بعد تأخير ما يقارب العام والنصف بسبب إغلاقات الكورونا حول العالم، تم افتتاح برنامج "منظمة العدالة والسلام" التدريبي في هولندا بمشاركة مُدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم. أعترف بيني وبين نفسي أن مصدر حماسي الأساسي لهذه الرحلة، كان حاجتي إلى التعافي من أهوال الحرب الأخيرة.

أكتب هذه السطور من غرفتي الواقعة في مدينة ديفينتر على ضفاف نهر الآيسل حيث أقيم خلال فترة اشتراكي في البرنامج الذي من المتوقع استمراره لمدة شهرين. أذكر جيدا الآن اختلاط مشاعري عند توجهي إلى هنا. لم أجزم عند وصولي هولندا أكنتُ سعيدًا أو مصدومًا مما رأت عيناي: مساحات خضراء شاسعة، مصادر مياه لا حصر لها، ورجال ونساء مسنين وصغار يركبون دراجات ملونة ويبتسمون نحوي كأنهم يقولون لي: "أهلا وسهلا بك في حياتك الجديدة".

كان كل يوم قضيته في هولندا بمثابة مغامرة وتجربة جديدة، حيث شاركتُ في محاضرات عدة وألتقيتُ بطلاب مدارس وجامعات، شخصيات جماهيرية وغيرهم ممن طرحوا علي أسئلة تعرفت من خلالها على أسلوب تفكير الهولنديون. سألوني على سبيل المثال لا الحصر: "لم بنيتُ أسرة وحياة في الواقع الذي تعيشه غزة؟" (لكل شخص الحق في بناء حياة أسرية)، "كيف تمكنتُ من الهروب والوصول إلى هنا؟" (كان معبر رفح مفتوحًا لحسن حظي). من بين الأسئلة الكثيرة التي وُجهت إلي، أذكر سؤالا معينا وجهتهُ لي موظفة تعمل في مركز حقوق الإنسان وأثر بي بشدة. حيث سألتني: "كيف مرت عليك ليالي الحرب؟".

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تحتم علي وحتى أجيبها عن هذا السؤال، استجماع كل قواي فقد بذلت مجهودا جبارا من أجل نسيان ما حدث خلال الأشهر السبعة الماضية، كانت ليالي ونهارات القتال التي امتدت على مدار 11 يوما خلال شهر أيار من عام 2021، الأصعب في حياتي على الإطلاق. أذكر نوبات القلق التي اعترتني حين أدركتُ أن إسرائيل تقصف المباني عمداً بل وتقوضها على رؤوس ساكنيها، بل وأذكر الرعب الذي شعرت به عندما تخيلتُ حدوث الأمر ذاته لي ولعائلتي. كيف مرت علي ليالي الحرب؟ عددتُ الغارات وأعملت فكري بحسابات لا طائل من ورائها، كالتفكير باختيار الركن الأكثر أمنا في حال وقوع صاروخ علينا، نعم تساءلت أعلينا الاختباء بالغرف أم خلف الباب؟ أذكر سؤال أطفالي إياي: "لمَ يموتُ الأبرياء؟" وأذكر أني بذلت قصارى جهدي لأبدو الأب الواثق من نفسه في آعينهم، بينما أحارب دموعي. كذبتُ عليهم يومها حين قلت، سنكون على أفضل ما يرام.

خرجتُ وبعد توقف القصف للشارع، لأجد نفسي أمام واقع لا أعرفه: شوارع مقصوفة، عائلات فقدت أحبائها، أطفال قُتلوا أثناء نومهم. لكن، كانت أنقاض حي الرمال قلب غزة الجميل والنابض، ما كسر قلبي كليا. فقد ذهبت أحلام المبادرات والمبادرين الشباب أدراج الرياح. فهنا كان مطعم صغير أنشأته ثلاث نساء، وفي ذلك الركن تضررت مصلحة طباعة ثلاثية الأبعاد كانت مشروع حياة صديقي الذي قال لي عبر الهاتف عندما اتصلتُ به للتعبير عن حزني العميق لما جرى، أنا محظوظ بل سعيد فأنا وأطفالي على قيد الحياة، نجونا باعجوبة بفضل مغادرتنا المكان باكرا.

دعيتُ قبل فترة للمشاركة في احتفالات الذكرى الأربعمائة لهروب الناشط السياسي الهولندي هوغو غروتيوس من سجنه في قلعة شهيرة. كات غروتيوس أول من وضع حجر أساس القانون الدولي، حيث وضعت كتاباته مبادئ قوانين الحرب الأخلاقية. قابلتُ عشرات الزوار الذين تسلقوا سلمًا ضيقًا طويلًا فقط لمشاهدة غرفة سجن غروتيوس. حدثتهم عن سكان قطاع غزة وعن رغبتهم بالتحرر من سجنهم. توفي وخلال أسبوع الاحتقالات نفسه، ثلاثة شبان من غزة غرقًا خلال محاولتهم مغادرة السجن الكبير والبحث عن فرص عمل وأمل. أدى الإغلاق المستمر، الحروب، البطالة والضائقة الاجتماعية المتزايدة إلى تدمير مناعه الكثيرين النفسية. خرج شباب القطاع عام 2018 للتظاهر قرب الحدود الشرقية ضد هذا الواقع اليائس، ومن أجل الحرية.

التقيتُ خلال البرنامج بالعديد من النشطاء والناشطات من مناطق مختلفة من العالم، كافريقيا، جنوب أمريكا، الشرق الأوسط وغيرهم، كرّس هؤلاء حياتهم من أجل الدفاع عن حقوق أبناء شعبهم. تعرض جزء كبير منهم للمضايقات، الاعتقالات بل وإلى إطلاق النار الحي نحوهم، لكنهم وعلى الرغم من المصاعب والمخاطر التي واجهوها واصلوا نضالهم من أجل التغيير. كانت قصصهم، وبالنسبة لي مصدر قوة وآيحاء لمواصلة عملي. التقيتٌ أيضًا بأقارب وأصدقاء يئسوا من واقع الحياة في غزة وبدأوا حياة جديدة في هولندا. قال لي أحد أبنائهم البالغ من العمر 14 عامًا، يحق لكل شخص العيش في وطنه بسلام وطمأنينة. كان محقا، فلا أنسب من من يوم حقوق الإنسان العالمي، للتذكير بحق سكان غزة أيضًا بالحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية.

سينتهي البرنامج قريبا وسأعود إلى غزة وإلى أولادي الذين اشتقت إليهم كثيراً. استمتعتُ بالهدوء هنا، الذي آتمنى أن يحظى به أبنائي دون تأثير الانقسام الفلسطيني عليهم، دون الخوف من الموت ودون القيود الإسرائيلية التي تنتهك حقهم بطفولة وحياة طبيعية. أود أن يستمتعوا بالسفر دون أن يقض التفكير باستصدار التصاريح والتنقل مضاجعهم، ففي هولندا هذا مفهوم ضمنًا. أتمنى أن يحظوا بالتطلع للمستقبل بل وأن يروا أفقا جميلا بانتظارهم.

الكاتب من سكان قطاع غزة ويعمل كمنسق ميداني في مؤسسة "جيشاه-مسلك"- المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة والتنقل للأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة

למאמר בעברית: "איך עברו עליך לילות המלחמה?"

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