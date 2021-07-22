لقد وضعوا لك شرطًا معقولًا لتصنيع البوظة، لكنك قررت رفضه

مرحبًا آفي زينغر، مالك ومُصنّع بن آند جيريز في إسرائيل، معك نير جونتز من صحيفة هآرتس. كيف حالك؟

أنا بخير.

تطرق من فضلك بالتفصيل إلى قرار بِن آند جيريز الأخير؟

يا الله لمين بنكتب؟- لقاءعبر زوم بمناسبة مرور عام على إنشاء " الساحة" لمزيد من التفاصيل

المسألة معقدّة. هذه تحديدًا مشكلتي فهناك ضبابية وعدم وضوح عام.

اتصلت بك تحديدا لهذا السبب، سأخبرك ما فهمته أنا شخصيًا، ويرجى تصحيحي في حال أخطأت: أنت صاحب الامتياز...

أنا صاحب ترخيص ماركة بن آند جيريز. الفرق بين صاحب الامتياز وبين صاحب الترخيص، أن باستطاعة صاحب الترخيص فعل ما يحلو له ابتداء من الإنتاج، التوزيع وحتى التسويق.

على أي منطقة يسري مفعول الترخيص الذي تحمله؟

على إسرائيل.

أكانت هناك نية بتجديده؟

كلا، دعني أشرح لك القصة من أولها، فأنا أعمل في هذا المجال منذ 35 عامًا. يتم تجديد الترخيص كل عشر سنوات، وعليه فالتجديد القادم سيتم نهاية عام 2022. لكن، ما يحدث الآن هو كالتالي، طالبتني شركة بن أند جريس... دعني أشرح لك... تتعرض الشركة الأم منذ فترة طويلة لضغوطات كثيرة تمارسها حركة مقاطعة إسرائيل أي الـBDS، هدفها وقف نشاطها في إسرائيل، وأعني هنا وقف نشاطها بشكل تام في جميع أنحاء البلاد. ولكن أولا لا يتيح لي القانون التوقف عن التسويق والبيع في جميع أنحاء دولة إسرائيل، وثانيًا، يهمّني شخصيا كإسرائيلي البيع في كل مكان...

لحظة أطالبوكَ بالتوقف عن البيع بكل أنحاء دولة إسرائيل، أم فقط في المناطق المحتلة؟

طالبوني بالتوقف عن البيع في المناطق المحتلة. ولكن بما أنّ الشركة ملتزمة بالقانون فلا يمكنني - وباعتبارنا شركة إسرائيلية - التوقف عن البيع لكل المستهلكين أينما كانوا.

أفهمك الآن. ولكنك ذكرتَ في بداية محادثتنا أنّ الترخيص الذي تحمله سارٍ المفعول داخل حدود دولة إسرائيل فقط.

دولة إسرائيل، هي كل مكان يتواجد فيه إسرائليون.

لكن، هناك إسرائيليون في الولايات المتحدة أيضًا.

هذا صحيح..

هناك إسرائيليون في أوروبا، حيث يحظر عليك التسويق.

قلتُ إسرائيل، ولم أقل الولايات المتحدة.

ولكن دولة إسرائيل لا تعترف بالضفة الغربية كجزء منها.

حسنًا، ولكنني شرحت لك أنّ... الترخيص... سألتني عن مكان سريان مفعول الترخيص الذي أحمله.

صحيح.

التصريح الذي أحمله يسمح لي بالبيع داخل دولة إسرائيل فقط.

ولكن المناطق المحتلة ليس جزءًا من دولة إسرائيل، هذا ليس رأيي الخاص فقد اعترفت حكومات إسرائيل بذلك!

يُلزمني القانون الإسرائيلي بتزويد منتجاتي لكل من يطلبها.

لكن، ضمن حدود الدولة.

تقع وبنظري هذه الأماكن، ضمن حدود الدولة.

كلا.

إسمع، لستُ خبيرًا قانونيًا.

لقد أخبرتك، لا تعتبر الضقة الغربية المحتلة ووفقًا لجميع حكومات إسرائيل، جزءًا من دولة إسرائيل.

حسنًا.

ألا تعلم أن إسرائيل تنتهج حكما عسكريا بالضفة الغربية؟ بل تطبق منظومة قانونية وتستعمل جهازا قضائيا مختلفا.

