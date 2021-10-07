العنف وأثره على تطوّر المجتمع العربي في البلاد

تتسم أيّامنا الراهنة بعنف شديد ودمويّ. لا يختلف أحدٌ على أنّ للعنف وتصاعد وتيرة الجرائم في المجتمع العربيّ تأثير بالغ الخطورة على نموّ، تطوّر وتصحيح الخلل الذي يعتريه. اقترب وخلال كتابة هذه السطور عدد القتلى منذ مطلع هذا العام إلى المائة، وكأنّ هناك ضريبة دم على المجتمع العربيّ تسدّيدها سنويًّا. كان المجتمع العربيّ وعلى مدى العقود السبعة الماضية، ولا يزال، يعاني من أزمات عديدة كالفقر، البطالة المرتفعة، مستوى خدمات وبنى تحتية مُتدن ومتهالك، بالإضافة إلى ضائقة السكن وعدم توفر أراض للبناء ولتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربيّة، فهذه وحدها كفيلة بجعل المواطنين العرب يقبعون في أسفل السلم الاجتماعي الاقتصاديّ في البلاد.

وكأنّ هذه الأزمات غير كافية، فخلال العقدين الأخيرين ازداد حجم العنف الدمويّ حيث أصبح يخلّف كلّ عام - كما أسلفنا - ما يربو على مائة قتيل وعددا آخر من الإصابات التي تؤدي إلى عاهات مستديمة، خسائر مادّيّة وردود أفعال تُسفر عن مجتمع متشرذم يفتقر إلى الأمان والسلم المُجتمعيّين المطلوبين لبناء مجتمع صحّي يسعى إلى التطور والارتقاء. تسهم دوامة العنف هذه في تدهور مستويات الحياة في البلدات العربيّة، بل وتخلق أجواء من الإحباط واليأس بين السكّان الذين يفتقرون إلى الأمن الشخصيّ الأمر الذي يسهم في تأخير عجلة النموّ والتقدّم.

تسري أعمال العنف في البلدات العربية كسريان النار في الهشيم، ولعلّ خطر وتأثير هذا العنف والجريمة يتجاوزان وباء كورونا الذي تفشى في دول العالم قاطبة. وقد كتب البروفيسور يورام لاس من على حسابه في تويتر قبل عدّة أيّام قائلا: "إنّ سبعة وتسعين من الشباب العرب قُتلوا هذا العام جراء أعمال عنف، وأنّ وباء كورونا لم يؤدِّ إلى وفاة هذا العدد من بين هذه الشريحة السكانية".

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ولكن علينا ألا نغفل عن أنّ للعنف تأثيراتٍ أخرى بحيث إنه يحول دون تقدّم المجتمع العربيّ ونهوضه من كبوته. فأصبحنا اليوم نرى أنّ الكثير من طاقات هذا المجتمع مُسخرة بالأساس لكيفية إيجاد السبل للحدّ من تفاقم هذه الآفة. حيث أصبح شغل قيادات هذا المجتمع الشاغل يتمثّل في المطالبة بالتصدّي لهذه الظاهرة الفتّاكة التي تنخر في جسد المجتمع العربي. فمن المقرّر استثمار الكثير من الموارد في سبيل تقليص حجم العنف بدلًا من استثمارها في تحسين الحياة في البلدات العربيّة.

صرحت الشرطة أنها ستقوم بإنشاء وحدة خاصّة اسمها "سيف" للتعامل مع الجريمة ومكافحتها. كما وسيشغل رئيس الحكومة بينيت رئاسة طاقم وزاريّ لمكافحة العنف في المجتمع العربيّ، بل وتنوي الجهات المعنيّة افتتاح المزيد من محطّات الشرطة في البلدات العربيّة لعلّها تسهم في توفير الأمن للسكّان. كما وتتحدّث الوزارات المختلفة عن نيّتها رصد الميزانيّات للتصدّي للعنف. وهذا يعني أنّ سلّم الأولويّات قد تبدّل. فبدلًا من رصد الميزانيّات بغيّة بناء المؤسّسات الجماهيريّة وتحسين البنية التحتيّة والارتقاء بمستويات التعليم، ها نحن أمام وضع يُكرّس فيه جلّ الاهتمام لمكافحة العنف، لكننا لا نزال نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا. وعليه فإذا كان هو واقع الحال، فهذا يعني أنّ الأوضاع الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والتعليميّة ستزداد سوءًا خلال الفترة القادمة. فنحن على علم أن أحد مسبّبات هذا العنف الدامي هو تردّي الأحوال الاقتصاديّة وزيادة نسبة البطالة في المجتمع العربي.

لا ريب أنّ الأمر يتطلّب وضع خطّة حكوميّة جادّة للتصدّي لأسباب العنف، هذا إذا رغبت الحكومة حقا بقطع دابره. على الجهات المسؤولة جمعُ السلاح المنتشر بكثافة بالبلدات العربية ومحاربة الجريمة بيد من حديد. ولكن ينبغي على الحكومة في الآن ذاته زيادة الميزانيّات المخصّصة للبلدات العربيّة، تحسين الخدمات وجعل هذه البلدات صالحة للمعيشة لا بؤرا للإجرام والعنف. من نافل القول، إنّ المجتمع العربيّ قد جنى على نفسه من جرّاء هذه الظاهرة، وعليه يقع على عاتقه أن يؤدّي دوره في الحدّ من العنف وألا ينتظر أن يأتيه الفرج من الحكومة فحسب. لا وجود لحلول سحريّة، فإذا رغب الطرفان في مكافحة العنف فعليهما التعاون معًا وبحسن نية. ولعلّ الحكومة تحسن صنعًا إذا عملت على تطوير البلدات العربيّة كي تصبح أماكن صالحة للمعيشة ووفرت للسكّان حدّ الشروط الأدنى الكفيل بتوفير حياة كريمة لهم. يجب على خطة محاربة الجريمة والعنف وخطّة النهوض بمكانة البلدات العربيّة، السير جنبًا إلى جنب، لا الواحدة على حساب الأخرى. فهذه المعادلة الوحيدة التي قد تضمن لنا الخروج من عنق الزجاجة وتحسين واقع الحال.

الكاتب محاضر بالجامعة المفتوحة ومترجم

למאמר בעברית: האלימות והשפעתה על התפתחות החברה הערבית בארץ

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