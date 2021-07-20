فيلات عَ لفتا

نجد في كل مدينة أمكنة سرية، قد تكون هذه الأماكن خِربا مهجورة، مجمّع مبان في منطقة نائية حرشية. وقد تكون أحيانًا نُصبا تذكارية آيلة للسقوط عمرها مئات أو آلاف السنين. لكن، تتيح كلها لنا المجال لاستراق النظر لماض مدن عريق يعيش سكانها اليوم واقعًا لا يحتمل.

وعليه فيمكن اعتبار أنقاض قرية لفتا في القدس، قلعة المينا في أشدود وخان الحلو في اللد أمثلة على ذلك. أطلق الجميع على هذه الأمكنة "المكان السري"، رغم أنها معروفة للجميع. ساهم عدم تطوير وحفظ هذه الأماكن بتحويلها لأماكن ساحرة، طبيعية وحرة تتيح لنا المجال للتجوال والعودة للماضي. وعليه فذاكرة هذه الأمكنة محفورة بذاكرة الكثيرين، حيث يتشابك ماضيهم الشخصي بتاريخ مدنهم. ربما لهذا السبب تحديدًا وأعني هنا الامتناع عن تطويرها، بقيت واقفة بمنظرها الخاص بفضل السكان الذين دأبوا على تطوريها والحفاظ عليها بطريقتهم الخاصة.

يعود مبنى قلعة المينا في أشدود للعصر الإسلامي القديم (القرن السابع)، حيث شُيد خلال فترة الخلافة الأموية لحماية الشريط الساحلي من الغزو البيزنطي. كانت القلعة جزءًا من سلسلة قلاع تقع على امتداد الشاطئ. حافظت القلعة على شكلها الأصلي، حيث مازالت أسوارها المرتفعة نسبيًا، أبراجها الدائرية وغرفها الداخلية بوضع جيد نسبيا.

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لم يسمع معظم سكان البلاد عن القلعة، ولكن بالنسبة للعديدين من سكان أشدود هى أحد أهم معالم المدينة، نعم فهي "المكان السري" الذي يعرفه الجميع. يزور سكان المدينة القلعة بصحبة أصدقائهم، زوجاتهم، أزواجهم، عائلاتهم وأحيانا بمفردهم.

تقع قرية لفتا عند مدخل مدينة القدس، وهي القرية الفلسطينية الوحيدة التي لم تُهدم ولم تُستوطن بعد عام 1948. ورغم أن الدولة وطنت وخلال خمسينيات القرن الماضي بعض القادمين الجدد فيها، إلّا أنّها ما زالت مهجورة منذ الستينات. شُيدت منازل القرية على منحدرات الجدول والقناة، وكانت محاطة بالأشجار المثمرة. اعتاد سكان القدس في الماضي وقبل تطوير الطرق المؤدية لمدخل القرية، الحضور إلى الجدول للاغتسال، قطف الثمار، إقامة حفلات السمر والتدخين. كما وذكرها الكاتب اليهودي دافيد غروسمان بكتابه الذي حمل اسم "شخصٌ تعدو معه"، الذي وقعت أحداثه بمدينة القدس وقرية لفتا معا. يزور المكان وحتى اليوم زوار علمانيون، متدينون، يهود وعرب، وعلى غرار قلعة المينا تعتبر قرية لفتا أيضا ذاكرة مقدسية لـ "مكان سري" يعرفه الجميع.

أما باللد فآثار البلدة القديمة الباقية قليلة بل ومهملة، باشرت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة فقط بأعمال ترميم لجزء بسيط منها. كان أحد المباني الجميلة والمتبقية حتى يومنا هذا، خان الحلو الواقع في قلب البلدة القديمة والذي يعود تاريخه إلى عصر المماليك. يشمل مبنى الخان صفوف غرف متراصة تحيط بساحته المركزية، استخدم الخان وحتى عام 1948 كسوق مركزي. يبرز نمط البناء العربي من خلال الزخرفة التي تظهر على مدخل الخان وعلى أقواس السقف. أهمِل المكان وعلى مدار عشرات السنين، لكن لم تفقده لا أكوام النفايات ولا متعاطي المخدرات الذين ملأوا المكان، جماله. حيث وقف هذا المبنى بكامل شموخه ورونقه وسط باحة مكشوفة كانت ذات يوم جزءًا لا يتجزأ من البلدة القديمة في اللد.