أنت تجرّني لمحادثة لا أفقه فيها شيئًا. أعرف أنّني أود البيع لكل من يريد استهلاك منتجاتي... لا أستطيع الرفض.

أعي ما تقول. ولكنني قلتُ لك أن ترخيصك يسمح لك بالبيع فقط ضمن حدود دولة إسرائيل، وأن المناطق المحتلة- ليس فقط وفقًا لشعوب العالم التي يتم اعتبارها"معادية للسامية" بل ووفقًا لجميع الحكومات الإسرائيلية- ليست جزءًا من دولة إسرائيل. كما ولم يتم ضمُها لدولة إسرائيل.

ما الذي عليَّ فعله الآن، بعد سماعي هذه المعلومات الآن؟

لهذا السبب اتصلت بك لاستيضاح الأمر، لكن نشب بيننا خلاف حول الجهة المخولة بوقف الإنتاج والبيع في إسرائيل، واتضح الآن أنّ القرار بيدك. وضعوا لك شرطًا لتجديد الترخيص، وقررتَ رفضه، وبالتالي، من المتوقع أنّ تتوقف عن الإنتاج والتسويق في إسرائيل، أليس كذلك؟

أولًا، ينتهي الترخيص نهاية عام 2022. أعتقد وفي حال وضع دولة إسرائيل، السكان والزبائن الأمور في نصابها، ستدرك الشركة الأم خطئها.

ماذا تتوقع أن يفعل من الإسرائيليون؟ أنا مثلًا مدمن على بوظتكم!

إفهم، لدي مصنع بوظة يقع جنوبي البلاد يعمل فيه 160 عاملًا، أقتني الحليب، القشدة والبيض من مزراعين كُثر، وعليه يهمني متابعة العمل والحفاظ على هذا الكيان.

أوافقك الرأي. ولكن قرار الإمتناع عن التسويق بالضفة الغربية بيدك. فشرطهم معقول جدا بنظري. حيث يتيح لك الترخيص الذي تحمله منذ عقود الإنتاج والبيع في دولة إسرائيل، لكن الشركة الأم تصر على وقف البيع بالضفة الغربية باعتبارها منطقة محتلة.

عليك فهمي، فأنا أعاني من هذا الموضوع منذ سنتين. حيث تعود جذور القصة لمصنعي الواقع على أراضي بيئير طوفيا، أي على أراضي قرية محتلة. وإذا لم يكن هذا كافيا فبنظر الشركة الأم، أنا أستخدم ماء مسلوبا من الفلسطينيين. أخشى ما أخشاه أن تخرج الأمور عن السيطرة..

ولكن، لم تخضع بن آند جيريز العالمية لمتطرفين. بل على العكس من ذلك تماما. فقد طالبتك " بالخروج من القرية المحتلة والتوقف عن استخدام المياه الفلسطينية". طالبوك ووفقا للترخيص الذي بحوزتك، بيع منتجاتك داخل حدود دولة إسرائيل فقط.

سيبك من هالقصة، يعني لو كانت دكانتك في حيفا..

لكن، حيفا داخل دولة إسرائيل.

لحظة. إسمعني. أنا ملزم بتزويد كل البقالات بمنتجاتي في حال رغبت بذلك. لست خبيرًا قانونيًا، كما ولا أقبل هذه الشروط.

ولكنهم يفرضون عليك شروطًا. لا يمكنك التسويق في الأردن أو لبنان.

دعكَ من ذلك.

حسنًا.

أقوم بكل ما بوسعي من أجل تصنيع أفضل بوظة على الإطلاق، مستخدمًا أفضل المواد الخام.

بوظتك رائعة.

أترى؟ يلاحقوننا بسبب اعتبارات سياسية.

أتمنى أن تستمر بتصنيع وبيع البوظة في البلاد بعد عام 2022 ، لكن وفقا للترخيص الذي بحوزتك فقط!

شكرًا لك.

شكرًا، إلى اللقاء.

למאמר בעברית: העמידו לך תנאי סביר לייצור הגלידה, והחלטת לא לקבל אותו. "אני לא מוכן שיכתיבו לי מה לעשות"

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