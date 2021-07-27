عودة بشارات ينعتني "بورقة التين"

لم تفاجئني العاصفة التي أثارها اليمين عقب تعييني عضوًا بديلًا في لجنة الخارجية والأمن. لم يفاجئني أيضًا الهجوم الإعلامي، والذي مع الأسف بات بديهيًا بالنسبة لي. فقد جعلت العنصرية المستشرية في هذه الأطر، تقبل تعيين سياسيّة عربيّة تناقش قضايا دولة إسرائيل الأمنية أمرا عسيرا. ولكنني فوجئت بالاعتراض على تعييني من خلال مقالة عودة بشارات.

لم يتبادر إلى ذهني وبحكم درايتي واطلاعي على مقالات بشارات يومًا، أنّه ينتمي لتيار المجتمع العربي الانفصالي، وأعني هنا ذاك التيار الذي يتّهم العرب الذين يكتبون بالعبرية بالخنوع الثقافي بسبب استخدامهم لغة المحتل الصهيوني. وعليه، فينطوي نعْتي كامرأة عربية اخترقت سقف المجتمع الإسرائيلي الزجاجي بـ "ورقة التين"، على قدر كبير من السطحية والجُبن- خاصًة وأنّ من ألصق بي هذه التهمة يكتب بلغة عبرية لا تشوبها شائبة، في صحيفة يهودية-صهيونية. بل ونسي أنه رجل عربي يعظُ عضو كنيست عربية، ويدعو القرّاء اليهود بالتدخل لحسم المسألة!

ثم ماذا عن قاضي المحكمة العليا، جورج قرا، الذي اعترض وحده على رفض قبول المحكمة الالتماسات المُقدمة ضد قانون القومية العنصري؟ لماذا لم يكتب بشارات مقالة لاذعة يدعوه فيها بصبِ اهتمامه على القضايا المدنية فقط؟ ما الفرق بيني وبينه؟

يا الله لمين بنكتب؟- لقاءعبر زوم بمناسبة مرور عام على إنشاء " الساحة" لمزيد من التفاصيل

قد تكمن الإجابة بالفعل بجملة بشارات، التي تساءل من خلالها قائلا: " أينقص هذا الحزب خبراء أمنيون يهود مما يضطره إلى الاستعانة بمورد عربيّ تعتبر مواطنته، بالذات على ضوء المصادقة على قانون القومية، مواطنة من الدرجة الثانية؟". وظّف بشارات وبكل بساطة قلمه من أجل اختزال امرأة عربية - ذات باع طويل بالنشاط الاجتماعي والسينمائي انتُخبت ديمقراطيا للكنيست بسبب تكريس حياتها لمناهضة جميع أشكال الظلم- لمجرد "مورد عربي استعانت به اللجنة المذكورة اضطراريا".

وهنا، دعوني أضع الأمور في نصابها، بالذات للرجال الذين يختارون تَحجيمي واختزالي بهذه الطريقة: لم يضعني أحد "هناك" أعني في لجنة الخارجية والأمن، لقد اخترتُ ذلك بنفسي. فقد علمتني الحياة أن الباب الذي يوصد بوجهي، هو بالضبط الباب الذي ينبغي عليَّ فتحه. وعليه وبعد أن حرصتُ طوال حياتي على فتح كل الأبواب الموصدةِ بوجهي الواحد تلو الآخر- فإنّني لا أنوي إغلاق هذا الباب بأي شكل من الأشكال، على الأقل ليس عقب نقدٍ تفوح منه رائحة الشوفينية. فنحن كنساء مُحاطات بالعديد من الرجال الجبناء، أمثال بشارات، الذين يبغون إقصائنا عن طاولات النقاش، وكأن امتناعنا عن المشاركة بهذه الأطر سيُنقينا من الدنس!! لم يذوت هذا النوع من الرجال بعد، أنّ قواعد اللعبة قد تغيرت منذ زمن بعيد! كما ولم يذوت هؤلاء أن هناك نساء عربيات لا يخشين إسماع وإيصال أصواتهن، بل ولا يخشين دخول غرف يجلس فيها جنرالات ليخلقن تغييرا دون الخوف من ارتكاب أخطاء.

يدعوني بشارات للابتعاد عن "عتمة القبو"، لا بل ويسمح لنفسه بنُصحي بصب تركيزي على "مجالات نشاط مدنية". وعليه ما الفرق بين بشارات وبين اليهود الذين يدعوننا، نحن النواب العرب، رجالًا ونساءً، للتوقف عن ذكر الاحتلال؟ أسيزول الاحتلال في حال تجاهلناه؟ ها أنا أقول لبشارات وغيره، أني أرفض رفضا قاطعا الخضوع للإملاءات الاجتماعية الذكورية التي أحاربها منذ سنوات طويلة. لن أتردد، أنا عضو الكنيست العربية، التي تجرأت على اختراق نادي لجنة الخارجية والأمن اليهودي الموصد أمام المواطنين العرب، بالتعبير عن رأيي الداعم للمصالحة من قلب هذا النادي لا من خارجه. أوافق بشارات أن العالم مليء بالأقبية المعتمة، لكنني سأدخل هذا القبو محمّلة بمصباح، وأدعو بشارات للتروي ليرى بأم عينيه النور الذي سيفيض منه.

الكاتبة نائبة في الكنيست عن حزب العمل

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