تجمع هذه المعالم التاريخية التي ذكرتها آنفا، كثير من القواسم المشتركة. فقد قررت السلطات بثلاثتها تنفيذ عمليات ترميم وتطوير - وربما للدقة العكس - أي تنفيذ عمليات تطوير وترميم. فمثلا حولت البلدية في أشدود القلعة إلى منطقة مسوّرة صالحة للاحتفال، في لفتا تخطط سلطة أراضي إسرائيل إنشاء مجمع فيلات أما في خان الحلو فتقوم شركة اللد الاقتصادية بأعمال تطوير بجوار الموقع. لكن يبدو الخان وفي ظل عمليات البناء المتسارعة هذه، مكانًا هامشيًا خفيا محاطا بمتنزه بلدي وموقف سيارات عمومي.

صبت عمليات التطوير في المواقع الثلاثة ظاهريًا في صالح الجمهور العام، ففي أشدود مثلا طالب السكان بفتح قلعة المينا للجمهور، في لفتا أجرت السلطات مسحا أثريا ستلزم السكانن على أساسه بالحفاظ على خصوصية نسيج القرية ومبانيها، وفي خان الحلو، تم تطوير وتحسين البنى التحتية العامة. لكن، وبالرغم من ذلك، يشعر السكان المحليون في المواقع الثلاثة بأنّ ما يحدث يمس بشكل مباشر بموروثهم المحلي وبذاكرتهم الشخصية.

هناك شبه إضافي بارز بين المواقع الثلاثة التي نحن بصددها. حيث يعود تاريخ جميع هذه المواقع إلى فترات إسلامية مختلفة، حيث بُنيت قلعة المينا خلال فجر الحكم الإسلامي بالبلاد، شيد خان الحلو خلال حكم المماليك أما لفتا فهي قرية فلسطينية هُجّر سكانها عام 1948، لكن تاريخها الريفي يعود إلى مئات وربما إلى آلاف السنين. وعليه ولأن تاريخ هذه المعالم عربي- إسلامي تتعمد دولة إسرائيل تجاهل توثيق تاريخها. باتت هذه المواقع ونتيجة للاهمال الإدراي، أمكنة يستخدمها السكان كمناطق مفتوحة يلفها الغموض والفانتازيا.

هذا التاريخ الذي تتجاهله إسرائيل بشكل متعمد، تاريخ طويل، متشعب وتعددي. بل وبعيد كل البعد عن صورة المجتمع الذي لا يملك تاريخا وحضارة، وعليه هُجّر بسهولة مع قيام الدولة. تسرد هذه المناطق الجميلة قصص حكام، طوائف، صراعات، تطور تكنولوجي وعقائد مختلفة بنت ملامح هذه البلاد على مدار أكثر من ألف عام. حولت عمليات تطوير هذه المواقع ومحيطها هذه المباني المميزة إلى مواقع بلا هوية. وعليه ينعكس غضب السكان من خلال تصريحات تتطرق للظلم التاريخي ولتجاهل تاريخ البلاد، فهم يشعرون بأنّ تطوير هذه المواقع لا يخدمها ولا يخدمهم على حد سواء.

يريح هذا التجاهل المتعمد السلطات المحلية من عناء أخذ حاجة السكان لمناطق برية وطبيعية بعين الاعتبار. تبني هذه المناطق علاقة مباشرة بين السكان وقصص المدن، وغالبًا ما تكون هذه المناطق الأماكن الأحب إلى قلوبهم. بل وتمنحهم شعورا بالانتماء وبامتلاكهم هوية واضحة المعالم. وعليه فإذا أصرت السلطات على امتلاك هذه المواقع التاريخية، فيقع على عاتقها أولا عرض تاريخ هذه المواقع كجزء لا يتجزأ من تاريخ المدينة. وثانيا، تطبيق عمليات الترميم بأدنى قدر من التدخّل، كي تظل هذه الأماكن التاريخية متاحة للجميع.

الكاتب هو الرئيس التنفيذي لجمعية "عيمق شافيه"، وهي منظمة تنشط في مجال الحقوق الثقافية والتراثية والحفاظ على المواقع الأثرية كملكية عامة تخص جميع المجتمعات والشعوب

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