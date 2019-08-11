למאמר בעברית: למה זה רצח מתועב - וזה לא?



دفيرسورك كان جندياً ومستوطناً، تم قُتله على يد فلسطيني من الأراضي المحتلة. أوردت الصحف الإسرائيلية أن دفير كان شاباً مميزاً، وبأن كل من عرفه أحبه. أبوه أيضا يبدو إنساناً لطيفاً جدا. خرجت وسائل الإعلام عن طورها خلال تغطية قصة قتله، ولم يبق أي سياسي إلا وعبرعن رأيه بالحادثة، كلهم عزفوا على نفس الوتر. طالبت إسرائيل بدورها مجلس الأمن أن يستنكر الحادثة، كما واتهم الوسيط، النزيه، جيسون غرينبلاط حركة حماس بالجريمة. قُتل سوريك في طريق عودته من القدس حاملاً كُتب دافيد غروسمان، هدية لمعلميه.

لم يحمل عبدالله غيث كُتب دافيد غروسمان عندما أطلق عليه أفراد حرس الحدود الناروأردوه قتيلا. أشك أن عبدالله سمع أصلا عن غروسمان. كل ما أراده عبدالله، ابن الخليل الذي لم يتجاوز 15 ربيعا، هو الوصول إلى المسجد لصلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان في المسجد الأقصى، فتسلق جدارالفصل العنصري ليدخل القدس. حدث هذا ليلة القدر، وكانت هذه الليلة المُباركة الأخيرة في حياة عبدالله. أطلق عليه أفراد حرس الحدود النارعن بُعد، رغم أنه لم يشكل تهديدً على حياة أي منهم. سقط عبد الله على مرأى من أبيه وأخوته.

لم يتفوه الإعلام الإسرائيلي بأي كلمة تقريبا عن مقتل غيث. لم يُفكر أحد بنعت قتلهُ بكلمة "جريمةً"، والعياذ بالله، وكم بالحري بالجريمة النكراء. لا غرينبلاط ولا مجلس الأمن سمعا عنه. يمكننا الافتراض أنه كان فتى محبوبا وأنه كان "قرة أعين أبويه"، تماما مثل سوريك. صرح أبوه الثاكل للصحافة قائلا: "أنتم في إسرائيل لا تعلمون كم الألم الذي يعتصرنا"، كم كان محقاً فهذا أيضا حال والد سوريك!.

هناك فارق بين قتل وقتل في إسرائيل. قتُل اليهودي دائما جريمة كبرى، قتُل الفلسطيني دائماً حادثة. عندما يَقتِل الجندي فلسطينيا، حتى لو كان طفلاً، يُتوج على الفور كبطل. وعندما يَقتِل الفلسطيني يهوديا، حتى وإن كان جنديا، يعتبر القتل جريمة نكراء. عندما يَقتُل اليهودي – فهو يُحارب، عندما يَقتُل الفلسطيني- فهو سفاح. عندما يقتل العربي يهودياً- فهذه قصة شائكة، لكن عندما يقتل اليهودي عربياً- فإن شيئا لم يحدث. لكن القتل قتل، ليس هناك قتل غير مُستهجن!.

ليس في إسرائيل. هنا يرسّخون الرواية الكاذبة التي تؤكد دائماً أن إسرائيل دائما على حق ودائما هي الضحية، والفلسطينيون دائما هم المجرمون القتلة. التعاون التام بين السياسيين ووسائل الإعلام لترويج هذه الكذبة هو ما يجعل أبرتهايد الموت هذا ممكنا. الفلسطينيون وضيعون في حياتهم وفي مماتهم أيضا. حياتهم دائما أرخص من حياة اليهود، وقتلهم لا يُعتبر جريمة. قتلة سوريك سيُحكمون بالمؤبد. قتلة غيث لن يخضعوا حتى للتحقيق.

لقد تعاطف الإسرائيليون مع مقتل سوريك لأنه إسرائيلي، هذا مفهوم وطبيعي. لا يمكننا عدم التفكير بالعواقب الأخلاقية المُشوهة لهذه الحادثة.فعندما يحظى موت معين بهذا الكم من الاهتمام المُطلق، بينما يكون نصيب موت "الآخر" التجاهل التام فإن الرسالة واضحة يحق القتل فقط لليهود. لا يجوزنقاش حق الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال والتمرد عليه، ولا حاجة لتبرير أعمال القتل لكي نفهم دوافعها. السؤال الذي لا بد من طرحه، هل يعتبر التسلق على الجدار جريمة أخطر من الاستيطان على الأراضي المسلوبة في مستوطنة عوفرا مثلاً؟، كلتا الحالتين لا تبرران القتل.

لكن كل شيء يجوز لإسرائيل. عندما أطلق جنود قناصة الرصاص صوب رأس الطفل عبد الرحمن شتوي، ولم يبلغ 10 أعوام بعد، والذي لا يزال يصارع على حياته، فقد ارتكبوا جريمة نكراء، لكن أحداً لم يستنكرها في إسرائيل، بما في ذلك وسائل الإعلام المركزية التي واصلت انشغالها بالتفاهات اليومية.

عندما قتل أفراد الشرطة الشاب محمد عبيد في العيساوية بعد أن أطلق عليهم العاب نارية، فقد دمروا حياة عائلته. لكن إسرائيل، التي توشحت بالحداد الوطني على مقتل سوريك، حظرت على عائلة عبيد الحزن على فقيدها. فقد حاولت شرطة القدس التدخل بوحشية في إجراءات الجنازة، واقتلعت نصباً تذكريا وضعته العائلة في مكان استشهاده. يُمنع الفلسطيني حتى من الحداد على ضحاياه. الألم، الحسرة، الحداد والضحايا فقط للإسرائيليين، الذين لم يقتلوا مرة أي فلسطيني.



למאמר בעברית: למה זה רצח מתועב - וזה לא?