ليُعزَل من الكنيست المُحرِّضان أبو شحادة والطيبي

إليكم كيف تبدو الديمقراطية التي لم يعد باستطاعتها الدفاع عن نفسها. فهي لا تتجلى فقط من خلال "فقدان السيادة والسيطرة" على المجتمع العربي الذي يقتل أفرادَه ويصدّر العنف إلى شوارع الجنوب والمثلث؛ أو حتى من خلال رجم الحافلة التي كانت في طريقها إلى إيلات بالحجارة، إطلاق النار على الحافلة التي كانت في طريقها إلى نتانيا، رجم سائقة باص في رهط، دهس بعض أفراد شرطة حرس الحدود في أم الفحم وصراخ جماهير سخنين "بالروح والدم نفديكِ يا فلسطين" في قلب ملعب حيفا. كما ولا تتجلى فقط بالطريقة التي تستّرنا فيها على الأحداث التي تلت حملة "حامي الأسوار" العسكرية في البلدات العربية والمدن المختلَطة، وعلى رأسها اللد وعكّا.

فهذه السمكة عفّنة من رأسها أيضا – حيث يقوم النواب العرب من أعضاء القائمة المشتركة، وعلى رأسهم سامي أبو شحادة وأحمد الطيبي بالتحريض بشكل شرس ومستمر ضد الدولة، بالمقابل تُبدي الدولة ضعفًا وفشلًا. فقد وُثق أبو شحادة قبل بضعة أسابيع في مسجد في اللد قائلا: "هم (اليهود) خسروا في اللد لأنّ أبطال اللد قرّروا هذه المرة الوقوف مُتحدين ضدّ الهجمات على المدينة. بل وكسر رجال اللد أُنوفهم". لكن، وبغض النظر عن الكذب السافر وأعني هنا ("الهجمات على اللد")، يحظر قانون أساس الكنيست وتحديدا (البند 7أ) انضام داعمي "الكفاح المسلح والتنظيمات الإرهابية ضدّ دولة إسرائيل"، للكنيست. وما الذي تعنيه كلمات أبو شحادة سوى دعم الكفاح المسلّح لحركة حماس والموالين لها في اللد، الذين أحرقوا بيوتًا وكُنُسًا أثناء الحرب بل وقتلوا عمدًا يجآل يهوشوع؟

أما بالنسبة للطيبي المنافق، الذي يغرنا مظهره لأنه من جهة ذكيّ ونجم إعلامي، لكنه من جهة أخرى عنيف وعدواني بالذات حين يتعلق الأمر بالمسائل القومية كمذابح حملة "حامي الأسوار" العسكرية. ألم يشغل منصب مستشار ياسر عرفات خلال السنوات الأربع التي تلت اتفاق أوسلو، ألم يصرح حينها قائلا: " أنفذ كلّ توجيهات الرئيس عرفات، كلي أمل أن أستحق ثقته". لمن لا يعرف كانت السنوات التي تلت اتفاق أوسلو أكثر السنوات دموية، حيث قُتل خلالها 256 إسرائيليّا أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد قتلى السنوات الأربع التي سبقتها. وإن لم يكن هذا كافيا فقد صرح الطيبي وخلال نقاش تمحور حول طرد يهود الدول العربية قائلا: "أدعم عودة كلّ شخص إلى وطنه، استرجاع ممتلكاته المسلوبة بل وأدعم حقه بالحصول على تعويضات أيضًا. أكرر عودة كلّ شخص إلى وطنه، واضح؟ (...). يريد اليهود العودة حتى للمغرب".

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نعم أحمد، ما تقوله واضح رغم نبرتك التهكمية. ها أنت تدعونا من قلب البرلمان الإسرائيلي الذي تشغل فيه منصب نائب الرئيس، لمغادرة إسرائيل والعودة إلى الشتات كي يُتاح للّاجئين العرب العودة بدلًا منّا إلى فلسطين. كما وتتكرم علينا بدعمك من أجل الحصول على تعويضات، فبالنسبة لك تل أبيب مُحتَلّة أيضًا لا الخليل فقط.

