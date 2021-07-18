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شاكيد، أنا فخور بأني مغفل

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איילת שקד
نهج شاكيد، خسرتوا كلوا هوا واسكتوا!צילום: אוהד צויגנברג
עודה בשאראת
עודה בשאראת

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