على بار-ليف أن يسأل نفسه سؤالا واحدا فقط

يشكل الطلاب العرب في إسرائيل اليوم %19 من مجموع الطلاب في الدولة كلها و %60 من مجموع طلاب الدولة الذين يدرسون في الخارج. كما ويشكل العرب اليوم %21 من مجموع الأطباء، %46 من مجموع الأطباء الجدد، %50 من الصيادلة و %40 من الكوادر الطبية. وللتنويه فقط، وصل عدد المهندسين العرب عام 2008 الـ800 مهندسا فقط، أما اليوم فهناك حوالي 9000 مهندسا. والأهم من ذلك أن %60 من مجموع هؤلاء الطلاب هن طالبات عربيات. كما وهناك 150 بروفيسورا عربيا، 20 من بينهم من النساء بالإضافة إلى ما يقارب الـ500 طالبة عربية يدرسن للقب الثالث.

وعليه فكيف لنا أن نصدق أن هذا المجتمع المزدهر قد غرق في حمام دماء، دموع وأسلحة؟ أهذان حقا وجهان لنفس العملة؟ أم أن هناك تشويهًا لا للعملة المعدنية، بل لهوية مُلقيها.

سادت قبل نحو 80 عاما وبعد قمع البريطانيين للثورة الفلسطينية الشارع الفلسطيني الفوضى، بل وارتكبت العصابات المسلحة جرائما لا تحصى تخللها تصفية حسابات بين السكان. تداول السكان السلاح بلا حسيب أو رقيب، لكن ومع الأسف قُيدت الجرائم حينها ضد مجهولين. أجاد المثل الشعبي الشائع القائل "فخار يكسر بعضه" وصف نهج البريطانيين تجاه ما حدث؛ فقد كان هذا النهج استمرارا طبيعيا لسياسة "فرق تسد".

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لكن، وللعجب العجاب جمع وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 البريطانيون السلاح ووضعوا حدًا للفوضى. يذكرنا ما يحدث اليوم بالوسط العربي بما حدث عام 1936، أي تغييب تام لسلطة القانون وللعدالة. لكن، إذا كان هدف ثورة في عام 1936 التحرر من الإنجليز، فإننا نشهد اليوم ثورة من نوع آخر اسمها "ثورة الأطباء" التي ينبغي على دولة إسرائيل الفخر بها. لكن، ولِم تفعل!

الآن ولسبب لا أدرك كنهُ أتذكر مقولة أوري آريئل أمين مجلس التجمعات السكنية في يهودا والسامرة وقطاع غزة (יש״ע) لشمعون شيبس الذي شغل حينها منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء في حكومة إسحاق رابين: "لدينا ما يكفي من الصبر سنحتلهم ببطء، أما أنتم فستختفون عن ظهر البسيطة. لم نعُد نحتاج إلى حضور اللقاءات الدينية، فبمقدورنا تجهيز أبنائنا ليصبحوا ضباطًا، قادة في الجيش، ومسؤولين في جهاز الشاباك وسياسيين مرموقين" ( دار النشر "حبر" يديعوت). لكن لم يكتف شيبس بما جاء أعلاه فقد كتب في مكان آخر: "نشأ هذا الجيل وترعرع على نظرة مسيانية، تضع الحاخام والدين اليهودي فوق سلطة القانون بل وفوق الدولة". وبالفعل، كان أكبر مثال على اتباع هذا النهج الحاخام شموئيل الياهو، الذي دعا إلى طرد العرب من كلية صفد.

لنعترف لقد نجحت الثورة الهادئة التي سلب من خلالها المهاجرون الجدد الأرض من العرب وحلفائهم في اليسار اليهودي. والآن وبينما تأخذني أفكاري يمنة ويسرة، أتساءل ألن نجد بين أفراد جهاز الشرطة ضابطا يشبه الضابط الذي دفع بأحد ناشطي "مقاتلين من أجل السلام" أرضا؟ ألا يحتوي جهاز الشرطة، الشاباك والجيش على أشباهه؟ ممن يضعون الحاخامات والدين اليهودي فوق القانون وفوق سيادة الدولة؟

حسناً، أصدق تصريحات وزير الأمن الداخلي عمومر بار-ليف ولا أشك بنواياه الرامية إلى مكافحة الجريمة. لكني، أذكر لا تكمن المشكلة بالجريمة فحسب، فالجريمة أثر جانبي في كل مجتمع بشري. وعليه، يكمن جوهر المشكلة بالجهات المسؤولة عن مكافحتها. أشار بار-ليف أنه قام وخلال أول مئة يوم من توليه منصبه، بأضعاف ما فعل سابقوه على مدار أْعوام. لكن، ومع الأسف يشير الواقع إلى عكس ذلك تماما، فقد ارتفعت نسبة جرائم القتل في الوسط العربي خلال هذه الفترة بشكل لا يتصوره عقل.

وعليه، ينبغي على بارليف أن يسأل نفسه، لماذا لم تُحرك الشرطة ساكنا حتى اللحظة؟ ألا يعد هذا سؤالا هاما؟ وهنا أحس بحاجة ماسة لاقتباس ستالين، الذي صرح مرة قائلا، ينبغي على الجيوش أن تكون دائما على أهبة الاستعداد حتى في ظل غياب الأوامر، بل وتابع قائلا: "لا تحتاج ساعتي يدي أمرًا لمواصلة عملها، فهي تعمل" ("ستالين"، إدوارد رادزينسكي، مكتبة معاريف).

لم تنتظر الشرطة أوامرا، خطة أو ميزانية للعثور على الأسرى الستة الهاربين! وعليه لِمَ تتوقف الساعة البوليسية عن عملها حين يتعلق الأمر بحياة المواطنين العرب؟

معالي الوزير، لقد توقفت ساعة مرؤوسيك عن عملها، فقد قلصت الجريمة المسافات وها هي تغرق ثورتنا الجميلة في بحار الدم.

למאמר בעברית: בר לב צריך לשאול את עצמו שאלה אחת בלבד

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