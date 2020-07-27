לטקסטים בעברית: אִלּוּ יָכֹלְתִּי לוֹמַר לְךָ דְּבָרִים פְּשׁוּטִים

دمشق

أريد ان أبدأ معك كل شيء فأخبركَ عن كعك العيد الي احترق وآبن الجيران الذي ترصّدني في مدخل العمارة المُعتم. عن طابور الصباح في مدرسة اللاجئين الفلسطينيين وعن جدائل الفتيات التي لم تكن لي وكنت أراقب تصفيفها في كل يوم.

سأحدثك عن رائحة صابون الغسيل في تلك الأيام، وعن البوظة الشامية التي أعشقها وسأحدثك عن شادي بعيونه البحرية لأنه ما زال يزورني في الأحلام. وعن سندويشة الفلافل في صباح غائم ونظرة بعيدة الى السماء.

سنشم معا روائح الورد الجوري التي كان يبيعها رجل بابتسامة حنونة لم أشاهد أجمل منها وعن حيرتي امام الورد أيه الاجمل والأكبر والأكثر ضوعًا؟

أريد أن ألقمك روائح طفولتي لقمة لقمة

وأسكب في عينيك مشاهد تلك الأيام

لعلّك تشفى من عماك

وتراني

****

عن الضّحكِ وفساتينِ الامّهات

أغمضُ عينيّ

عتمة أيضًا

تضاف للعتمة الراقدة على مدّ البصر

الفرق أنها عتمتي أنا أمشي إليها بإرادتي

على عكس العتمة المبصرة تأكلني بأنياب يومية

كنا صغارًا

نضحك كثيرًا

نغرف قدر ما نشتهي من جِرار الضحك

لا نشبع

لا تنضبُ الجِرار

كنا صغارًا

نضحك كثيرًا

في الزمان البعيد حين ارتدت امهاتنا فساتين تصل لفوق الركبة

وأشعلن سجائر كينت طويل

في زمان بعيد

كان الضحك ملء الجِرار

ساعدُّ: واحد اثنان ثلاثة وأقول أحبُّكَ

ستعدُّ أنتَ: واحد اثنان ثلاثة وتطلق الرصاصة نحوي

أشياء بسيطة لم أقلها لكَ

كمثل أنني أحبُّ أن أقول لكَ أشيائي البسيطة

لم يجمعنا شيء

لا كتابات شمبورسكا ولا بكاء الأفلام الساذج ولا الخوف من انتهاء الربيع

ولا الحوار الدائر عن ارتفاع حرارة الأرض

ولكن بشكل ما أسسنا حياة معًا. أهكذا تُسمى: حياة؟

فنلعب اللعبة إذا حتى آخرها

ننظر للعدم في عينه ونقول: انت المنتصر الوحيد

كان حبّنا محظورًا

يشبه بلادنا التي تمنع تجمّع أكثر من عشرة أشخاص في مكان عام

نشبه بلادنا وتشبهنا

البلاد التي تخاف التجمّعات هي ذاتها التي تقبر الحب

سيموت الجنرال ويخلّف وراءه عددًا لا بأس به من الأحفاد

وسيموتُ الجدُّ الفقير مخلّفًا عددًا جيدًا من الأحفاد أيضًا

وبهذه الأعداد الدسمة سنكملُ إعطاء العدم آسمه من جديد

سنموت بقدسية لنخلقه كل يوم من جديد

לטקסטים בעברית: אִלּוּ יָכֹלְתִּי לוֹמַר לְךָ דְּבָרִים פְּשׁוּטִים

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صدر كتيب بأشعار رجاء غانم - دنف في منتصف شهر تموز، تم النشر ضمن تعاون بين الساحة ومشروع مكتوب- أدب عربي بالعبرية (المشروع برعاية معهد فان لير بالشراكة مع مفعال هبايس).