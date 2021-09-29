منصور عباس على حافة الهاوية

كل مَن يتحدث إلى رئيس القائمة الموحدة في هذ الأيام ( يصعب الحديث إليه، فقد تبنى الحزب سياسة إعلامية بخيلة جدًا)، يجد إنسانًا على حافة الانهيار. حيث صرح مؤخرا بالتالي: "لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك، فقد حقق جميع أعضاء الائتلاف مُبتغاهم، أصبحوا وزراء، بينما لم نحصل نحن على شيء. وعليه، فإن لم نحصل على ما نريد فلن نصوت لصالح الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة. نعم، أدرك أن الحكومة ستسقط، بل وأدرك أننا سنجُر الناخبين لانتخابات جديدة".

تفيد مصادر موثوق بها من داخل القائمة الموحدة، بأنّ الحزب تلقى قبل شهر توجيهات للاستعداد للانتخابات. أيمكن أن يكون هذا مجرد ضجيج هدفه التمسّك بعباس؟ نعم، هو كذلك. أمن المحتمل أنّ هدف القائمة الموحدة تحسين مكانتها داخل معادلة المفاوضات أمام وزارة المالية قبل القراءة الثانية والثالثة للميزانية مطلع شهر تشرين ثاني؟ نعم، لكن ورغم صحة هذا الآدعاء، تسود القائمة الموحدة حالة من الإحباط الشديد. حيث صرح أحد قادة الحزب في حديثه معي قائلا، لو كنا جزءًا من الائتلاف الحكومي مع سموطريتش ونتنياهو لما حدث ما حدث. وتابع قائلا لا يعي هؤلاء ما نمر به؛ فهم يحاولون باستمرار التواصل مع القائمة المشتركة ومع أعضاء كنيست آخرين في معسكر المركز-اليسار. بل، وما زالوا يحلمون بأصوات العرب رغم الإنجازات الضئيلة التي حققناها، وعليه يجرؤ عيساوي فريج وزملاؤه على على الآدعاء أن القائمة الموحدة لم تُسهم بتحقيق هذا الإنجازات.

لا أفهم كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ ألا يدرك "هؤلاء" وأعني هنا بينيت، لبيد، ليبرمان وساعار- أنّ بقاءهم السياسي مرتبط ببقاء منصور عباس؟ وعليه، لا يعقل ألا يحرصوا على كسب رضاه باستمرار. لا شك أنهم يحاولون، فليبرمان على علم بالتحديات والمشاكل التي يمر بها المجتمع العربي بالداخل، بل ويدعي أنّه يعمل على معالجتها. لكن، يتدخل بينيت من جهته، ويتباهي عومر بار-ليف بأنّ كل جولاته الأولى كانت للمجتمع العربي فقط. ولكن، لن تُرضي كلّ هذه الجهود الحثيثة عباس، فهو بحاجة وعلى ضوء الاعتراض الشديد على انضمامه للائتلاف، إلى نتائج. لكن، وكما نعرف كلنا، فإن الانجازات على الساحة السياسية هي مسألة مركبة. فقد مرّ عدد ليس بقليل من السياسيين بتجربة مماثلة لتجربة عباس، حيث طالبهم الناخبون بتحقيق أجندة معينة وبعد نجاحهم ظاهريًا بتحقيقها، اكتشفوا وخلال دورات الانتخابات التالية، أنّ هموم الناخبين قد تغيرت كليا بل وأنّ انجازات الماضي فقدت أهميتها.

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باستطاعة موشيه كاحلون الحديث مطولا عن هذا الموضوع، فقد شعر بنيامين نتنياهو أيضًا في عام 1999 أنّ جمهور ناخبيه نسي أهم انجازاته، ألا وهو تقليص عدد العمليات الانتحارية فقد كانت تلك الرافعة التي ساعدته على تقلد الحكم. بكلمات أخرى، حتى وإن انخفض عدد القتلى العرب خلال فترة ولاية بينيت-لبيد من 100 إلى 50 قتيل فقط، فلن يستفيد منصور عباس انتخابيا من ذلك. فالناخبون مشغولون بواقعهم الحالي لا بالتعبير عن الشكر والعرفان على انجازات الماضي، وكم بالحري إذا انعدمت في واقع لا نشهد فيه إلا ارتفاعًا على عدد القتلى في المجتمع العربي.

מנסור עבאס לא מצטער שהצטלם בבית הכנסת השרוף ומסביר שהכיבוש יכול לחכות פרק 195 15 דלגו 15 שניות קדימה לחצו כדי לנגן 15 דלגו 15 שניות אחורה לחצו להשתקה 1 x לחצו כדי לשנות את מהירות הניגון מ-1 ל-1 0:00 -- : -- להרשמה לפודקאסט

تصبو حكومة بينيت-لبيد نحو تحقيق هدفين رئيسيين لا غير: الأول والمعروف للجميع استبدال نتنياهو والثاني دمج حزب عربي في الائتلاف الحكومي الحالي. صرح عباس مؤخرًا خلال إحدى الجلسات المغلقة قائلا: "في حال أخفقت محاولاتي سأغادر بلا رجعة، فلا أنوي البقاء هنا كعودة وطيبي لالقاء خطابات على مدار عشرات السنين".

إن موقف عباس من وجهة نظري على الأقل، موقف تاريخي. آمل أنّني لم أقع بأسره كما وقع صحافيون آخرون بأسر شلومي لحياني في حينه. لكن، يخبرني حدسي أنّ عباس هو الشخص الوحيد القادر على دمج حزب عربي في الائتلاف الحكومي مع ألكين، جدعون ساعار ونفتالي بينيت. أنوه هنا، أن نهج وفِكر الطيبي وعودة ليسا بمختلفين جوهريًا عن فكر عباس، ولكن لم يكن بمقدورهما قيادة سيرورة مماثلة.

فإذا أخفقت محاولة عباس الثورية فلن يغادر الكنيست فحسب، بل سيسقط نهجُه الثوري أيضًا. سيكون ذلك أشبه بما حدث لمعسكر السلام عقب اتفاقيات كامب ديفيد، فكلما علا سقف التوقعات كان السقوط أشد. وعليه، فكي ينجح نهج عباس يجب استعمال الحنكة السياسية، بل و"إغراق" المجتمع العربي بالمليارات.

למאמר בעברית: מנסור עבאס על הקצה

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