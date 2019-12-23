למאמר בעברית: עשן שחור

لقد استوحيت العمل من اشتعال الإطارات خلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى عام 1987. اشعال الإطارات واستعمالها للاحتجاج ما زال مستمرا إلى يومنا هذا من خلال ما يسمى "مسيرات العودة الكبرى". ينتج احتراق إطارات سيارات أو "الكوشوك" كما يسميه الفلسطينيين التي تنتج أعمدة سوداء من الدخان، تشكّل حاجباً للرؤية يحول بين الشبان الفلسطينيين وقناصات جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من ارتباط اسم "الكوشوك" بانتفاضة الفلسطينيين وثورتهم ضد الاحتلال، فإن تاريخ استخدام إطارات السيارات وحرقها في المظاهرات والاحتجاجات سبق أن شهدته دول أخرى، لأهداف مشابهة.

يوحي هذا العمل للأشخا بعدم لمسه بسبب لزوجته، فهو رقيق وكأنه حيطان من ورق كتبت عليها أسماء ضحايا الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. يحتوي العمل أيضا علة كلمة "دخان أسود" والتي تتكرر في عدة أماكن، كأن العمل عبارة عن جدران من الدخان ستتلاشى لتظهر من خلفها اسماء الشهداء.

أعشق اللون الأسود وأقوم بتوظيفه بكل أعمالي، لكن يجد المجتمع العربي صعوبة في تقبل هذا اللون لأنه يدل على اليأس والحزن.

العمل: بحجم 100/100

المواد: زفت وحبر على ورق على قماش.

الفنان مواليد عام 1985 ابن قرية المغار. حاصل على شهادة بالفنون ويَدرس بكلية بحيفا (تيلتان) كلية التصميم والدعاية.

למאמר בעברית: עשן שחור