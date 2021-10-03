نعم، إنّهم مقاتلون من أجل الحرية

لا يعني اسم رائد جاد الله شيئًا لأي إسرائيلي تقريبًا. فقد كان رائد شخصًا شفافًا، لا مرئيا، بستانيا في الـ 39 من عمره وأب لأربعة أطفال صغار. بهذه الكلمات بالضبط استهل زميلي جوش برينر مقالته التي حملت عنوان "قَتَلة، لا مقاتلين من أجل الحرية" وصدرت في صحيفة ("هآرتس"، 20.9). ولكنه استبدل آسم رائد جاد الله باسم سيمون ميلشيفسكي.

قُتل ميلشيفسكي في عملية إرهابية فلسطينية، بينما قُتل جاد الله في عملية إرهابية ارتكبها الجيش الإسرائيلي. أطلق الجنود النار عليه في الظلام لاشعاله سيجارة، بل ولم يكلّفوا أنفسهم عناء استيضاح ما حدث إلى أن وجده ابنه، البالغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة ملقاة على قارعة الطريق. قُتل ميلشيفسكي المسكين في عملية انتحارية استهدفت حافلة مسافرين، وقتل جاد الله المسكين بعيارات نارية عبثية أطلقها جنود إسرائليون بلا مشاعر. أكان برينر سيجرؤعلى نعتهم بالقتلة؟ أتعمّدوا القتل؟ لمَ لا؟ فلم يفعلوا شيئًا لتجنّب هذا القتل!

لكن، التساؤل حول نية القتل في هذا السياق مضيعة للوقت، لأنه يخدم الغوغائية الإسرائيلية لا غير. ألم يقصد قتلة الطفل محمد العلامي آبن قرية بيت أمّر قتله حين أفرغوا وابلًا من الرصاص على سيارة والده خلال عودة العائلة من التسوق؟ أليس هذا إرهابًا؟ ثم ماذا عن مقتل الأطفال الأربعة أبناء عائلة بكر على شاطئ غزة أثناء لعبهم كرة القدم، ألم يكن هذا القتل مقصودًا؟ أسيغير ذلك شيئًا من الواقع؟ بل وماذا عن مقتل 400 طفل في الحرب على غزة خلال سنوات 2008-2009 ألم يكن قتلهم مقصودا؟

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ها أنا أقول برينر، هناك حد لما يستطيع العقل استيعابه! فلن يجرؤ برينر والإسرائيليون أجمعين على الإجابة بصراحة عن هذه الأسئلة. فالإسرائيليون مُحقون دائما لأنم يدافعون عن أنفسهم، أما الفلسطينيون فهم ارهابيون وقتلة، فالقتل من حق اليهود فقط.

أما أنا، فأرى الأمور من منظور آخر، بحيث يحاول برينر إثارة تعاطف الرأي العام الإسرائيلي من خلال قصص مؤثرة تدور حول ضحايا عمليات ارهابية نفّذها الأسرى الهاربون من سجن جلبوع. لكن، والحق يقال لقد نجح برينر بذلك. حاولتُ مرارا وتكرارا فعل الأمر ذاته مع ضحايا الاحتلال، ولكنني لا أحقق نفس النجاح الذي حققه برينر.أنوه، أن نقاش نجاحي ليس لُبَ الموضوع، فلبُه سؤال برينير عن "الدافع النفسي" الذي يقف وراء مُمجدي القتَلة – بإشارة ضمنيّة إلى حالتهم النفسيّة المتضعضعة. أود القول لبرينر أن آسم هذا الدافع النفسي حقوق الإنسان، القانون الدولي، القيم الإنسانية الجامعه، التعاطف والرأفة بالمظلومين والمستضعفين.

يرى برينر أنّ الأسرى الهاربين مخرّبون، وعليه يجب أن يقبعوا في السجن حتى مماتهم. أما أنا فأجدهم مقاتلين شجعان من أجل الحرية. لمَ؟ لانّهم يقاتلون من أجل حرية شعبهم، وعليه فهم أكثر جرأة من بعض الجنود الإسرائيليين لاستعدادهم للتضحية الدائمة.

أكان هدفهم عادلا؟ بالطبع! أكانت الوسائل التي استعملوها إجرامية، وحشية وصادمة؟ بالطبع. ولكن، ما لا يقل وحشية عن ذلك هو قصف أطفال مساكين على شاطئ غزة بواسطة طيران عن بُعد. كان الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، سيفضلون أيضًا استعمال الطيران عن بُعد بدلًا من تنفيذ عمليات انتحارية. بل، ولفضلوا أيضا استهداف قواعد عسكرية بدلًا من استهداف مواطنين عُزّل، في حال توفرت لديهم أسلحة متطورة مماثلة. أيحق لهم حيازة أسلحة من هذا النوع؟ بالطبع، كما يحق للجيش الإسرائيلي!

لكن، ارهابيينا أبطال، فعندما ألقى شلومو بن يوسف قنبلة يدوية على حافلة مسافرين في طريقها من روش بينا إلى صفد، كان ينوي قتل أشخاص عُزّل انتقامًا على مقتل يهود ولأنه وبنظر كثيرين بطل فقد أطلقت الدولة اسمه على شارع في تل-أبيب. كان بنية مُفخخي فندق "كينغ ديفيد" إنهاء الاستعمار البريطاني، وعليه اعتبرهم الرأي العام الإسرائيلي مقاتلين من أجل الحرية رغم رفض "اليشوب" لبعض أفعالهم. فحين يطعن فلسطيني مستوطنًين بمحاولة منه طردهم كغزاة من أرضه ومن وطنه، فإنّه يقاتل من أجل الحرية، حتى وإن كانت الوسيلة مروعة.

وأخيرا، كتب برينر في مقالته المذكورة أعلاه التالي: "يقتلُ الأشخاص الذين يعنتهم ليفي بمقاتلي الحرية آبائنا، أشقائنا وأطفالنا". لكن، علي تخييب ظن برينر فقتلة الآباء، الأشقاء والأطفال على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن عددهم أكبر على الجانب الإسرائيلي لأنه الأقوى. وعليه، فلبُ النقاش هنا شرعية مقاومة المُحتل، وهو نقاش قلتُ رأيي فيه ومقارنة ببرينر بشكل واضح وقاطع، بينما اكتفى هو بالمطالبة بتحسين ظروف السجن.

למאמר בעברית: כן, הם לוחמי חופש

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