لا حاجة للهتاف "الموت للعرب" في الصفوف

يلاحظ كل مُتمعن بالواقع بوضوح، النزعات الهدامة والمعادية للديمقراطية التي تغلغلت عميقًا إلى داخل المجتمع الإسرائيلي. وعليه فمن السذاجة الاعتقاد أنّ المدارس، والوزارة المسؤولة عنها، لم تُصب هي أيضا بهذه الجائحة!

ولكن هذا تحديدًا ما ادعاه إيتاي بار حنان من خلال ردّه الغاضب على مقالة نعومي بيت-تسورن، التي انتقدت موقف وزارة التربية والتعليم من معلمين ومؤسسات تعليمية هوجِموا عقب تعبيرهم عن آرائهم السياسية. حيث يدعي بار حنان أنّ ما جاء بمقالة بيت-تسورن لا يمت للواقع بصلة، فقد بادر وزملاءه في المدرسة إلى عقد أنشطة تعزز التعددية والديمقراطية، بالذات عقب الأحداث الصعبة التي وقعت أثناء عملية "حامي الأسوار" العسكرية. بل وصرّح بأنّه حظي "بدعم كامل وواضح" من قبل إدارة مدرسته.

أسعدتنا تصريحاته، إلّا أنّه غفل عن جوهر ما ادعته بيت- تسورن، التي لم توجه نقدها للمعلمين والمعلمات، أو لإدارة المدارس بتاتا. بل على العكس من ذلك، فهي تتفهم وتدعم الطواقم التدريسية في ظل الصعوبات التربوية الجمة التي تواجهها، كما ولا تشكك بجهودهم ومساعيهم الصادقة. فما انتقدته، وهذا ما يغفل عنه بار حنان، كان رد فعل وزارة التربية والتعليم المتلعثم تجاه ما يواجهه هؤلاء المعلمين والمدراء الذين يبذلون كل ما بوسعهم من أجل تعزيز قيم التعايش، التعاطف وحقوق الإنسان رغم المعارضة الاجتماعية والسياسية المتزايدة.

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تسعدني الجهود المباركة التي يبذلها بار حنان كمعلم وكمواطن، وأتمنى أن يستمر في ذلك. ولكن، لا يمكن تعميم ما يحدث في مدرسته على بقية مدارس البلاد، وخير دليل على ذلك هو احتجاج مدرستيْ ليدا وبوير في القدس مؤخرا على خلفية دعوة منتدى العائلات الثكلى للقاء طلاب المدرسة (ألغيَ اللقاء في في مدرسة بوير عقب هذا الاحتجاج). لا تصل الأمور إلى هذا الحد في معظم الحالات، فلا حاجة اليوم للهتاف بصوت عال "الموت للعرب" داخل الصفوف من أجل إخراس الأصوات المختلفة، فالتجاهل كاف. لقد ذوّت المعلمون هذه الرسالة منذ زمن طويل، وها هم يراقبون أنفسهم ذاتيا دون حاجة لرقابة خارجية. بل ويترددون طويلا قبل تناول مواضيع جدلية داخل الصفوف. ترفض المدارس أيضا التورط بهذه الأمور الجدلية، بل وتفضل مسبقًا تجنب دعوة جهات يسارية "مثيرة للجدل" للمدرسة، وذلك لعلمها أن وزارة التربية والتعليم لن تساندها.

كان رد فعل بار-حنان أشبه برد الفعل الذي جاء عقب ضجة "إصلاحات امتحانات البجروت" الجديد والذي سيتم في اطارها تقليص امتحانات البجروت الأدبية. حيث تمحور النقد بالأساس حول انعدام منهجية قادرة على تقييم وظائف ذات طابع بحثي؛ الإعلان عن خطة جديدة بدون تطبيق خطة تجريبية ضيقة النطاق؛ تجاهل عدد الطلاب في الصفوف؛ التخوف من تقليص عدد ساعات تعليم المواضيع الأدبية لصالح المواضيع "الأهم" التي سيمتحن بها الطلاب وغيرها. بالمقابل، تحدث معلمون آخرون عن نجاح آليات التقييم البديلة في صفوفهم ومدارسهم. كان هذا نجاحا مباركا بالطبع، ولكن أهو دليل على عمل المنظومة بشكل سليم؟ بالطبع لا. كذلك الأمر بالنسبة لبار- حنان، أيدل منحه وزملاؤه القدر الكافي من الثقة والدعم أنّ المنظومة بأكملها تقوم بذلك؟ بالذات على ضوء إشارة العديد من المعلمين إلى خلاف ذلك.

لا يمكن انكار النزعات الهدامة التي تسود جهاز التربية والتعليم اليوم، والتي تحدُ بدورها من حرية تعبير المعلمين، ابتداءً من محاولات اخراسهم المباشرة وحتى ممارسة الرقابة الذاتية والتغاضي عما يحدث. أصابت هذه الآفة المجتمع الإسرائيلي كله. لكن، كان المعلمون الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، بل وكانوا إلى حد كبير ضحاياها أيضًا. كان دفاع بار-حنان عبثيا، ولكن يجب توجيه أصبع الاتهام للواقفين وراء هذا الوضع المشين فهم المسؤولين عن إصلاحه.

كاتب المقالة هو مربٍ في مدرسة ثانوية في شمال البلاد

למאמר בעברית: לא צריך לצעוק "מוות לערבים" בכיתה. המורים מצנזרים עצמם לבד

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