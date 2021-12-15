قوات الأمن تداهم جامعتين في نابلس ورام الله؛ تم اعتقال 11 طالبًا

داهمت قوات الأمن فجر أمس (الثلاثاء) جامعتين في الضفة الغربية. أفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ قوات الجيش وجهاز الشاباك اعتقلا 11 طالبًا ناشطين في منظمة "الكتلة الإسلامية"- وهي الخلية الطلابية التابعة لحركة حماس داخل حرم جامعة النجاح في نابلس. وأفادت مصادر في جامعة بير زيت في رام الله أنّ قوات الجيش الإسرائيلي داهمت حرم الجامعة وفتّشت المكان لمدة ساعتين.

كما وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الجيش بمعية الشاباك قد كشفا وأحبطا خلال الأشهر الأخيرة شبكة ناشطين طلابية تابعة لحركة حماس في جامعة النجاح في نابلس. ادعى الجيش الإسرائيلي أن الطلاب المعتقلين شاركوا بأنشطة بادرت إليها حركة حماس في الضفة الغربية، والتي شملت من جملة أمور أخرى، ضخ أموال، تنظيم مسيرات دعم لحماس وتحريض بتعليمات من كبار المسؤولين في حركة حماس. كما وادعى الجيش أنّ أعضاء الخلية الطلابية يعملون في صفوف الحركة ويتلقون منها تمويلًا لدراستهم.

أفادت مصادر تابعة للجيش الإسرائيلي وفيما يتعلق بجامعة بير زيت، بأن هدف المداهمة التي تمت في ساعات الفجر؛ كانت مصادرة منشورات تحريضية قبيل إحياء الذكرى السنوي لإنشاء حركة حماس. أفادت المصادر أيضًا بأنّ الجيش الإسرائيلي - وبالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية لتأسيس حركة حماس وتأسيس الجبهة الشعبية - اعتقل وخلال الشهر الأخير عشرات الطلاب، أجرى محادثات تحذيرية، حقق مع بعضهم، صادر أموالا، موادا دعائية وأسلحة في منطقة الضفة الغربية.

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استنكرت جامعة بير زيت من طرفها مداهمة الجيش الإسرائيلي لحرم الجامعة، وأفادت بأنّ الطلاب لم يتواجدوا أصلا بحرم الجامعة أثناء التفتيش. كما والقيت حجارة تجاه قوات الجيش عند مغادرتها المدينة، وحدثت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود عند مدخل الجامعة. تم وعقب التفتيش إحياء مراسم ذكرى تأسيس حركة حماس السنوية.

למאמר בעברית: כוחות הביטחון פשטו על אוניברסיטאות בשכם וברמאללה; 11 סטודנטים נעצרו

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