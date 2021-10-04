دولة تحترم القانون لم تكن لتقحم أجهزة استخباراتية بعملية مكافحة الجريمة

يبرهن قرار فريق مكافحة العنف الوزاري في المجتمع العربي، الذي صادق على إشراك جهاز الشاباك بعملية مكافحة الجريمة ما نعرفه منذ الأزل، بأن دولة إسرائيل ما زالت تعتبر العرب قضية أمنية يجب علاجها، لا مواطنين يناضلون من أجل تحصيل حقوقهم الأساسية بما في ذلك أمنهم الشخصي. لم تكن أي دولة تحترم نفسها لتفعل ذلك، وأعني هنا خلط قضايا لبُها حقوق مدنية بأخرى عسكرية لأن هدفها حماية حقوق مواطنيها المدنية خاصة الأقليات من بينهم. لكن، وبالمقابل أجمع معظم الإسرائيليين على هذا القرار، لأنه يدعم تقييد الأقلية العربية قومياً. كانت أحداث شهر أيار الماضي، الاحتجاجات التي تلت حملة "الجدار الواقي" العسكرية، الجريمة التي بدأت بالتغلغل في المجتمع اليهودي، المبرر الرئيسي لدعم معظم الإسرائيليين لهذه الخطوة.

يدعي معظم الإسرائيلين أن هذا القرار كان نتاج ما جَنته أيدي المواطنين العرب، فقد تخطت الجريمة والعنف كل الحدود وفقدت الشرطة قوة ردعها. بل، وفشل جهاز الشرطة الذي تقاعس عن أداء واجبه منذ سنوات، عن تقديم أي حلول. ولأن الخطط طويلة المدى والعمليات متعددة المراحل غير قادرة على توفير حلول فورية، فلا أنجع من جهاز الشاباك القادر على توفير نتائج فورية وإن كان ذلك على حساب انتهاك حقوق العرب المدنية الأساسية. بل، وقد يصفق المواطنون العرب له، في حال نجح بتقديم بعض الإنجازات!

ينقسم وبالنسبة لهذا القرار الجمهور العربي إلى قسمين، فمن المتوقع أن يواجه هذا القرار على الصعيد البرلماني-التمثيلي معارضة تامة، الأمر الذي انعكس من خلال موقف لجنة المتابعة، موقف رؤساء المجالس المحلية العربية وجمعيات المجتمع المدني. حيث صرح هؤلاء أن الدولة تنوي تسويق القرار كخطوة هدفها محاربة الجريمة، لكن ما ستقوم به على أرض الواقع سيكون عبارة عن عمليات "تأديب" للمواطنين العرب، انتهاك لحقوقهم الأساسية وفرض حكم عسكري. وعليه، ستتحول الحرب ضد الجريمة لأداة من شأنها إحباط أي نضال مدني أو وطني. وجدت، وكدليل على ذلك لجنة المتابعة ومنظمات المجتمع المدني علاقة وثيقة بين ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي خلال العقدين الماضيين وبين أحداث أكتوبر 2000.

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أما على الصعيد الجماهيري فمن غير المتوقع أن يحتج المواطنون العرب لا لأنهم يدعمون القرار، بل لاعتقادهم أن جهاز الشاباك متغلغل في المجتمع العربي وأن الدولة تراقب تحركاتهم منذ الأزل. يثبت هذا الاعتقاد - سواء أكان صحيحاً أم خاطئا - أن كل قرار أو فعل أمني قد تقوم به المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سيعزز غياب ثقة الجمهور العربي بها. وعليه، يقع على عاتق الحكومة ورئيسها تغيير هذا الاعتقاد السائد، فهم قادرون على تقييم قدرة القرار على تحسين أمن المواطنين العرب أو اضطهادهم.

למאמר בעברית: במדינה מתוקנת, הצעה לשלב גוף מודיעין במאבק בפשיעה אזרחית היתה נדחית על הסף

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