إسلام نسوي يولد في البلاد؟

تحاول منظومة العلاقات الجندرية من منظور إسلامي نسوي من ناحية الامتثال لقوانين الشريعة الإسلامية من منظور نقدي وذلك للتخلص من القوانين القامعة للمرأة، ولكنها تسعى من ناحية أخرى لتعزيز القيم العادلة الكامنة في هذه القوانين.

يشير البحث الذي أجريه في الوقت الحالي، أنّ هناك نساء مسلمات في إسرائيل يعززن هوية دينية نقدية تصبو نحو النهوض بذواتهن (Self) استنادًا إلى تأويل ديني تمكينيّ، يوسّع من نطاق حقوق النساء وقدرتهن على مقاومة تقاطعية القوى القامعة بهدف استملاك أصواتهن، رغباتهن وحقوقهن دون تقويض القيم الإسلامية الدينية.

في الواقع، بزغت منذ سبعينيات القرن العشرين، في البلدان العربية والغربية على حد سواء، هذه الظاهرة واسعة النطاق والتي سلطت الضوء على تطور النسوية الإسلامية—المعرّفة كحركة أممية- بهدف تعزيز النقد الديني والسياسي من منظور نسوي. لكن اختلفت وبطبيعة الحال النضالات التي خاضتها هذه الحركة من بلد لآخر لارتباطها بشكل وثيق بالقيود الدينية والسياسية التي عاشت النساء في ظلها وتأثرت بها. فقد شهدنا مثلا في تونس نقدًا دينيًا أدى إلى تغييرات دستورية نتج عنها على سبيل المثال لا الحصر قانون يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من رجل غير مسلم، أما في الغرب فعيُنت امرأة إمامة في الصلاة وهو أمر لم يتحقق بعد في البلدان العربية. بالمقابل، بقيت النساء في المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة في المؤخرة، بل ولا يزلن يناضلن من أجل الحصول علي حق قيادة السيارات.

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تنتمي النساء المسلمات في إسرائيل لمجتمع يقبع تحت وطأة سيطرة استعمارية مستمرة. يخلق هذا الواقع- وفقًا لبحث أجريه في الوقت الحالي- منظومات قوى هرمية متقاطعة، تضطر النساء في ظلها لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز هويتهن الدينية، كالمواظبة على وضع الحجاب واتباع نمط حياة إسلامي، كخطوة يتحدين من خلالها الأبوية والهيمنة. وعليه تطور النساء ذواتهن عن طريق اكتساب سبل تأويل ديني نسوية-نقدية، ما نسميه باللغة المهنية الاجتهاد النسوي والذي تقوم به النساء المسلمات ومن تلقاء أنفسهن وبطريقة تعود عليهن بالفائدة ليعززن من سيادتهن على حياتهن ويوسعن من نطاق تحصيلهن لحقوقهن. وعليه، تسعى هذه المجموعة من النساء باستمرار للارتقاء بمناحي حياتها العاطفية والمعرفية، تعزيز سيادتها على أجسادها وجنسانيتها، بل ويتطلعن نحو تحصيل مزيد من الحقوق تحديدا في كل ما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق استنادًا إلى مراجع دينية إسلامية بحثنها بأنفسهن. كما وتسعى هذه المجموعة من النساء للابتعاد عن القوانين الدينية الأبوية (الفقه الإئتماري) مع الحرص على اتباع القوانين الدينية ومبدأ "حِفظ النفس البشرية" التي تشجع على تمكين النفس والارتقاء بها.

توضح المشاركات من خلال البحث الذي أجريه أسلوب تعاملهن مع مسائل الطلاق وكيفية تحصيلن لحقهن في الطلاق والتخلص من علاقات زوجية قامعة من خلال دراسة عميقة ومتبحرة لقوانين شرعية إسلامية مُنصفة. حيث يستعرضن المسوغات الشرعية والأسس الدينية-الشرعية التي يستندن إليها للحصول على الطلاق، كانعدام المودة والرحمة بين الزوجين، التسريح بالإحسان، البرود العاطفي من قبل الزوج، وعدم إنفاق الزوج على العائلة (القوامة). تمنح هذه هي القوانين الإسلامية وبحسب الاجتهادات التي تعلّمنها كل امرأة مسلمة الشرعية الدينية للطلاق.

ترافق بحثي هذه سيرورة استشفاف شخصية وأكاديمية بدأتها قبل ثلاثة عشر عامًا. حيث أومن أنا الباحثة- المرأة المسلمة المتدنية والمحجبة- بأهمية تعزيز النقد الديني النسوي لإصلاح المظالم الناتجة عن الاجتهاد الديني والقوانين الاجتماعية الأبوية. ما أعنيه نّ حالتي مماثلة تقريبًا لحالة المشاركات في هذه الدراسة، وعليه، فأنا أتماهى معهن.

هذه الدراسة هي دراسة رائدة في أوساط النساء المسلمات في إسرائيل لأنّها تكشف الستار عن الممارسات الدينية وعن قوانين الشريعة من وجهة نظر النساء المسلمات أنفسهن. لا تزال مسيرتي البحثية طويلة، ليس فقط بسبب تميز البحث، إنما أيضًا بسبب السيرورات الشيقة والشائكة التي تخوضها النساء المتشبثات بالإسلام على الرغم من تعدد القوى التي تحاول جاهدة محو هويتهن الإسلامية.

ناهد أشقر شراري هي محاضرة في برنامج الدراسات الجندرية في جامعة بن غوريون في النقب وعضو طاقم في صندوق مندل والتي ستشارك في اليوم الدراسي حول مكانة المرأة في إسرائيل الذي سيقيمه معهد شختر للدراسات اليهودية في 16.12.2021، بعنوان "مثقفات، متدينات ومطّلعات: العلاقات الجندرية في مجموعات الأقلية في إسرائيل"

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