلقاها. فقد حصلت في السنوات العشر الأخيرة قفزه نوعية في مستوى التعليم ،ارتفعت نسبة النساء المنخرطات في سوق العمل وأيضا نسبة الطلاب المنتسبين للجامعات في البلاد وخارجها .كما وازدادت نسبة الأطباء العرب في البلاد من %1 سنة 1970 إلى %14 سنة 2018 ، إرتفعت نسبة الحاصلين على شهادة البجروت من %39 سنة 2010 لـ %54.7 سنة 2018. كذلك كان الأمر، بالنسبة لحاملي الشهادات الأكاديمية والمنخرطين في سوق العمل التكنولوجي "الهايتك".

من جهة، رفضت الحكومات الإسرائيلية على مدار التاريخ أن تضم أحزاباً عربية إلى إئتلافاتها الحكومية ما عدا في دورة الكنيست الـ الثالثة عشر، حيث قامت الأحزاب العربية بدعم الحكومة من الخارج. من جهة ثانية، يرفض أعضاء الكنيست العرب الائتلاف مع الأحزاب اليمينة، مما يحد من قدرتهم على "اقتناص" ميزانيات ووظائف لقطاعهم كما تفعل الأحزاب الأخرى. يعود موقفهم هذا لوجود إلتزام عميق وتاريخي مع النصف الآخرمن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يقبع تحت الإحتلال وفي حالة شبه حرب دائمة مع دولة إسرائيل. يقول أعضاء الكنيست العرب أنهم لا يستطيعون الإنضمام إلى "الصهاينة" الذين يحاربون شعبهم. فهل هم محقون؟، الجواب نعم ولكن يجب مناقشة وفحص إمكانيات أخرى.

أهناك أحزاب سياسية حول العالم، لا تطمح بالوصول إلى السلطة أو أن تصبح لسان الميزان في حالة تشكيل الإئتلافات الحكومية؟. يشبه الأمر برمته حالة لاعبي كرة قدم يجلسون على دكةِالإحتياط ويرفضون المشاركة في اللعبة عندما تَسنح لهم الفرصة باللعب، بالمقابل يتوق "المشاهدون العرب" للنصر ويتوقعون منهم تسديد أهداف. لا شك أننا أمام حالة لا عقلانية تستوجب التمعّن!.

يبدو لي أنه لا نية لأعضاء الكنيست العرب التأثير على الرأي العام اليهودي. لأنهم وببساطة يتجاهلون نتائج الإستطلاعات التي تشير إلى أن %64 من المواطنين العرب يؤيدون الدخول بائتلافات إستراتيجية مع أحزاب يهودية وبأن %80 منهم يؤيدون وجود وزير عربي ضمن الحكومة. إختار أعضاؤنا النضال الإحتجاجي الملتهب الذي يُدين سياسة الحكومة صباحاً ومساءً وفضّلوه على النضال المدني. إن سبب إختيار المسار "الوطني" وتفضيله على "المدني" واضح للعيان، فالمسار الإحتجاجي أسهل وهو يتلخص بتصريحات نارية وتنظيم مظاهرات وما شابه ذلك. أما المسار المدني، فيتطلب قرع أبواب الوزارات و بناء خطة إستراتيجية شاملة لتحسين الأوضاع، الأهم أنه سيكون خاضعا لمساءلة الناخب العربي. النضال الإحتجاجي القائم والذي ساد إبان إقامة الدولة لم يعد ملائما، لأننا نعيش اليوم واقعاً مختلفاً.

ما العمل إذ؟، هناك من بدأ يبحث عن بدائل أخرى. إحدى هذه البدائل "المؤسفة" التي لجأت اليها الجماهير العربية، كانت التصويت لصالح الأحزاب الصهيونية اليسارية. صوّت الكثير من الناخبين العرب لصالح هذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة (44,000 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة مقابل 24,000 صوت سنة 2015)، وأعتقد أن هذا لم يكن بسبب إنقسام القائمة المشتركة ، وإنما كان ردة فعلٍ للإحباط السائد من إستراتيجية النضال الإحتجاجي.

يجب على قيادة الأحزاب العربية تغيير نظرتها، أساليب عملها وأن تقوم بالتحالف مع قوى يهودية يسارية مساندة، وإلا تزعزعت قاعدتها الجماهيرية وهجرها ناخبوها. إن لنضال من أجل المساواة بنظري، هو نضال طبقي-إجتماعي أولاً وليس نضالاً قومياً. سيضاعف الإرتفاع في مستوى التعليم والمعيشة بالوسط العربي رغبة الأجيال الشابة بالإندماج في حياة الدولة، وسوف يرغب المزيد والمزيد من العرب بتقاسم "كعكة " السلطة مع الأغلبية اليهودية . أحد الأسئلة الهامة التي أود طرحها هي كالتالي، إذا كانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية تقومان "بالتنسيق الأمني" فيما بينهما، فلماذا يرى القادة العرب في الائتلاف الحكومي أمراً فاحشاً؟. إنني أحث قادة الأحزاب على عدم رفض هذا الخيار بشكل قاطع- فلو دخلوا الائتلاف أو أيدوه من الخارج سيستطيعون الإنسحاب منه والإطاحة بالحكومة متى شاؤوا، على سبيل المثال في حالة شن حرب على غزة . عندما تُشارك في اللعبة السياسية عليك أن اللعب وتسديد الأهداف.

بنظري تقديم طلب للمشاركة بالائتلاف هوأضعف الإيمان، دعوا الرفض يأتي من الأحزاب الصهيونية!. ما الخطأ في بناء برنامج وطني للحد من العنف، توسيع مسطحات الاراضي والسكن، توظيف عرب في سلك الدولة ، التنمية الإقتصادية للقرى العربية، بما في ذلك المناطق الصناعية ومطالب أخرى؟. يمكن المشاركة في الائتلاف دون التخلي عن الهوية الوطنية والانتماء للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله من أجل تحقيق حقوقه.

الكاتب مدير عام شركة برمجيات، حاصل على الدكتوراة في الإدارة العامة، مستشار تنظيمي وناشط اجتماعي

למאמר בעברית: מהספסל לא מנצחים