خلل مؤسساتي خطير

تراجع تكتيكي: بعد أن سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار أنظمة طوارئ والتي بدورها أعادت للشاباك صلاحية تعقبنا، أعلن رئيس الحكومة بينيت ووزير الصحّة هوروفيتس عن وقفها بعد أن حظيت بانتقادات جماهيرية واسعة. ولكنّ يكشف أسلوب الموافقة على إقرار الأنظمة الجديدة – التي صادقت عليها المحكمة العليا – مجدّدًا عن خلل خطير في النظام يكمن في الإعلان الأمني الدائم عن حالة طوارئ لا تزال سارية المفعول منذ قيام الدولة، لتمنح الحكومة "شيكا على بياض" لإقرار أنظمة طوارئ في شؤون أخرى.

وعلى الرغم أنّ الدولة ليست في حالة طوارئ قصوى تبرّر هذا الإعلان الدائم، تقوم الكنسيت بتمديد هذه الأنظمة سنويا، في الأساس لأنّ لها علاقة وثيقة بتشريعات أخرى– بدءًا من القانون الذي ينظّم الاعتقالات الإدارية إلى الأوامر التي تُعنى بمسائل أخرى كاستيراد الماس وتصديره، إنتاج العسل وتسويقه وتشغيل القاطرات المعلّقة (التلفريك). أمّا المحكمة فامتنعت مرّة تلو الأخرى عن حصر سلطة الحكومة بإقرار أنظمة طوارئ تتعلق فقط بالشؤون وبالظروف المحدّدة التي قادت أصلًا إلى الحاجة للاعلان عن أنظمة الطوارئ. وعليه رفضت المحكمةُ حتى خلال أزمة كورونا، التماساتٍ طالبت بحظر إقرار أنظمة طوارئ على أساس الإعلان العامّ، واستبدالها باعلان محدد عن حالة طوارئ خاصّة بهذه المسألة.

من الجدير بالذكر أنّ باستطاعة أنظمة الطوارئ، رغم طابعها الاستثنائي، تآدية دور هام خلال مواجهة الأزمات. فهناك حالات تحتاج فيها الحكومة بشكل عاجل إلى صلاحيات استثنائية، وذلك كي تعالج خطرا شديدا وفوريا يداهمها. لكن، تستغرق الإجراءات التشريعة الملائمة – حتى الملحة منها - وقتًا طويلا، وعليه يُفضَّل أحيانًا دفع أثمان باهظة جراء استخدام أنظمة طوارئ على مساوئها بدلا من سنّ تشريعات "عادية" مستعجلة لا تتيح حتى حدّا أدنى من النقاش. من الجدير بالذكر أيضا، أن باستطاعة أنظمة الطوارئ في الحالات المناسبة، منع تبنّيَ تفسير قَسري للقوانين المتبعة بطريقة قد تخلق سوابقا مستقبلية إشكالية.

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ولكن، يشكل انفراد الحكومة بعملية اتخاذ هذا القرار خطورة جمة. فرغم المَيل للتعامل مع مطلب إقرار أنظمة حالة طوارئ كأمر شبه "تقني" – إذ يصادق الائتلاف في الغالب الأعمّ على اقتراح استمرار سريان مفعولها – لكن لا غنى عن هذا الشرط للحفاظ على سُلطة القانون خلال تطبيقها. حيث يحافط هذا المطلب على الفصل اللازم بين الجهة التي تعلن عن حالة طوارئ – الكنيست – وبين السُّلطة التنفيذية من أجل تفادي تضارب المصالح الحتمي عند قيام الحكومةُ بمنح نفسَها حقّ تولي صلاحيات استثنائية. حيث يتيح النقاش البرلماني المتعلق بإقرار أنظمة الطوارئ أيضًا نوعًا من الرقابة على الخطوات المُتَّخَذة. وعليه، يشترط قانون أساس الحكومة: إقرار أنظمة طوارئ باعلان مسبق من قبل الكنيست، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي لا تشمل صلاحيات الكنيست.

يعبر الوضعُ الراهن بشكل واضح عن التجاوزات التي تقوم بها الكنيست تحت غطاء إقرارها الدائم لاستمرار حالة الطوارئ. أشك اليوم، وبعد أن أضحى التعامل مع الكورونا جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتنا بحاجتنا إلى أنظمة طوارئ استثنائية تبرر نقل سُلطة التشريع لللحكومة بشكل متطرف . ورغم أن تحديد وقت سريان مفعول الأنظمة خفف إلى حدٍّ ما الضرر الذي يرافقها – وساعد الحكومةَ في نهاية المطاف على التراجع عن خطوتها – فإنّ تجاوز سلطة الكنيست قد يتيح للحكومة فرضها كأمر واقع.

تعمل الحكومة بمعية الكنيست ومنذ سنوات على فصل التشريع ذي الصلة عن حالة الطوارئ، وذلك عقب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن عام 1999 طالبت من خلاله إلغاء هذا الإقرار. لكن، هناك دعوات ملحة لإتمام هذه المهمة. ولكن، إلى جانب الجهود الرامية لإلغاء أنظمة الطوارئ، هناك حاجة للتوقّف عن استخدامه كذريعة شاملة لإقرار أنظمة طوارئ مدنية. ولأنّ المحكمة لم تصادق بعد على هذا المطلب، يجب تعديل قانون الأساس ليتضمن مطلبًا واضحًا يحمل هذا المعنى.

المحامية ليلا مرجليت، باحثة كبيرة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

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