شاكيد، أنا فخور بأني مغفل

ما يسعدكِ يزعجني، وما يزعجكِ يسعدني. أسيأتي اليوم الذي قد نقول فيه: أن ما يسعدك يسعدني، وما يزعجك يزعجني؟ يبدو أنّ الطريق إلى هناك ما زالت طويلة، وعليه فلا أفضل من أن "نربّي الأمل"، على حد قول الشاعر محمود درويش.

رأيتُ يوم الاثنين الماضي وفي ساعات الليل المتأخرة، أعضاء الكنيست عن االقائمة المشتركة مبتهجين عقب إسقاط قانون منع لمِ شمل العائلات الفلسطينية، بينما غرق نواب الائتلاف في حالة حداد. بالفعل، يبدو أن هدف الصهيونية ورغم مرور 119 على انطلاقها، إتعاس العرب بدلًا من دعم اليهود.

لذلك، وعلى ضوء التذمر والتباكي عقب إسقاط القانون، فإنّني اقترحُ تحويل الخامس من تموز إلى يوم حداد وطني، وفي هذه الأثناء، محاسبة كلّ من خان مبادئ الدولة القومية، التي تسحق الشعب الآخر، بل وتعتبر النواة الأسرية الفلسطينية جماعة تهدد وجود الدولة.

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لا شك أن عنصرية هذه البلاد بارتفاع مضطرد. فقد صوت ضد قانون القومية في حينه 55 عضو كنيست عربًا ويهودًا. أما اليوم وكما شهدنا فقد صادق معقل العدالة أي العليا، على قانون القومية بأغلبية شبه مطلقة. كان هناك اعتراض واحد ووحيد نطق به القاضي العربي جورج قرا، حيث قال بمرارة: "اللي إيده بالميّ مش زي اللي إيده بالنار". هاكم، فيدُ قاضي المحكمة العليا " بالنار" لمجرد كونه عربيًا. لكننا نشهد كسوفا من نوع آخر تخنق من خلاله الدولة القومية أنوار العدل.

ظننا بسذاجة بالسابق أنّ اليسار الإسرائيلي قد يحمل معه أملًا بأيام أفضل، لكن خاب ظننا في هذا الشان أيضًا. فقد باتت مهمة اليسار المصيرية حماية الحكومة الجديدة من أنياب بنيامين نتنياهو فقط، وعليه فكل المظالم شرعية إذا كانت من نصيب العرب طبعا. سيظل اليسار سخيا، ابتداءً من المصادقة على مسيرة الكراهية في القدس، مرورًا بالخضوع لمستوطني أفيتار وحتى قانون تشتيت العائلات، ما دام العرب مَن يدفع الثمن. مُخجل هذا السخاء إلى حد العبث، أروني يسارًا واحدا بالعالم يوافق على تشتيت العائلات.

ينقدني المعقّبون الكِرام كلما وصفتُ ثلة الأحزاب المجنونة، باليسار. فهُم محقون، لذلك وبعد تفكير عميق، قررت الاحتفاظ بتسمية هذه الأحزاب" باليسار"، لكني أضفت لهذه التسمية نعتا جديدا ألا وهو "نَتِن". وعليه اعتبارا من هذه اللحظة، لا تقولوا "اليسار"، قولوا "اليسار النَتِن"، ويُستحسن عند تلفظكم بهذه التسمية وضع كمامة للوقاية من رائحة النفاق الكريهة.

لنضع "اليسار النَتِن" جانبًا ونصب جُل اهتمامنا على نجمة الموسم، آييليت شاكيد، التي يمكن تلخيص موقفها من العرب بكلمتين: خسرتوا؟ كلوا هَوا وإسكتوا!. لكن إيلام العرب ليس نهج شاكيد فقط، إنّما نهج المجتمع اليهودي الإسرائيلي برمته. أنجحتم الآن بوقف سريان مفعول قانون لَمَّ الشمل؟ احذروا، فسنقف لكم وتحت رعاية الليكود بالمرصاد مع قانون أساس: الهجرة، فلا مكان هنا حتى لعصفورة عربية.

ما يقربُ الشعبين آخذ بالتآكل، ولا عزاء لي سوى أن الشمس ما زالت تشرق على الجميع، وأن الأمطار تتساقط فوق رؤوس الجميع، وأن جائحة كورونا بغض النظر عن الفروقات الدينية، العرقية والقومية تضر الجميع.

زد على ذلك، ووفقًا لتعريف المنظّرة الفظة شاكيد، فنحن كعرب "مغفلون". معلش شاكيد، فأنا افضل الحياة كمغفل أكثر إنسانية على المشاركة من على صفحة الفيسبوك بمنشور يشبه الأطفال الفلسطينيين بالأفاعي التي يجب القضاء عليها قبل نموها!

أنا مغفل فخور. مغفل يرى بكل الأطفال كما كتب يهوشوع سوبول، نعمة ومنبع بهجة وحبور.

למאמר בעברית: שקד, אני גאה להיות פראייר