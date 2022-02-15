استخدم الموساد برنامج التجسّس التابع لـ NSO بشكل غير رسميّ، لاختراق هواتف خلويّة

استخدم الموساد برنامج التجسّس بيغاسوس التابع لشركة NSO، في عهد يوسي كوهين بشكل غير رسميّ من أجل اختراق هواتف خلويّة. فقد أخبر عددٌ من عاملي شركة NSO صحيفة "هآرتس" سرا، أنّ رجال الموساد طلبوا من الشركة في مناسبات عدّة اختراق أرقام هواتف مُحدَّدة عبر برمجية بيغاسوس – لأسبابٍ مجهولة.

تردد ووفق شهادات العاملين، بعض عناصر جهاز الموساد باستمرار على مقرّ الشركة الواقع في هرتسليا، تارةً بهدف التعرف عن قرب على المنظومة وتارةً برفقة عناصر من دول أجنبية بغية بيعهم البرمجية. في الواقع، سادت وفي عهد كوهين بين NSO والموساد علاقاتٌ حميمية ووثيقة، فقد قام الموساد بتسويق قدرات الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط. حيث زار وفي إحدى المرات عناصر الموساد مقرّ الشركة برفقة ضيوف، بهدف بيعِ المنظومة لاجهزة استخبارات عربية، لكنّ مسعاهم أخفق.

ظل سبب تعاون الموساد مع شركة NSO غامضا، لسبب بسيط فالدولة قادرة على اختراق الهواتف بهدف جمع المعلومات دون أي مساعدة خارجية. فقد طوّر كلٌّ من الجيش الإسرائيلي، جهاز الشاباك، والموساد هذه القدرات قبل إنشاء الشركة. بل ولسخرية القدر كان أغلب عاملي NSO من خرّيجي الأجهزة الأمنية الذين درسوا طرق جمع المعلومات هذه خلال عملهم في أجهزة الأمن التابعة للدولة ومن ثمة نقلوها لبيغاسوس. بالإضافة إلى ما جاء أعلاه، لا عِلم لنا إذا ما طلب الموساد مساعَدة NSO لأنه وجد صعوبة تقنية باختراق أجهزة خلويّة محدّدة بنفسه، أم أنّ الأمر كان مجرد عملية جمع معلومات غير رسميّة كانت جزءا من نشاط غير رسمي للموساد برئاسة كوهين.

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حضر رجال الموساد وضمن العلاقات الوطيدة التي سادت بين الموساد وNSO، اللقاءات الأوليّة التي عقدتها NSO مع ممثّلين سعوديين وأنغوليين لبيعِ المنظومة. فقد عرض الموساد برنامج التجسًّس كـ "قطعة حلوى" على دُّوَل طلبت إسرائيل وُدها، مقابل بوادر حُسن نيّة دبلوماسيّة. لكن، تعكر صفو هذه العلاقات عقب تسويق إسرائيل هذه البرمجية، مما أدى في نهاية المطاف إلى إدراج الولايات المتحدة للشركة في قائمة الهيئات التي تعمل ضدّ مصلحتها الوطنية. وعليه، تتوقع NSO من جهتها تدخل الدولة لإنقاذها من هذه الورطة.

لم يزر كوهين ووفق العاملين الذي تحدّثوا مع صحيفة "هآرتس"، بنفسه مكاتب الشركة، لكنّ أبدى عناصره اهتمامًا شديدًا بقدراتها على اختراق الهواتف. لكن، ومع انتهاء فترة رئاسة كوهين للموساد، والتي استمرّت خمس سنين ونصفًا، في حزيران الماضي، انحسر اهتمام الوكالة بنشاط NSO. وعليه فلا يبدي رئيس الموساد الحاليّ دادي برنيع أي اهتمام يذكر بالشركة، بل على العكس من ذلك فقد قلّل من اهتمامه بالمكائد الإقليمية.

لكن، ادعت صحيفة "كلكليست" الشهر الماضي أنّ الشرطة تستخدم برنامج تجسّس تابع لشركة NSO دون أمر من المحكمة، بهدف اختراق هواتف مواطنين عاديين أبرياء. ردّت الشرطة من جهتها أنها لم تقم باستخدام البرنامج دون أمر قانونيّ، لكن عيّن المستشار القانوني للحكومة آنذاك أفيحاي مندلبليت طاقمًا تضمن ممثّلين عن جهاز الموساد وعناصر شاباك سابقين، للتحقيق في هذه المزاعم.

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نشرت الصحيفة قبل أسبوعين تحقيقًا إضافيّا، أشار إلى أن الشرطة استخدمت برنامج التجسّس كي تخترق هواتف أشخاص معينين من بينهم بعض شهود ملفّ 4000، نجل ومستشاري رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، شخصيات تشغل مناصبا هامة في الاقتصاد المحليّ والمكاتب الحكومية، صحفيين، ناشطين سياسيين وغيرهم. تم ووفق هذا التقرير اختراق الهواتف الخلوية في جميع هذه الحالات دون أمر من المحكمة، بل وكان أغلب ضحايا هذا الاختراق مواطنين عاديين بلا تُهم.

صرح بعض مختصي السايبر لـ TheMarker العامَ الماضي، أن الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية لعبت ومن خلال الصفقات التي أبرمتها مع بعض الدول، دورا رئيسيا بالمساس بحقوق الإنسان. كما وأشار هؤلاء الخبراء أيضا أن زيارات نتنياهو لبعض الدول، تزامنت بالضبط مع بدء نشاط NSO فيها.

למאמר בעברית: המוסד השתמש באופן לא רשמי בתוכנת הריגול פגסוס של NSO כדי לפרוץ לטלפונים

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