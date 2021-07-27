يسعى المتطرفون اليهود لإسقاط حكومة بينيت وتغيير الوضع الراهن في القدس والحرم القدسي الشريف، وقد حاولوا سابقا فعل ذلك من خلال مسيرة الأعلام فور تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنهم ومع الأسف لن يكفوا عن ذلك إلى حين سقوط الحكومة.

أتساءل بيني وبين نفسي من ذا الذي يبغي الصلاة في الحرم القدسي الشريف؟ فكما نعلم جميعا يحظر الحاخامات الحريديون- اليهود الغربيون والشرقيون على حد سواء- والمؤسسة الدينية اليهودية العليا في إسرائيل، شد الرحال للحرم القدسي والصلاة هناك. لا يولي اليهود العلمانيون الصلاة أي اهتمام، بل وأجمعت التيارات المحافظة والإصلاحية اليهودية على تجنّب الصلاة في الحرم القدسي، لتفادي اشعال الوضع. كما ويلتزم تيار الصهيونية الدينية الحقيقي والمركزي - لا الحزب المزيف - بتعليمات كبار رجال الدين والمؤسسة الدينية العليا في إسرائيل. وعليه لم يبقَ سوى قلة قليلة هامشية تنوي جرّ دولة إسرائيل عنوةً لمواجهات مع العالم الإسلامي. تنجح الجمعيات التوراتية-المسيانية واليمين المتطرف بحشد ودفع مئات الشباب اليهود لشد رحالهم إلى الحرم القدسي من أجل إثارة الشغب لا غير.

يطالب بعض رجال الدين اليهود عن تيار الصهيونية الدينية المتطرفة، إلى جانب رجال دين عن الصهيونية الليبرالية، بممارسة "حرية العبادة" في الحرم القدسي، لكنهم يتجاهلون في الوقت ذاته أنّ هذا المطلب وفي ظل الواقع السياسي-الديني الحالي، قد يتسبب باشعال الشرق الأوسط برمته. وعليه فمن جهة يسعى رجال الدين اليهود لتحقيق ذلك، ومن جهة أخرى يتصرف المتدينون الليبراليون بسذاجة مصطنعة- على أقل تقدير.

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خول تعزيز التوتر التوراتي- المسياني في منطقة الحرم القدسي الشريف من خلال نشاط "جمعيات الهيكل" على مختلف أنواعها، الكهنة وأتباعهم استنادا إلى أحكام دينية - توراتية أطلقها رجال دين يهود متطرفون تشجيع الصلاة بالحرم القدسي، الأمر الذي دفع وسيدفع بمتطرفين يهود إلى شد رحالهم إلى هناك وتعجيل النهاية. لقد حذّر جميع رؤساء جهاز الأمن العام(الشاباك) بالسابق من الظاهرة قائلين، أن تهديد المتطرفين اليهود واحتمال تنفيذهم اعتداءات على الحرم القدسي أخطر من التهديد الإيراني نفسه!

حذر وفي الآونة الأخيرة، آفي أريئيلي، رئيس شعبة الاستخبارات اليهودية في جهاز الأمن العام سابقًا قائلا، أن التهديد الحقيقي الذي يتربص بإسرائيل لا يكمن ببرنامج إيران النووي أو يصواريخ نصرالله- إنّما بإرهابي يهودي واحد قد يحمل عبوة ناسفة ويدخل الحرم القدسي!

كان من جملة ما قاله أريئيلي التالي أيضا: "تخيّلوا مثلًا، أن يهوديا ارتكب عملًا تخريبيًا داخل الحرم القدسي، وثقته آلاف كاميرات الهواتف الخلوية ومن ثمة عرضته أمام ما يقارب المليار و 600 ألف مسلم. أليست هذه كارثة؟. أستبقى إسرائيل على وجه الأرض عقب عملية من هذا النوع؟ لستُ واثقا من ذلك! ستستغل إيران وأردوغان وغيرهم هذه الفرصة الذهبية، أسيحدث هذا غدًا؟ نعم، قد يحدث غدا!!". باستطاعة بحث سريع على جوجل اطلاعنا على محاولات أفراد أو منظمات يهودية سرية، الاعتداء على مساجد الحرم القدسي، ألا نذكر كلنا اعتداءات ثمانينيات القرن الماضي التي أحبطها جهاز الأمن العام بمعجزة ربانية؟!

كتب عنهم الحاخام تسفي طاو الذي لم يكن يساريا بأي شكل من الأشكال التالي: "نحن أمام جماعة توراتية-مسيانية تسعى لتخليص الشعب اليهودي بقوة السلاح عن طريق طرح أفكار وثنية محورها خلاص الشعب اليهودي على يد قوة إلهيّة عقب تدمير مساجد الحرم القدسي. هذا توجه سطحي وتافه بنظري، حيث يخوض هؤلاء الطلاب في مسائل دينية مقدسة فقط بدافع الفضول وعليه يقودون المنطقة برمتها إلى الخراب والدمار".

لا يمكن اعتبار صعود اليهود للحرم القدسي والصلاة فيه، جدلا أكاديميا يتعلق فقط"بحرية ممارسة الشعائر الدينية"، بل يجب اعتباره محاولة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي وفي مدينة القدس، الامر الذي قد يجرّ المنطقة برمتها إلى حرب طاحنة. فليتفضل الراغبون بتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي باجراء استفتاء شعبي حول طرحهم "البريء" هذا، ثم وبناء على نتائجه ليشدَّ كل المتطرفين رحالهم للصلاة في الحرم القدسي كما يحلو لهم، أو يختاروا بدلا من ذلك السلم أي الصلاة في حائط المبكي كما فعل سابقوهم الحاخامان طيبا الذكر المتبحران بعلوم الشريعة اليهودية، أبراهام يتسحاك هكوهين كوك وبن تسيون ميئير حاي عوزيئيل.

الكاتب رئيس منتدى تاغ ميئير

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