أجرى رئيس الحكومة نفتالي بينيت الأسبوع الماضي جولة في النقب إثر تفشي الإجرام في المنطقة وزار خلالها مدينة رهط. كما وصرح قائل خلال جولته: "أتيتُ هذا الصباحَ للنقب كي أسمع ما يحدث على أرض الواقع، بل ولأقول بوضوح إنّ حكومتنا انتقلت من الوضعية الدفاعية إلى الهجومية". وتابع بينيت قائلا: "ينبغي على الدولة توفير الأمن والأمان الشخصي لكل المواطنين. فما يسري على تل أبيب يسري على راهط".

ذكر بينيت أنّ النقب مليئ "بميليشيات إجرامية تمارس العنف كعصابات الغرب الأمريكي المتوحّش"، ونوه أنّ الحكومة وضعت على رأس سلّم أولوياتها مكافحةَ الجريمة في المجتمع العربي. وأضاف وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، الذي رافقه خلال جولته قائلا: "لن تكتفي شرطة إسرائيل بالرد على الأحداث، بل ستبذل مجهودا مضاعفا من أجل القبض على المُجرِمين في عُقر دارهم. حيث لا يقتصر هذا الصراع على القبض على المجرمين بعد تنفيذهم لجرائمم، بل يشمل أيضًا عقابا اقتصاديّا وهجمات من نوع آخر تشترك بها وزارات أخرى".

أمّا رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، فقد انتقد كلام رئيس الحكومة مُغرِّدًا من على حسابه على تويتر قائلا: "ها هو بينت يُعلن وبعد أسبوعَين من هبوط مروحيات في النقب عن الانتقال إلى وضعية هجومية عقب زيارة خاطفة للنقب. بالضبط كما صرح سابقه نتنياهو قائلا هدمت قواتنا بيوتًا في قلنسوة، يتعامل بينيت مع عرب النقب كأعداء لا كمواطنين مساوين".

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أجرى بينيت وقبيل جولتة هذه لقاءً مع رؤساء سلطات محلية في الجنوب متحدّثًا معهم عن الموضوع. حيث كرر على مسامعهم ووفقا لأقواله، التزام الحكومة بمكافحة الجريمة وبتعزير سلطة القانون في المنطقة. وقال: "رسالتنا لمواطني الجنوب واضحة، نحن في صفكم ولن نتقاعس عن مكافحة الجريمة، بل سنواصل العمل حتى نُعيد الأمان والسكينة لمواطني الجنوب أجمعين".

رافق رئيسَ الحكومة في جولته كلٌّ من وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وزير العدل جدعون ساعر، وزير الرفاه مئير كوهين، ومفتش الشرطة العام كوبي شبتاي. حيث صرحت شاكيد لاحقا قائلة: "لا تنوي الحكومة مكافحة الجريمة والبناء غير القانوني في النقب فقط، بل تنوي تنظيم السكن وجمع الشتات البدوي في بلدات ثابتة".

انطلقت وقبل نحو أسبوعَين حملة واسعة النطاق لمكافحة الإجرام العربيّ في النقب، إثر ارتفاع نسبة الجريمة بالمنطقة. لكن، لم تعتقل الشرطة خلالها سوى 12 مشتبها بارتكاب مخالفات جنائية وحيازة أسلحة ومخدّرات بالإضافة لمصادرة بعض قطع السلاح، كان أحد أهداف الحملة استرجاع قوة الردع في النقب وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

بالفعل يعاني النقب بشكل لا يتصوره عقل من انتشار العنف، فقد نشب الشهرَ الماضي شجارٌ عنيف بين عائلتَين خارج مستشفى سوروكا، ألقى خلاله بعض مشاركي الشجار حجارة على دوريّة تابعة للشرطة. أُصيب أربعة من هؤلاء المشارِكين بجروح طفيفة جراء طعنات تلقوها، واعتُقل 19 آخرين. ووصف رئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتس الشجار قائلا؛ بأنّ ما حدث كان عبارة عن فقدان سيطرة تام ينبغي على دولة إسرائيل تحمل تبعاته. وتابع قائلا: "حان الوقت لوضع حدّ لهذه الظاهرة، ومحاربة الإرهاب المدني والقضاء عليه فهذه حرب وجودية ضد المُجتمَع الإسرائيلي".

في تشرين الأول، تطرّق الوزير بار ليف إلى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع العربي، قائلًا إنّ أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الثقة بين الجمهور العربي والدولة هو "غياب المساواة وتجاهل الأزمات... ما شكّل بيئة حاضنة لتفشّي الإجرام". وأضاف: "لقد فقدت الشرطةُ ودولةُ إسرائيل معا، قوة الردعَ".

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