المهم، لا تكمن المشكلة بوقاحة النائب الطيبي فقط، بل بتوقيت تصريحاته الحرج التي وقعت على آذان صاغية في الشارع العربي الذي يشتعل جرّاء العنف. فقد حول السياق والتوقيت تصريحاته لتحريضية بل وتحث على العصيان. يُعرف البند رقم 136 من قانون العقوبات قضية الحث على التمرد والعصيان من خلال اصطلاحين، "خيانة الدولة" "والتسبّب بفِتَن بين مجموعات مختلفة من السكّان". كما ويتطرق للتحريض من خلال - المادة 144/د - معتبرا إياه مسببا مباشرا "للسلب، الضغينة والفتَن على خلفية الانتماء العِرقيّ".

أيتمتع الطيبي وأبو شحادة بحصانة تمنع الدولة من محاكمتهما على التحريض؟ أشكّ بذلك. حيث ينص قانون حصانة أعضاء الكنيست، على رفعها عن كل شخص "لا يعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي" (البند 1/أ 1) أو "يؤيد تنفيذ أعمال إرهابية ضدّ دولة إسرائيل أو ضدّ اليهود" (1/أ 4). لكن، يمكن أيضا عزَل الطيبي بأغلبية 90 نائبًا برلمانيا بسبب "دعمه الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". أستقوم الدولة باتخاذ خطوات عملية بحقّ النائبَين؟ أشك بذلك. فقد توقفت الديمقراطية الإسرائيلية عن الدفاع عن نفسها، كما أنّ هذه القوانين الجوهرية أضحت حبرًا على ورق وبات الائتلاف الحكومي هشّا جدّا. ولا أمل لنا سوى أن يُشطَب ترشيحهما للكنيست قبيل الانتخابات القادمة.

أسيُشطَبان حقًّا؟ أشك بذلك. نُذكّر مجدّدًا أن المحكمة العليا تدخلت بشكل سافر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية (التي يرأسها قاضٍ في المحكمة العليا أيضًا): عام 2003، وألغت برئاسة الرئيس أهرون باراك قرار شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة عزمي بشارة رغم دعمه خلال زيارته لسوريا، الكفاح المسلّح ضدّ إسرائيل واحتفاله في أم الفحم بانتصار حزب الله الذي بحسب تصريحاته "أذلّ إسرائيل" – ليفرّ في نهاية المطاف إلى خارج البلاد بعد الاشتباه بتقديمه مساعدةً لحزب الله. كما وألغت المحكمة العليا عام 2013، قرار شطب حزب التجمع، الذي ضمت قائمته حينها حنين زعبي التي شاركت في أسطول مرمرة ودعمت لاحقًا ومن خلال موقع انترنيتي تابع لحماس لانتفاضة مسلّحة. إن لم يكن ما ورد كافيا فقد ألغت العليا عام 2019 قرار شطب التجمع بمشاركة هبة يزبك، التي أشادت "بالشهيد سمير القنطار" بل وحيّت دلال المغربي، قائدة الخلية التي قتلت 35 إسرائيليًّا خلال عملية نفذتها في منطقة السهل الساحلي.

لكن وحين لا يكتفي العدوّ بالكلام، بل يمارس العنف أيضًا - مُستعينا بشريحة واسعة من مواطني إسرائيل العرب الذين ينشُدون التعاون والسكينة - تنكشف أمامنا ثمار تدخلات المحكمة العليا القضائية والاستبدادية. لم يكن هذا التغاضي قضائيّا فقط بل سياسيّا، شرطويّا، وإعلاميّا أيضًا. فقد تطوع يئير لبيد بالاعتذار من الطيبي بل ومن كلّ الجمهور العربي بالبلاد – عن تصريحه الشهير "زُعبيز". لكن، وبنظر الكثيرين يكمن لبُ الموضوع فقط، بالتفرقة بين العرب الراغبين بالتعاون والساعين لتهجيرنا كزعبي، بشارة، طيبي ومنصور عباس. ولأن الائتلاف مع عباس الذي اختار طريق السلام ما زال على المحك، ينبغي على الدولة التعامل بشكل حاسم مع الخارجين عن القانون ومُحرِّضيهم العرب، حتى وإن استدعى الأمر انتخابات جديدة لحسم المسألة.

למאמר בעברית: להדיח מהכנסת את אבו-שחאדה וטיבי המסיתים

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