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זהבה גלאון
זהבה גלאון
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تظاهرات ضد العنف بالوسط العربي
عنف: حوادث القتل تحدث في الغيتوهات العربية،حقا!!צילום: אמיר לוי
זהבה גלאון
זהבה גלאון

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