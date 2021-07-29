بقلب الصحراء٫ وبعيدا عن الأعين٫ أنشأت إسرائيل معسكرات توقيف للأبرياء

لُقب قطاع غزة وبعد احتلاله عام 67 ب "عش الدبور" لخطورتة على أمن إسرائيل٫ حيث خرجت منه عمليات إرهابية ضد يهود سكان إسرائيل، قُتل وبطبيعة الحال إلى جانبهم فلسطينيون من قطاع غزة اشتبه بتعاونهم مع إسرائيل. وعليه٫ نفذَ وفي كانون الثاني (يناير) عام 1971 صبر إسرائيل واعتزمت القضاء على الإرهاب. شملت هذه الحملة اغتيال مطلوبين٫ هدم منازل٫ حظر تجول وتفتيش. لكن٫ كان هذا جزء بسيطا مما حدث على أرض الواقع.

فقد أنشأت إسرائيل وفي عام 1971 بعيدًا عن الأنظار وتحت تكتم شديد، معسكري توقيف في شبه جزيرة سيناء رُحل إليهما الأبرياء. تم استخدام أحدهما لتوقيف عائلات انتمى بعض أعضائها لمنظمة فتح واشتبه بضلوعهم بعمليات إرهاب. أما الآخر فاستخدم لتوقيف شبان عاطلين عن العمل. حيث أخذ جيش الدفاع الإسرائيلي أطفالا٫ نساء ورجالا من قطاع غزة، ووضعهم في منشآت مؤقتة في قلب الصحراء وعزلهم عن العالم. احتجز هؤلاء لفترات متفاوتة بالكثير من الأحيان لأشهر طويلة تحت ظروف وصفها الصليب الاحمر "بغير المحتملة". أغلقَت هذه المعسكرات بعد مرور أقل من عام على إنشائها بل واعتبرت بروتوكولات جلساتها سرية لمدة 50 عام بل وأكثر.

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إلتقى وفي شباط من العام 1971 ممثلون عن الصليب الأحمر بما يقارب ال 23 عائلة - 140 رجلا و 87 طفلا - عائلة فلسطينية تعود جذورها إلى مخيم أبو زنيمة احتجزت هناك. كتب هؤلاء الممثلون لاحقا لمقر المنظمة الواقع في جنيف: " كان ذنب هؤلاء المحتجزين أن أحد أقاربهم أعتبر "إرهابياً " فقط!! لكن٫ كيف لطفل يبلغ من العمر سبعة أشهر أو لأم تبلغ من العمر 80 عامًا أن فهم سبب احتجازها؟"

يا الله لمين بنكتب؟- لقاءعبر زوم بمناسبة مرور عام على إنشاء " الساحة" لمزيد من التفاصيل

كما التقى هؤلاء بمعتقلين أخرين احتجزوا في معسكر حمل آسم |"ناحال". كتب هؤلاء لاحقا لغازيت قائلين: " إن احتجاز هذه العائلات داخل منشأة تقع في منطقة معزولة عن العالم قد يخلق صعوبات نفسي وجسدية للمعتقلين". لكن٫ رد عليهم الأخير قائلا أن الموضوع يستدعي بحثا أكاديميا في مجال علم الاجتماع لا غير!

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