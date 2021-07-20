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فيلات عَ لفتا

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הכפר הערבי ליפתא שבמבואות ירושלים
تتعمد السلطات الإسرائيلية تجاهل تاريخ المواقع الأثرية العربي צילום: Ariel Schalit/אי־פי
יונתן מזרחי
יונתן מזרחי

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