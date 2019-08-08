ماذا نفتقد؟

למאמר בעברית: מי חסר?

يبيّن الإطّلاع على القوائم المرشّحة في انتخابات الكنيست الـ 22 أنّ العمل الجماهيريّ في إسرائيل غنيّ بالمضامين. فعلى ما يبدو أنّ لكلّ فارقٍ أيديولوجيّ دقيق هناك حزب، مرشّحين ورمزٌ يوضع في صندوق الإقتراع. فكل التيارات الغريبة والعجيبة قد ترشحت للكنيست. لم يبقَ أيّ نرجسيّ برغب بلحظة إهتمام على الصعيد الإسرائيليّ الواسع إلا وحظي بالإهتمام، حتّى وإن كان ساخرًا. لم يتبق لنا سوى الإنتظار لنرى من سيصل خطّ النهاية ويحظى بأحد مقاعد الكنيست.

لماذا كتبت على ما يبدو؟، لأنّ كلّ هذا عبارة عن جلبةٍ السياسيّة التي لا حاجة إليها، هناك حزب واحد لن ينافس أحداً بالإنتخابات وهو الحزب الأهّم من بين جميع الأحزاب، قائمة مدنيّة يهوديّة – عربيّة. ستحاول الكثير من الأحزاب إستخراج الأصوات من منجم الأصوات العربيّ غير المستغلّ وغير المستنفد. بدءًا بنشاط عمير بيرتس في المجتمع العربيّ على أساس مكانته الشخصيّة، نشاط ميرتس باسم اليسار الصهيونيّ، القائمة العربيّة المشتركة لأنّ هذا هو موئلها، وانتهاءً بنتنياهو ووعوده الوهميّة التي يمكن إطلاقها دون أي نية بالإيفاء بها. كل ما ذكرته أعلاه عبارة عن إستراتيجيات إحتيال إنتخابية انتهازية بحتة. إن وجود عضو كنيست عربيّ في حزب "ميرتس" أمر يثير الإعجاب، لكن هذا النموذج لا يعتبر شراكة سياسية حقيقة. فهناك حصّة مخصّصة لمرشّح يهوديّ أيضا ضمن قائمة الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة ، لكنه ورقة تين صغيرة لا تغطي العورة القوميّة الآخذة بالتوسع بقدر كبير جدًّا. فقائمة الجبهة ليست قائمة يهوديّة عربيّة، بل تعبر عن الحدّ الأدنى من التمثيل الذي يختفي بالضجيج القوميّ السائد.

تجبرني النزاهة أن أعترف أنّ فكرة بناء قائمة كهذه كانت قد راودتني سابقاً، وقد حان لفعل ذلك. لكن لم ينجح حتى أسرع متّخذي القرارات السياسيّة باللحاق بخيول عربة نتنياهو الجامحة. بإختصار، لم نملك آنذاك متّسعاً كافياً من الوقت لفعل ذلك. لكننا سنستغل الإنتخابات المقبلة لفعل ذلك، أي إنتخابات ال 2019.

القائمة المدنيّة اليهوديّة – العربيّة هي القائمة الوحيدة المفقودة بالفعل في إسرائيل ومن أجلها. كلّ الكتل السياسيّة الأخرى مبنيّة على أسس وتعريفات قوميّة. فالقائمة العربيّة المشتركة هي مزيج من أقلّيّة قوميّة تناضل من أجل نيل حقوقها من خلال خطاب قوميّ مشترك لجميع الأحزاب، الكتلة اليهوديّة التي تبدأ من القطب القوميّ لنتنياهو (الذي يحرّض ضدّ العرب المتدفّقين) وبن غڤير (مع صورة غولدشتاين اللعين)، وإلى جانبهم لبيد، الزعبيّون وغانتس الذي وافق فقط تحت التهديد على وجود أيمن عودة في المظاهرة الكبيرة، وحتّى ميرتس ("نحن أيضًا صهيونيّون"). كلّها تُعرّف نفسها من خلال إنتمائها القومي الجمعي الواسع (يهود أو عرب). يعيش الجميع جدالات الماضي التي امتدت على مدار المئة وعشرين عاما المنصرمة.

وكأنّ البلاد لم تنجب أجيالاً جديدة قادرة على النظر إلى الأمام وليس إلى الخلف، شباب وأهالِ لديهم جرأة جماهيريّة أكبر بكثير من القيادة الإسرائيلية الحالية الجبانة. لا حاجة لأن تكون بطلًا شعبياً كي تلعن نتنياهو أو تسخر من زوجته، كما ولا تحتاج أيّ دافع قوي وواضح لتتصدى للعرب. بنظري سياسة القيادة الحزبية الإنغلاقية التي تقودها الأحزاب العربية ليست قيادة حقيقية, فلا قيادة بإنغلاق الجمهور العربي في قُراه، مدنه أو في قوائمه الخاصّة. لا يملك أيّ منهم الجرأة للإعلان بصراحة عن حقيقتين هامتين – الأولى هي أنّ الديمقراطية الإسرائيليّة ملك لجميع الإسرائيليين. والثانية، أنّه قد حان وقت سياسة تقوم على الشراكة المدنية الكاملة، وليس على تعريفات وطنيّة خفيّة، أو قوميّة بارزة بشكل كبير.

هذه ليست دعوة يائسة أخرى من قبل الديمقراطيّين اليهود الذين يتوسّلون لأصدقائهم العرب، أن يهبّوا لإنقاذ "اليهوديّة والديمقراطيّة". فنحن لا نملك حلاً- حتّى الآن- للقضايا الكبيرة التي لا يمكن حلها في دورة إنتخابية واحدة كتبعات النكبة والاستقلال، قانون العودة وحقّ العودة، دولة واحدة أو دولتان أو إلخ... لكننا بمقدورنا تشكيل تحالف مدني قائم على: المساواة المدنية الكاملة - لكلّ شخص يعيش تحت السلطة والسيادة الإسرائيليّة- ببساطة لأنه يستحق دستوريا كل الحقوق. بمقدورنا أيضاً السعي الحثيث لتحقيق جميع أنواع السلام الضروريّ لنا، وعلمنة الحيّز العامّ (بصرف النظر عن هويتهم الدينيّة أو القوميّة - في بيوتهم أو الحيز الذي يعيشون فيه)، المساواة في توزيع الموارد العامّة، رفع الغبن والإجحاف التاريخيين دون إرتكاب المزيد منه. يجب إحداث تصحيح جوهريّ "لكتاب القوانين" الإسرائيليّ وإلغاء جميع قوانين التمييز العنصري التي يحتوي عليها. ستشكل كل هذه الأمور بنية تحتيّة بشرية مختلفة تمامًا عن مُجمل العلاقات الإنسانيّة والسياسيّة بين النهر والبحر.

سيكون هذا حزبًا سياسيًا لن يوافق على البقاء في المجال المُكرر, المعاد، الغيتو العربيّ. بل سيكون طرفًا فاعلًا في جميع ساحات القوّة والتأثير الموجودة: في مكان العمل، في الأماكن العامّة، في السلطات المحلّيّة، في الكنيست وفي الحكومة. سيكون اسم الحزب – هكذا آمل – متساوون ومؤثّرون ورمزه سام. لأننا جميعًا متساوون وكلّنا أبناء سام.

למאמר בעברית: מי חסר?