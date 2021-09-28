إلا الشاباك!

لم يتوقف القتل في البلدات العربية لحظة واحدة. حيث قْتل وخلال الأيام الأخيرة ثلاثة أشخاص ووصل عدد القتلى حتى هذه اللحظة 93 شخصًا - أي ما يقارب 70٪ من إجمالي عدد القتلى في إسرائيل لهذا العام. وعليه، بات الوضع غير محتمل، فقد زادت حوادث القتل من شعور المواطنين العرب بانعدام الأمان الشخصي مقارنة بالمواطنين اليهود.

يقف جهاز الشرطة عاجزا في مواجهة الجريمة المتفشية في البلدات العربية، بل ويفشل مرارا وتكرارا بفك رموز جرائم القتل. حيث استطاعت الشرطة ومنذ بداية هذا العام فك رموز خمس جرائم قتل في المجتمع العربي فقط، بالمقابل فكت ما يقارب نصف جرائم القتل في المجتمع اليهودي. لا شك أن هذه الإحصائية بحد ذاتها خطيرة جدا، لكنها تضر وبشكل مباشر بقوة الشرطة الرادعة، وبالتالي تشجع وبشكل غير مباشر على تفشي الجريمة بالوسط العربي.

يعترف كبار مسؤولي الشرطة وخلال محادثاتهم السرية، بأن الشرطة فقدت السيطرة كليا. حيث صرح مسؤول كبير في جهاز الشرطة قائلا: "فقدنا وفي ظل غياب خطة منظمة لمحاربة الجريمة، سيطرتنا على الشارع العربي. بل وتلخصت وظيفة مفوض الشرطة العام بالرد إعلاميا على هذه الحوادث فقط". وأضاف المسؤول ذاته قائلا: "أن مجرد الاعتقاد أن قسم مكافحة الجريمة بالوسط العربي - الذي أنشِأ الشهر الماضي- قادر على تغيير الواقع كذبة فهو لا يملك الأيدي العاملة اللازمة للقيام بذلك" (جوش برينر، هآرتس).

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يتطلب علاج موضوع تقاعس الشرطة عن أداء عملها خطة وطنية شاملة، تغييرا لسلم الأولويات وتخصيص موارد

وعليه، وفي ظل هذا الوضع تتصاعد بعض الأصوات التي تنادي بتدخل جهاز "الشاباك" بعملية مكافحة الجريمة بالوسط العربي. بل، ويقوم وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، والمفوض كوبي شبتاي باتخاذ خطوات عملية لدمجه في هذا المضمار. ننوه؛ أن هذا الاقتراح شديد الخطورة! يجب ألا تقود الرغبة بالقضاء على الجريمة إلى طمس الفرق الشاسع بين المواطنين العرب وبين "الأعداء" وإلى خلق جهازي شرطة واحد لليهود وآخر للعرب (الشاباك).

سيقود هذا المنزلق لانتهاك حقوق المواطنين العرب المدنية، بل وإلى فرض حكم عسكري لاحقا. فحتى لو طرأ تغيير على نسبة فك رموز جرائم القتل على المدى القصير، سيكون وبالمقابل الثمن طويل الأمد باهظا جدا. حيث ستستعمل الدولة آليات استخبارية- عسكرية مخصصة للتعامل مع الأعداء والإرهابيين لا مع المدنيين العزل. كما وسيقود تطبيق هذه الفكرة إلى تعزيز الموقف العدائي تجاه المواطنين العرب، زيادة عمق الآراء المسبقة التي تعتبرهم خطرًا أمنيًا وطابورا خامسًا، بل وسيزيد اللامساواة وغياب الثقة عمقا. وعليه يجب وأد هذه الفكرة في مهدها.

يتطلب علاج موضوع تقاعس الشرطة عن أداء عملها خطة وطنية شاملة، تغييرا لسلم الأولويات وتخصيص موارد. كما ويجب إلى جانب تطبيق القانون علاج العوامل التي تشجع على ارتكاب الجرائم في المجتمع العربي كالفقر، البطالة غياب الثقة بالدولة ومؤسساتها. لكن، لن يتم ذلك دون الجمع بين جهود جهاز الشرطة، المكاتب الحكومية والجماهيرية. لكن، الأهم من كل ما جاء أعلاه أن لا يمكن أن تكون أيدي الشاباك هي من تكافح العنف.

למאמר בעברית: רק בלי השב״כ

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