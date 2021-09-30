ستحقق خطّة القدس الشرقيّة الخماسية رؤية اليمين

أقرّت حكومة نتنياهو وقبل ثلاث سنوات، خطّة خماسيّة لاستثمار أكثر من 2 مليار شاقلا لتقليص الإهمال والفقر اللذين يعاني منهما سكّان شرقي القدس. لكن، وبالإضافةً لهذا التخصيص التاريخي، يخلق تدخّل السلطات الإسرائيليّة المتزايد في رفاه الفلسطينيّين سكان القدس الشرقيّة، علاقات لم نشهد لها مثيلًا في السابق بين الطرفين.

هناك من يعتبِر هذا التغيير ثورة بكلّ ما في الكلمة من معنى. فقد كان هذا ما أدركناه أيضًا من خلال مقالة نير حسون أحد ألمع الصحافيّين وأكثرهم إلمامًا بمجريات الأمور في شرقي القدس. لكن، أيمكن اعتبار هذا التغيير الذي نشهده اليوم إيجابيا؟

لا يقاس وبالنسبة لليمين الإسرائيلي نجاح الخطّة بالتحسن الاقتصادي فحسب، بل يحمل معه بشائر السيادة . فكلّما اعتبرَ المزيد من سكّان القدس الشرقيّة الجهات والمؤسّسات الإسرائيليّة عنوانًا شرعيا لحلّ مشاكلهم اليوميّة، ازداد تعلّقهم بالاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع. فعلينا أن لا ننسى أن الخطّة الخماسيّة ولدت في اليمين، بل وصادقت عليها الحكومة اليمينيّة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، طبقها على الصعيد السياسي سياسيّون نازيّون كزئيف الكين ورافي بيرتس، وعلى الصعيد التنفيذي كبار خبراء جهاز الشاباك. تخدم هذه الخطّة أهداف اليمين السياسيّة، الذي يدّعي بأنّ نجاحها يعود إليه.

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حظيت هذه الظاهرة البراغماتيّة الواسعة التي تستند للمصالح وتزيح ظاهريا المواقف الأيديولوجيّة الصارمة والأجندات القوميّة جانبا، بلقب "السلام الاقتصادي". برزت الخطّة من خلال قرار 922 الحكومي الذي كان هدفه الاستثمار في البلدات العربيّة الواقعة داخل حدود الخطّ الأخضر؛ وضمن اتّفاقيّات ابراهيم بين إسرائيل والإمارات العربيّة المتّحدة، البحرين، السودان والمغرب. بل وضمن شراكة حزبيّ يمينا والقائمة العربيّة الموحّدة السياسيّة (وقبلها بين الليكود والقائمة العربيّة الموحّدة). تعمل خطّة "تقليص الصراع" في الضفّة الغربيّة المحتلّة، والتي تفيد بعض المصادر بأنّ رئيس الحكومة بينيت قد وافق عليها، وفقًا لهذا المنطق.

لكن، إسرائيل لا تسعى لتحقيق مساواة كاملة بين اليهود والعرب. حيث تهدف سياساتها المُتبعة في مناطق سيادتها في القدس وفي الضفّة الغربيّة، إلى توطيد الفوقيّة وإلى منح اليهود امتيازات أكبر مقارنة بالفلسطينيّين.لا يختفي هذا الموقف الأيديولوجي بسبب النهج "البراغماتي"، فهذا نهج اليمين القومي المُعلن الذي تسنتد إليه كل أفعاله، وعليه فالقدس لا تشذ عن القاعدة.

تحدث وإلى جانب إقرار الخطّة الخماسيّة في القدس الشرقيّة خلال السنوات الأخيرة سيرورتان، ارتفاع حادّ في نسبة هدم المنازل بسبب البناء غير المرخّص، وتفاقُم العنف الشرطوي. ولدت هاتان من رحم الحكومات اليمينيّة وانبثقتا عن قرارات متعمّدة. يبدو للناظر وللوهلة الأولى، أن هدم المنازل والعنف الشرطوي يتناقضان مع أهداف الخطّة الخماسيّة. لكنّ الواقع يشير إلى عكس ذلك تماما، فكما أشار نير حسون من خلال مقالته لا ينبع الأمر من عدم إدراك السلطات الإسرائيليّة للتغيير الطارئ على سياساتها، فهي تسعى لتحقيق أهداف واضحة ومعروفة من خلال سياسات واضحة ومعلنة.

طرأ وخلال السنوات الأخيرة ارتفاع حادّ على نسبة هدم المنازل بسبب البناء غير المرخّص في القدس الشرقيّة، وتضاعف عدد الوحدات السكنيّة التي تُهدم سنويا من 50 إلى 100. هُدمت ووفقًا لمعطيات جمعية عير عميم، منذ العام 2018 (العام الذي صودِق فيه على الخطّة الخماسيّة) وحتى يومنا هذا، أكثر من 400 وحدة سكنيّة في القدس الشرقيّة. كما وأظهرَ استطلاع قام به معهد القدس لبحث السياسات ونشره موقع وزارة شؤون القدس، أنّ استحالة الحصول على تراخيص بناء وغياب مخطّطات هيكليّة جديدة هي ما يقف وراء ضائقة الفلسطينيّين في المدينة. حيث لم تخصص الميزانية التي بلغت المليارين، شاقلا واحدا لمخطّطات الأحياء الفلسطينيّة الهيكليّة الجديدة في القدس. لكن، وبالمقابل خصّصت الدولة ميزانيّات لا حصر له،ا بل وطوّرت آليات عمل من أجل مضاعفة وتيرة هدم المنازل.

