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"موجوعة يا ماما بس لأني مشتاقة"

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על הקבר של סוהא ג'ראר ביום שלישי שעבר
"حرموني وداعك بقبلة"צילום: עמירה הס
עמירה הס
עמירה הס

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