مراعنة، ابتعدي عن عتمة القبو

بعد تشريع الكنيست لقانون القومية، وبعد مصادقة قضاة المحكمة العليا اليهود بالإجماع على القانون الذي خلق نوعين من المواطنين، قرر حزب العمل تعيين النائب ابتسام مراعنة عضوًا بديلًا في لجنة الخارجية والأمن.

أتساءل هنا، أينقص هذا الحزب خبراء أمنيون ليلجئوا للاستعانة بمورد عربيّ أعلِن رسميًا عنه ومن خلال القانون سابق الذكر، بأنّه مواطن من الدرجة الثانية؟ لكن، وبغض النظر عن ذلك، ماذا الذي ستفعله مراعنة هناك؟ بينما يقبع أبناء شعبها في غزة والضفة تحت الاحتلال والحصار، ويعيش مليونا فلسطيني، بسبب النكبة المستمرة، تحت تهديد وجودي في الدول العربية؟ أستضع قناع دولة الاحتلال الررؤوف، وتلقي بقطعة السكر في كأس مرارة الحصار؟ كنت أتوقع من مراعنة القول: "لست في صفّكم". بب ونوقعت من كل مواطن عربي ويهودي تقدّمي قول ذلك، ولكن للأسف، طار أصدقاؤنا اليهود الجيدون فرحًا بسبب نبأ تعيينها المخزي، كما لو كان خطوة إضافية في سيرورة دمج العرب.

ربما كان هدف القرار الدمج بالفعل، ولكن الوافقين وراءه يحافظون على جهاز فاسد أخلاقيًا لم تكن لتلده أصلا بدولة طبيعية. فوظيفة هذا االجهاز إتعاس الملايين، بغية دفعهم إلى ما وراء الشريط الحدودي، يؤسفني تخييب ظنكم فلسنا جزءًا في هذه اللعبة. اخترتم الاحتلال؟ احتلوا. تريدون إرسال أبناءكم من أجل الاستمرار باقتحام غرف الأطفال فلسطينيين في منتصف الليل؟ أرسلوهم. أما نحن، فلن نلطّخ أيدينا بذلك.

يا الله لمين بنكتب؟- لقاءعبر زوم بمناسبة مرور عام على إنشاء " الساحة" لمزيد من التفاصيل

بعد افسادها لنفوس الشباب اليهود من خلال تفويضهم بالحفاظ على هذا المشروع المُقزز، تسعى المؤسسة السياسية-الأمنية الآن لإفساد نفوس العرب أيضًا، من أجل تخفيف العبء الجاثم على ضميرها الجماعي. حيث تقول هذه المؤسسة للعالم " شوفوا عِنا مخرجة عربية موهوبة تشارك بعملية بلورة سياستنا الأمنية العادلة"! ستكون ابتسام مراعنة ورقة التين التي تغطي عورة الاحتلال، الحصار والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.

لم يمض وقت طويل على تهنئة النائب ياريف ليفين لأعضاء القائمة الموحدة على انضمامهم للحركة الصهيونية، فقد تحولوا على حد قوله لشركاء في حكومة تصادق على إنشاء مستوطنة أفيتار على أراضٍ محتلة. كان هدف ليفين إحراج القائمة الموحدة، لكن لُب الموضوع يكمن بمكان آخر، فإذا احتاجت الصهيونية للسكان الأصلانيين لتبييض أفعالها وشرعنة ممارستها- فذلك يعني أنّها في ضائقة حقيقية. فمن جهة تُشرع الدولة قانون القومية من أجل إقصاء وتهميش السكان الأصليين، لكن ومن جهة أخرى، تحاول استقطاب هؤلاء المهمّشين وزرعهم داخل مؤسسات السلطة، لتحولهم إلى"دليل براءة" ينقيها من أفعالها ضد أبناء شعبهم.

الآن، وحين تعلو أصوات مناهضي الاحتلال، سيقول "الأتقياء" المعذّبون: " ألا ينلكون ممثلين في لجنة الخارجية والأمن؟"، أو " لقد صوّتوا لصالح قانون تشتيت العائلات، فهم على دراية بأبناء شعبهم أكثر منا"، بل وسيوبخ بعضهم الناقدين قائلا: " لا تدعوا القداسة"!

لكني أقول هنا، مهما بلغت قوة المؤسسة السياسية-الأمنية، إلّا أنّها ضعيفة. فالقوة التي لا تقوم على قاعدة أخلاقية هي قوة ساقطة لا محالة، لكن انقاذها يتم عن طريق شرعنة الضحية لها. أتوافقين، أيتها العزيزة مراعنة على شرعنة هذه القوة؟ أتريدين حقًا أن يزيّن توقيعك المظالم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبك؟ حتى وإن اعترضت على قرارات وإجراءات قد تتخذها هذه اللجنة، فستظلين شريكة فيها! أتنقصك مجالات نشاط مدنية تنخرطين فيها، كمناهضة العنف مثلًا أو تعزيز جانب المجتمع العربي الروحاني؟

يمكننا القول تقديريًا أن حكومة إسرائيل تدير مبنى من طابقين،أو بالأحرى منزلًا وقبوًا. وعليه تدير في جزء البيت العلوي المُضاء الذي علينا الانضمام إليه، حياة المواطنين العرب واليهود. أما في الجزء السفلي أي في القبو المعتم فتدير الاحتلال والحصار، وعليه فينبغي على كل ديمقراطي- سواء كان عربيًا أم يهوديًا- تجنّب دخوله.

למאמר בעברית: מראענה, התרחקי מחשכת המרתף

للانضمام لمجموعة الساحة على الفيس بوك