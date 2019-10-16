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באדי חסייסי
באדי חסייסי
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عنف: إن حلقة الوصل بين "النقطة الساخنة" و "الشخص المشتبه فيه" وبين "الحالة المشحونة" تحدّد لنا سيناريو إطلاق النار القادم
عنف: هل يكفي اتهام الإحتلال بتعزيز العنف بالمجتمع العربي؟צילום: תומר אפלבאום
באדי חסייסי
באדי חסייסי

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