لمّا الفاضي بعمل قاضي

هناك مثل شعبي يقول: "طاش على شبر مَي" وهو مثل فُصّل على مقاس غيداء، وينطبق على ما ركبته من أمواج، في بحيرة أوهام لا تتعدى حدود سلوكها، وبعض عقول المُتغنيات بالجندرية حفظًا دون فهم وإدراك.

لقد أخطأ النائب أحمد الطيبي فيما لم يقل، بينما أصاب فيما قال. فقد اكتفى بالقول: "غيداء، عيب عليكي واقعدي عالسكت ولا تقدمي لنا عظات". كان على رده أن يكون أقسى فقد قارنت ريناوي-زعبي بين النائب أسامة السعدي ومعتقداته وبين النائبة أوريت ستروك اليمينيّة المتطرفة زميلة بن جفير العنصري ومعتقداتها. كان هذا عيبك يا غيداء، أن تقارني ابن جلدتك الذي يحمل على أكتافه هموم مجتمعك، بالعنصري الذي يرفض حتّى فكرة وجودك على أرض آبائك وأجدادك. لم يستعمل الطيبي كلمة "عيب" الدارجة بمفهومها النسوي والجندريّ، وعليه فالادّعاء أنه استعملها سلبا ضد ريناوي-زعبي لانّها امرأة ما هو إلا ادعاء استشراقي لا يحترم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة! لقد قال لها النائب الطّيبي "عيب" ولم يقل لها "عار" على سبيل المثال، وعدا عن ذلك قامت النائبة ريناوي-زعبي سابقا بمقاطعة النائب اسامة السّعدي أثناء حديثه؛ وهو تصرف يوجب إسكات صاحبه وفق دستور لجان في الكنيست.

لكن الخطأ الأكبر بنظري هو الإمعان بارتكاب الأخطاء، فقد استمرت النائبة ريناوي-زعبي، ببثّ عناوين تحريضية واختلاق اتهامات عارية عن الصّحة ضد النائب أحمد الطيبي كالذكورية القامعة والعنف الجندري، وغيرها من المسميات كي تتصدر عناوين الصحف تحت غطاء "النسوية". يقلّل هذا التسلق بنظري من قيمة توجهنا النسوي وعليه فينبغي على الجمعيات النسوية أن تثور ضده!

يا الله لمين بنكتب؟- لقاءعبر زوم بمناسبة مرور عام على إنشاء " الساحة" لمزيد من التفاصيل

لمن لا يعرف صوتت ريناوي-زعبي سابقًا ضد لم شّمل العائلات الفلسطينيّة، أهناك أكثر مسًّا بالمرأة والأم الفلسطينيّة من هذا الموقف؟ تعالوا نقارن، لو أن ما حدث بين طيبي وريناوي-زعبي حدث بين امرأتين، أكان سيأخذ هذا الأمر نفس المنحى؟، أكانت إحداهن ستتهم الأخرى بالعنف الجندري؟ أكاد أجزم أن الأمر لم يكن ليصنف في هذه الخانة.

تتكرر وفي الكنيست على وجه الخصوص هذه السيناريوهات يوميا، بين النوّاب ذكورا وإناثا على حدّ سواء، دون علاقة لجنس الضالعين في الخلاف، إلا في حالات استثنائية وهي بالتأكيد ليست الحالة التي نحن بصددها الآن. فقد قال النائب الطيبي لايتمار بن جفير بالسابق: "لا تتواقح واقعد عالسكت"، بل وقال لوليد طه أيضا وخلال بحث قانون مستشفى في سخنين: "اقعد يا وليد".

الطيبي نائب حاد بالمجمل، بل ويبدو قاسيًا، والدلائل في هذا الشأن كثيرة، فقد قام كنائب رئيس الكنيست بطرد نوّاب كُثر من على منصة الهيئة العامة، وأسكت في حالات أخرى نوابا آخرين خلال نقاش قضايا وطنيّة واجتماعية هامّة. لكن شتّان ما بين الحدّة والعنف، وشتّان ما بين ادّعاءات ريناوي-زعبي وحقيقة الطّيبي، الذي ناهض وما زال كافة أشكال العنف ضد المرأة، كما وسعى وما زال يسعى نحو رفع مكانتها في المجتمع من خلال مواقفه الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي وعمله البرلماني والميداني.

لا مكان للتصنيف الجندري، ولا للاتهامات التحريضيّة ولا للعنف الذكوري، في كل أحداث هذه الرواية التي ألفتها، صدقتها، وصدّرتها ريناوي-زعبي للإعلام، بشكل مخجل لتسوّق نسويّتها المزيفة على حساب مواقف النوّاب العرب الحقيقية والذي سيرتد عليها في يوم ما.

وإذا كان هذا الموقف "النسوي" هو موقف النائبة ريناوي-زعبي، فلم لم تدافع سابقًا عن زميلتها النائبة عايدة توما سليمان بعد أن تهجّم عليها النائب عيساوي فريج زميل النائبة غيداء من ميرتس، صارخا بوجهها بشكل هستيري - أي لعايدة - اسكتي خمسَ مرات أمام أعضاء الهيئة العامّة؟ وفي النهاية إن كان الكلام من فضة، فسكوتك يا ريناوي-زعبي من ذهب. تحيّة كبيرة للنائب أسامة السّعدي الّذي ينبغي على ريناوي-زعبي التعلم منه (حضورًا وعملًا) بدلًا من تشبيهها إياه بستروك العنصريّة الفاشية.

למאמר בעברית: רינאוי-זועבי, את מתעסקת בזוטות

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