"موجوعة يا ماما بس لأني مشتاقة"

لا تفوتُ دولة إسرائيل على نفسها أية فرصة لإثبات قسوتها. فقد فعلت ذلك مجددا الأسبوع الماضي حين رفضت السماح لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، بالخروج من المعتقل للمشاركة بتشييع جثمان ابنتها سهى التي توفيت إثر نوبة قلبية. اقترحت العائلة، من جملة الأمور أخرى، إستقدام الجثمان بسيارة إسعاف إلى سجن عوفر على أن تحضر خالدة إلى هناك (مكبلة بصحة جبابرة مصلحة السجون) لتتمكن على الأقل من وداع ابنتها وداعا أخيرا. رفضت السلطات الإسرائيلية هذا الطلب أيضًا، وشهد العالم كلّه وببث حي ومباشر القسوة الإسرائيلية بأبشع صورها.

كان أمام دولة إسرائيل، مصلحة السجون، جهاز الأمن العام (الشاباك)، وزير الأمن الداخلي وفي ظل الظروف المأساوية الاستثنائية التي حدثت، فرصة لا تعوض لإصلاح الموقف وإطلاق سراح خالدة جرار فورا لا في تشرين أول. نعم، كان على السلطات الإسرائيلية تحرير خالدة فورا بشكل عادل وإنساني من أجل تحسين الصورة قليلًا.

لم تحضن ولم تُقبل خالدة الأم ابنتها سهى منذ تشرين الأول من العام 2019، وذلك عقب اعتقالها على يد الجنود الإسرائيليين. قامت سهى بزيارتها في سجن الدامون للمرة الأخيرة في شباط 2020، حيث رأتها عبر نافذة زجاجية فقط. ومن ثم حلّت فوق رؤوسنا جائحة كورونا، وعليه لم تلتق الام وابنتها حتى في المحكمة العسكرية وذلك لأن جلسات التداول عقدت عبر تطبيق زوم. حضرت سهى بعض الجلسات، وشاهدت والدتها عبر الشاشات وعن بُعد. نسيتُ وخلال مكالمتي يوم أمس سؤال غسان والد سهى، إذا ما استطاعت خالدة رؤيتها أيضا؟

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حاولت سهى زيارة أمها في المعتقل خلال شهر آب عام 2020، ولكن إدارة السجن قررت السماح لشخص واحد فقط بالدخول. فما كان من سهى إلا أن قالت لأبيها: "روح إنت. بعرف قديش صعب عليك تقضي كل هالوقت بدون ما تشوف إمي". أما الزيارة الثانية فكانت خلال شهر تشرين الأول من العام 2020. لكن، ومع الأسف أصيبت سهى حينها بزكام شديد منعها من الزيارة، وعليه ذهب غسان مرة أخرى وحده لزيارة خالدة. منعت إدارة السجن زيارة خالدة اعتبارا من تشرين الأول من العام 2020 وحتى شهر تموز من العام 2021 ثم أتاحتها مجددا في شهر تموز لزائر واحد فقط. ورغم شوق سهى لوالدتها إلا أنها قالت لوالدها مجددا: "روح إنتِ"، أما غسان، فقال لي لاحقا عبر الهاتف وقبل خمسة أيام من رحيل سهى:"لقد تنازلت من أجلي مرتين".

سمحت مصلحة السجون وبسبب وقف الزيارات، للأسيرات والقاصرين باجراء مكالمات هاتفية لكن ومع الأسف جاء دور خالدة متأخرًا بعض الشيء. شعرتُ وخلال هذه الفترة بانكسار صوت غسان، حيث طلب مني تأجيل محادثتنا لموعد آخر. لم يكن أمامي متسع من الوقت لأسأله كم مرة تحدثت خالدة مع سهى خلال هذه الفترة؟ سمعت خالدة صوت ابنتها للمرة الأخيرة بالتاسع من تموز، من خلال برنامج"مراسيل" الإذاعي المخصص للأسرى. حيث، يقوم أفراد عائلات الأسرى بالاتصال براديو أجيال للحديث إلى أحبائهم المعتقلين، الذين يستمعون إليهم من داخل المعتقلات. قال لي غسان عبر الهاتف: "أخبرتني خالدة أنّ سهى كانت تحرص على الحديث إليها عبر الأثير كل يوم جمعة".

سمعت خالدة خبر وفاة ابنتها لأول مرة عبر الأثير صباح يوم الإثنين الماضي، وقبل حضور محاميها للمعتقل لإبلاغها بالخبر الأليم. لم ينبع رفض مطلب خالدة الأم رؤية ابنتها سهى وتقبيلها للمرة الأخيرة، فقط من قسوة كاتي بيري مفوضة مصلحة السجون الشخصية أو من جبن وزير الأمن الداخلي عومِر بار-ليف الذي ربما تضايق قليلا بسبب حيثيات الحادثة لكنه لم يحرك ساكنا. بل كان هذا الرفض إلغاء لإنسانية كل الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، فهذا رفض مُمأسس تمارسه مصلحة السجون باستمرار.

إنّ منع الأقرباء والأصدقاء من لقاء ووداع أخير، ما هو إلا أداة تعذيب واحدة من بين أدوات تعذيب نفسية عديدة طورتها إسرائيل وما زالت تستخدمها ضد الفلسطينيين خارج المعتقلات وداخلها. ففي جعبة مصلحة السجون كم هائل ولا نهائي من أدوات التعذيب النفسي - لن نتطرق هنا إلى وسائل التعذيب الجسدية لاعتبارات عملية تخص محور المقال - فهناك وعلى سبيل المثال لا الحصر: سلب حق الأسرى بالاتصال بذويهم من هاتف عمومي (عدا عن أيام الكورونا، ولجزءٍ من الأسرى)، الممطالة اللانهائية قبل السماح للعائلات بزيارة أحبائها، حصر الزيارات على أقرباء المعتقلين من الدرجة الأولى" فقط، طبعا بالإضافة إلى حظر إدخال كتب تعليمية.

يهدف تعذيب الأسرى وعائلاتهم نفسيا إلى ردع الفلسطينيين عن مقاومة النظام الاستيطاني القائم على النهب. بل وتعكس هذه الممارسات الثمن الباهظ الذي يدفعه من يجرؤون غلى رفض الخضوع. لكن وبالرغم من ذلك، فإن الأجيال الفلسطينية الجديدة ما زالت تخلق مقاومين جددا. أما نحن شعب الله المختار الجاهل، المغرور والعنجهي فنتلذذ بالانتقام الجماعي من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. نعم، فنحن ننتقم منهم لرفضهم الخضوع لسيطرتنا العسكرية، ننتقم منهم لرفضهم مغازلة الاستعمار الاستيطاني اليهودي المستمر الذي اعتبره المجتمع الدولي برمته جريمة.

"موجوعة يا ماما بس لأني مشتاقة"- هكذا افتتحت خالدة جرار رسالتها لابنتها سهى والتي قرأتها شقيقتها فوق قبرها، واختتمتها بـ "حرموني من وداعك بقبلة".

המטרה: עינוי נפשי של אסירים ומשפחותיהם

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