اكتشفتُ هذا الأسبوع أنّني رجل

أخيرًا، وبعد 63 عامًا، حظيت بلقب "رجل"، وأي رجل!. ففي تغريدة لها وردًا على مقالتي التي نشرت في صحيفة "هآرتس" في تاريخ 19.7، أطلقت عليَّ النائب ابتسام مراعنة لقب "الرجل العربي". يؤسفني أنّها لم تتكرّم عليّ وتنعتتي بـ "الرجل الشرقي"، ليحلّق الخيال الغربي فوق قمم السحر الشرقي. وعليه، فلا خيار أمامي الآن سوى اعتمار طربوشٍ تركي بلون قرمزي، تتدلى منه بضعة خيوط ذهبية.

أولًا، لا داع أبدا للردّ على مقالة النائب مراعنة الهجومية، فالحوار معها "حوار طرشان... إنتِ بتحكي الشرق، وهي بترد بالغرب". فقد تحدّثتُ في مقالتي عن دلالات وتداعيات تعيينها عضوا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بينما تلخص ردها باتهامي بأنّني رجل جبان. لكن لم يقتصر الأمر على "حوار الطرشان"، بل وصل حدود التجريح الشخصي من طرفها.

مع ذلك، فمن واجبي لفتُ انتباه أصدقائي وصديقاتي معادي الشوفينية الذكورية، لمتلازمة مراعنة- التي نصبت نفسها كـ "جان دارك" حارسة الجندر، بينما وفي الوقت نفسه تضرّ تصريحاتها وتصرفاتها بالنضال الجندري. فاستخدام القضية الجندرية للتهرب من حوار موضوعي ليس إلّا تقويضا للمساواة الجندرية، فإذا صُنّف كل رأي مخالف لرأي مراعنة، حتى وإن تطرّق إلى قضية الاحتباس الحراري، في خانة الشوفينية الذكورية فعلى الدنيا السلام.

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سألت زميلتي شيرين فلاح صعب النائب مراعنة عن سبب امتناعها عن الرد على مقالتها الصادرة في صحيفة "هآرتس" (21.7)، والذي انتقدت من خلاله تصويتها لصالح قانون تشتيت العائلات الفلسطينية. لِم امتنعت مراعنة عن الرد؟ الجواب واضح، ليس باستطاعتها استخدام سلاح يوم القيامة الجندري ضدها.

لذا وبناء على ما جاء أعلاه، ولتجنّب "وجع الراس"، ربما يجب وضع مسارين منفردين للنشر في صحيفة "هآرتس"، واحد للرجال وآخر للنساء. سيتيح المسار الأول الكتابة للرجال فقط، انتقاد بعضهم البعض بحرية مطلقة دون أن تهددهم ألقاب على شاكلة "الرجل الجبان"، "الرجل العربي" أو "الرجل" بكل بساطة. بالمقابل، سيكون هناك مسار نسائي منفرد. لكن، وفي هذه الحالة ستكون النائب مراعنة الخاسرة الوحيدة، فلن تملك قولا دون سلاحها الجندري.

بحسب نهج مراعنة، عليّ التزام الصمت حيال المظالم التي تخططها وتنفذها الوزيرة آييليت شيكيد، لمجرّد انتمائها الجندري. في هذه الأثناء سأصلي ليستبدلها رجل- ليتسنى لي صب جام غضبي عليه. ألم تقل شاكيد سابقا، أن العرب مغفلون!

ثانيا، أجد توقع مراعنة بتلقي معاملة خاصة لمجرد كونها امرأة، اشكاليا جدا بجوهره وبطرحه معا. حيث يتناقض هذا الطرح تحديدًا مع النضال ضد الشوفينية الذكورية- التي يرتكز جانبها المظلم الآخر على اعتبار النساء كائنات ضعيفة، بحاجة لمعاملة خاصة.

إنّ تقسيم الحيز العام بنظري لحيز نسائي وآخر رجالي هو تقسيم بدائي. فأنا أعرف نساءً وإن تفوقن على الرجال في مجالات عدة، يضعن أنفسهن في مكانة أدنى منهم. لا تشذ مراعنة مع الأسف عن هذه القاعدة، حيث تدل مطالبتها بمعاملة خاصة- من خلال هجومها الضاري على كل منتقديها دون علاقه لانتمائها الجندري- أنّها أسيرة الجانب الآخر للشوفينية الذكورية، وأعني هنا وجوب احتواء الرجل لكل أفعال المرأة .

يتعرض كل من منصور عباس، أحمد طيبي وأيمن عودة للنقد شديد اللهجة أحيانا من قِبل رجال ونساء على حد سواء، لكنهم والحق يقال لم يختبئوا يوما وراء ستارة انتمائهم الجندري. كما ولم تطالب لا النائب عايدة توما سليمان ولا النائب السابق حنين زعبي بمعاملة خاصة متساهلة لاتمائهن الجندري. بل على العكس من ذلك تماما، تصدين كالمحاربات المِقدامات للادعاءات ولمحاولات التحريض ضدهم ولم تختبئا يوما خلف أسوار الجندر.

למאמר בעברית: השבוע גיליתי שאני גבר

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