ورغم علمٍٍٍِ الجميع أن لمجال التخطيط والبناء تأثيرً جوهري على وضع السكان والمدينة الاقتصادي، وأنّ تحقيق أهداف الخطّة الخماسيّة التربوية، التطويرية والاقتصادية شبه مستحيل بدون مخطّطات هيكليّة، إلا أن الدولة ماضية بغيها. لا ينبع هذا النهج عن إهمال أو إغفال عفوي وقع على الخطة الخماسية، بل هو أحد أهدافها. حيث سيدفع الاختناق التخطيطي عشرات الآلاف من سكّان القدس الشرقيّة تحديدا بسبب الهدم، للانتقال إلى جانب الجدار الفاصل الفلسطيني الذي استثنته الخطّة الخماسيّة رغم وقوعه ضمن منطقة نفوذ بلديّة للقدس. وعليه سيسجن أكثر من ثُلث سكّان القدس الفلسطينيّين خلف الجدار أي داخل أقلّ من %5 من مساحة المدينة بمنطقة يسودها الإهمال والفقر المضاعف.

طرح الوزير ألكين وخلال نفس العام الذي أقرت فيه الحكومة الخطّة الخماسيّة، اقتراحًا آخرا كان هدفه تغيير قانون أساس القدس بنيّة فصل الأحياء الواقعة خارج الجدار عن نطاق نفوذ المدينة. لكن، ولحسن الحظ عارضت الكنيست هذا الاقتراح وأسقطته في اللحظة الأخيرة. لا يعاني ألكين من انفصام شخصي، فهو سياسي يميني محنك ومراوغ يرى نصب أعينه استراتيجيّة إسرائيل قديمة العهد الرامية إلى تقليص عدد سكّان القدس الفلسطينيّين قدر الإمكان.

وعليه، فإن الخطّة الخماسيّة عبارة عن تطوير عبثي لآليات تستخدمها إسرائيل لضمان استمرار الفوقيّة اليهوديّة في القدس. تسعى إسرائيل لجعل حياة فلسطينيّي المدينة مستحيلة كي يغادروها، لكنها وبنفس الوقت تسعى إلى تقليص مستوى الفقر لدى المُتبقين على جهة الجدار الفاصل الإسرائيليّة. فالمصلحة ليست اقتصاديّة بحته؛ حيث تفترض السلطات الإسرائيلية أن تحسّن وضع القدس الشرقية الاقتصادي، قد يمنع انتفاضة كالتي شهدتها المدينة خلال 2014 و-2015.

أما بالنسبة لجهاز شرطة القدس الشرقيّة، فهو يعمل ضدّ المواطنين لا في صالحهم، وذلك لأن أغلب المُنخرطين في صفوفه من أفراد حرس الحدود. لذلك، لا يتناقض تعزيز وتكثيف تواجد قوّات الشرطة مع أهداف الخطّة الخماسيّة، بل على العكس فهو يكمّلها. حيث لا يقتصر عمل الشرطة على تطبيق القانون فحسب؛ فقد انتهجت الشرطة في الشيخ جرّاح، العيساويّة وفي باب العامود أسلوبًا عدوانيًا لا مُبرر له بل وجاء بنتيجة عكسية. لكن، سيظل نهج الشرطة "غير مبرّر" إذا اعتقدنا أنّ عمل الشرطة يتمحور فقط بإحباط المقاومة الفلسطينيّة، وتجاهلنا أن الهيمنة الفلسطينيّة على البلدة القديمة، سلوان والشيخ جرّاح هي ما يقضُ مضجع دولة إسرائيل. حيث يحتاج تهويد هذه المناطق إلى نشاط عدواني من قبل جهات تطبيق القانون، ليشكل استمرارا للسياسات التي تقودها المنظّمات الاستيطانيّة من أجل تهجير مئات الفلسطينيّين من منازلهم. حيث تستولي جمعية إلعاد على أجزاء شاسعة من حيّز القدس الشرقية العام، وتحظى جماعات الهيكل بدعم مؤسّساتي منقطع النظير.

لن تجبر ميزانيّات الخطّة الخماسيّة الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة على الخضوع للاستيطان المتفشي في قلب البلدة القديمة وأكبر دليل على ذلك نضال الشيخ جرّاح المستمر. لكن، إسرائيل أقوى بل ولديها ما يكفي من العتاد والإصرار لتطبيق خطط يهوديّة فوقيّة في القدس وما ورائها أيضًا. وعليه، ينبغي على اليسار فهم ما يدور على أرض الواقع جيدا، كي يتمكن من النضال.

د. أساف دافيد هو رئيس مجال إسرائيل في الشرق الأوسط في معهد فان لير في القدس، والمدير الأكاديمي لمنتدى التفكير الإقليمي

למאמר בעברית: בל נטעה: תוכנית החומש למזרח ירושלים היא מימוש של חזון הימין

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