كيف نقضي على الكورونا

למאמר בעברית: כדי למנוע אסון צריך "לשטח את העקומה". כך ניתן לעשות זאת

أعلنت قبل أيام قليلة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن نسبة المُصابين بفيروس كورونا قد تصل في ألمانيا إلى 70% من السكان. أما طبيب الكونغرس، د. برايان مونهان، فقط صرّح بأن ما بين 75-150 مليون أمريكي قد يُصابون بهذا الوباء، أي ما بين ربع إلى نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى هذه الأرقام المُرعبة، فإن المُعطيات المتعلقة بوتيرة انتشار العدوى، وعدد المُصابين الذين يحتاجون إلى علاج طبي، هي معطيات في غاية الأهمية.