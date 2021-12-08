حظر مُغنّي المهرجانات: مقاطعة فنية أم حرب طبقية؟

تضج وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع فيسبوك، منذ نحو أسبوعين بنبأ حظر بعض مغنّي المهرجانات في مصر بحجة عدم امتثالهم لقوانين النقابة التي طالبتهم مرارًا باحترام "الآداب العامة". صدر هذا القرار عن نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، وتلا قراره هذا كمٌ هائل من التعقيبات، الرسمية وغير الرسمية، والتي تراوحت بين الدعم والمعارضة، سبّ وإهانة الفنانين المحظورين، إذا صحّت تسميتهم بفنانين، السخرية من شخص هاني شاكر وأغانيه التي أكل عليها الدهر وشرب، ناهيك عن تحليلات إعلاميي "التطبيل" أمثال أحمد موسى.

تصدرّ اسمان رئيسيان، وهما الأكثر شهرة، قائمة المغنّين المحظورين، وهما حسن شاكوش، ومحمّد محمود الشهير بحمّو بيكا، بينما نجا عمر كمال (ربما مؤقتًا فقط، فهناك مساعٍ لمحاربته أيضًا)، وهو شريك حسن شاكوش في أغنية "بنت الجيران" التي لاقت رواجًا واسعًا حتى لدى المستمعين الأجانب. اتُهم الاثنان وغيرهما من المغنين بالترويج للعنف والبذاءة والإسفاف في أغانيهم، وبلغت الأزمة أوجها عندما أهان شاكوش في إحدى حفلاته والدة مغنٍ آخر قائلًا : "لو ربّ البيت بطبّل بنته بتطلع رقاصة".

لا أنكر دعمي المبدئي لقرار هاني شاكر، أولًا لنفوري من محتويات من هذا النوع من الأغاني التي لا أدرجها شخصيًا تحت أيّ مسمى من مسميات الفن لأنّ البعض منها يروّج للعنف "... طلّع سلاحك متكامل... هتعورني أعورك هنبوظلك منظرك" وللمخدرات "أشرب خمور وحشيش" وجزء آخر يهين ويهمّش المرأة "إنتي شمال ولا ليكي لزوم" (وللموضوعية، نجد تهميشًا للمرأة في أغاني مغنين آخرين أكثر قبولًا وشهرةً مثل تامر حسني في أغنيته "سي السيّد" ومدحت صالح في أغنيته "تعرفي تسكتي")؛ ثانيًا، لأنّني من مستمعي هاني شاكر وأعتبره جديرًا بمنصبه كنقيب للموسيقيين، ولكنني لن أخوض في آلية عمل النقابة ومعايير منح التصاريح أو حظرها لأنني أجهلها، وثالثًا، لأنّ مصر "ولّادة"، فكيف يمكن لمن أنجبت سيد درويش وحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم والشيخ إمام وعمرو خيرت، ومن الشباب حمزة نمرة ومريم صالح ومحمد محسن وآخرين، أن يتصدر مشهدها الغنائي مؤدّون يتخذون لأنفسهم أسماءً غريبة للفت الانتباه لمحتوى غنائي ضعيف.

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مع ذلك، وعلى ضوء الاهتمام المبالغ فيه الذي حظي به الموضوع، إلّا أنّه أثار لدي أفكارًا أكثر عمقًا ونقدية؛ أفكارًا جعلتني أترجل عن البرج العاجي الذي يتربع فوقه العديدون منّا، خاصة المثقفين، الذين يتوجون أنفسهم كمتذوقين للفن الجميل لمجرد أنّه يتماشى مع ذوقهم الشخصي. ترجلتُ عن البرج العاجي لامرأة في مطلع الأربعينات قادرة نسبيًا على تحقيق أهدافها ورغباتها لِما وفرته لها الحياة من فرص، وشغلني السؤال الذي يكمن وراء سبب قبول مغني المهرجانات لدى العديد من الأشخاص، وأقصد هنا الملايين، لا بضع مئات أو بضعة آلاف. لن أتطرق لأيّ من هذه الفئات سوى لفئة المتعسرين المدرجين في أدنى العناقيد الاجتماعية-الاقتصادية في مصر والعالم العربي، ولا يسعني أنّ أصف مغني المهرجانات من منظور هذا الشباب المتعسّر سوى بكلمة "أمل"...

نعم، يبعث هؤلاء المغنين بصيص أمل وتفاؤل في نفوس شباب عاطل عن العامل، لا يجد ثمن قوته، وإن وجده فهو زهيد. شباب لم تفتح له الدنيا أبوابها على مصراعيها، فحُرم من التعليم والصحة والتربية والسليمة. شباب يعيش في نفس البيئة التي خرج منها بعض مغنّي المهرجانات الذين باتوا يقودون أفخم السيارات، يرتدون أجمل الملابس ويرتادون أفضل الفنادق. يزداد شعورهم بالأمل درايةُ منهم أنّ هؤلاء المغنين لا يتمتعون بموهبة فنية فذة وأصوات قوية.

فها هم يستعينون بفلان لكتابة بعض السطور المقفاة التي تخاطب رواد المقاهي المتواضعة وبفلان لتلحين وتوزيع هذه السطور، وأحيانًا "سرقة" ألحان سابقة وإعادة توزيعها، وبآخر يساعدهم على الانطلاق من ملهى ليلي بائس، أو عبر قناة يوتيوبية في عصرنا هذا، ليصلوا في نهاية المطاف إلى مسارح تعج بعشرات الآلاف... باختصار، أربع كلمات قادرة على انتشالهم من مستنقع الفقر والعوز: كلمة ثم لحن ثم قناة يوتيوبية ثم مسرح... ويزداد التفاؤل أكثر فأكثر في أوساط هؤلاء الشباب حينما يلحظون أوجه الشبه بينهم وبين هؤلاء المغنين، فلا حاجة لحمية غذائية قاسية ولا أسنان لؤلؤية ولا ابتسامة هوليوودية لاستيفاء معايير الجمال السائدة في هذه الصناعة.

كيف لنا إذًا أن نتوقع من النخبة الفنية استيعاب العامّة أو سكان العشوائيات في فقاعتها؟ كيف يعقل أن يقبل مغنّو دار الأوبرا السكن في مجمع فيلات راقٍ بجوار "مجدي شطة" و " أو "عمرو حاحا"؟ وكيف يمكن لخرّيجي معاهد الموسيقى تقاضي أجر زهيد بينما تقوم عائلة سعودية بإهداء عمرو كمال سيارة بينتلي؟، كيف يمكن لمعدُم يوم أمس أن يجلس اليوم في مقاهي مدينة الشيخ زايد في القاهرة أو أن يسافر إلى دبي بطائرة خاصة؟

شهدنا مؤخرًا أحد مساعي تهميش المتعسرين من الوسط الفني مع الإعلامية بوسي شلبي. ففي مهرجان الجونة السينمائي، فاز فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل، علمًا أنّ بطلته، دميانا نصار حنا، أتت من بيئة متواضعة من المنيا، ولم يسبق لها التمثيل في أي عمل آخر. وفي مقابلة أجرتها مع فريق العمل، قالت شلبي: "أنا برضه بقول إنّ عمرو غيّر مصير ناس في الفيلم دة لأنّه فتح باب رزق جديد لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل خالص للمكان اللي إحنا فيه...". طبعا قصدت شلبي بـ "المكان اللي احنا فيه" موقع مهرجان الجونة، حيث تم إعلاميًا تهميش كلّ ما هو فني وسينمائي لصالح فساتين وبِدَل الفنانات والفنانين.

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