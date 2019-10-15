הארץ – חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
חנין מג'אדלה
חנין מג'אדלה
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
הדפיסו כתבה
التظاهرة ضد العنف بالمجتمع العربي
عنف: لقد جربنا كل شيء، لكن حان موعد إغلاق شارع 6 !צילום: אוליבייה פיטוסי
חנין מג'אדלה
חנין מג'אדלה

תגובות

על סדר היום

בראש החדשות: