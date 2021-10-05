وزارة التربية والتعليم عنيفة أيضا تجاه المواطنين العرب

في الأيّام التي تتصّدر فيها الجريمة في المجتمع العربي العناوين الرئيسية، ولا يكاد يمرّ يوم دون حدث دامٍ، علينا الاعتراف بأنّ كلّ شيء يبدأ وينتهي بالتربية والتعليم. بل وفيها تكمن احتمالات إيجاد الحلول.ֿ عانى جهاز التربية والتعليم العربي في إسرائيل دائمًا من عدم المساواة المُمؤسسة الجليّة، الذي انعكس من خلال عدم المساواة الميزانياتي، التمثيلي، الإداري والإشرافي والمنهجي.

لنبدأ بالصعيد الأول، فميزانيّات جهاز التربية والتعليم العربي شحيحة جدًا مقارنةً مع جهاز التربية والتعليم اليهودي، وهي بعيدة كلّ البعد عن تلبية احتياجات الجهاز التعليمي الأساسية. حيث أشارت صحيفة دي ماركر، أن متوسّط الميزانيّة المخصّصة للطالب الثانوي العربي أصغر بـ %40 من الميزانيّة المخصّصة للطالب اليهودي في جهاز التربية والتعليم الرسمي-الديني، وبـ %20 من الميزانيّة المخصّصة للطالب اليهودي في جهاز التربية والتعليم اليهودي-الرسمي. يحصل ووفقًا لمعطيات وزارة التربية والتعليم جهاز التربية والتعليم العربي، على القليل من الأيّام الإرشاديّة، ميزانيات شحيحة، للبرامج الخاصة، للمساقات اللامنهجية وللطلاب الذين يواجهون صعوبات تعلمية، إلى جانب نقص شديد في البنى التحتيّة الماديّة الأساسيّة كالحواسيب، المختبرات العلميّة والمكتبات.ֿ

أما على الصعيد الثاني فلا يوجد تمثيل لائق للمجتمع العربي على المستوى الإشرافي، الإداري والتخطيطي. حيث أشارت بروفسور دافنا جولان-عجنون، والتي بحثت موضوع غياب المساواة في مجال التربية والتعليم، أن عدد الموظّفين العرب الذين يشغلون مناصبا عُليا في وزارة التربية والتعليم معدود على الأصابع. وعليه، تم اقصاء المواطنين العرب من سيرورة اتّخاذ القرارات وبلورة سياسة وزارة التربية والتعليم. يمس هذا النقص التمثيلي اللائق للعرب في مناصب وزارة التربية والتعليم العليا ، كثيرًا بقدرة جهاز التربية والتعليم العربي على تعزيز وتمكين الأقليّة العربيّة في إسرائيل. فالعرب "حاضرون نظريًا" لكنّهم "غائبون فعليا" على الصعيد الإداري الذي يتم فيه اتخاذ القرارات المهمّة. فعلى سبيل المثال، لم يشغل أي عربي منصب مدير لواء سوى مؤخّرًا، حيث عُين وأخيرا نائب مدير عام ورئيس عربي لمديريّة التربية التكنولوجيّة في وزارة التربية والتعليم، رغم وفرة مختصّين تربويين عرب قادرين على تولي هذه المناصب.

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تجدر الإشارة في هذا السياق أنّه تم ومنذ مطلع الثمانينيّات، تقديم اقتراحات لا تعد ولا تحصى لإنشاء مديريّة تعليم عربي مستقلة تربويا داخل وزارة التربية والتعليم تشبه بمبناها مديريّة التعليم الديني (חמ"ד). إلّا أنّ هذه الاقتراحات، التي قدِّمتها لجنة متابعة قضايا التربية والتعليم في المجتمع العربي، مختصون تربويون وأعضاء كنيست عرب، لم تلقَ آذانًا صاغية.ֿ

لم يبذل وعلى الصعيد الثالث، صنّاع السياسات أيّ مجهود جوهري من أجل دمج وتدريس مضامين تعكس الثقافة، التاريخ والأدب العربي في المدارس العربيّة. وعليه؛ ينكشف الطلاب العرب في جهاز التربية والتعليم على هرتسل، بياليك وعلى القيم اليهوديّة-الصهيونيّة، لا على الهويّة القوميّة الفلسطينيّة. تخطئ هذه المضامين هدفها، بل وتعزّز الشعور بالاغتراب، النفور بين الشعبين، المعاناة والإجحاف الذي تعاني منه الأقليّة العربيّة في إسرائيل.

يعزز جهاز التربية والتعليم العربي في إسرائيل إلى حدّ كبير الخوف من الماضي ومن الهويّة الثقافيّة والقوميّة الفلسطينيّة، بل ويخيف ويردع معلّمي المدارس العربيّة من التطرق لمواضيع الساعة. وعليه يقود تغييب المواد والمضامين الثقافيّة-القوميّة العربيّة، الطلاب العرب للبحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجاتهم بالذات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أقتبس هنا المفكر والشاعر العربي راشد حسين، الذي قال مرة: "إذا منعنا الطالب العربي من التعرف على شعبه، قوميّته وتاريخه في المدرسة، فسيبحث عن سبل أخرى للتعويض عن هذا النقص في بيته وفي الشارع. ما سيقوده لاحقا لتقبل كلّ ما يقوله الآخرون، الأمر الذي قد يشوّه إدراكه لمفهوم القوميّة".

وعليه، يجب وبأسرع ما يمكن تكريس ميزانيّات مساوية لجهاز التربية والتعليم العربي، كما ويجب إنشاء مديريّة تربية وتعليم عربي مستقلّة. لكن، يبقى تمثيل الأقليّة العربيّة اللائق على الصعيد الإداري، أمرا هاما وضروريا من أجل الحفاظ على خصوصية التربية والتعليم العربي. ستساهم كلّ هذه العوامل الأساسية بدمج الأقليّة العربيّة في المجتمع الإسرائيلي، كما وستقلص نسبة الجريمة المستشرية في مجتمعنا.

למאמר בעברית: גם משרד החינוך, אלים כלפי האזרחים הערבים

بروفسور اسماعيل أبو سعد، عضو رفيع المستوى في المعهد الإسرائيلي للديموقراطيّة

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