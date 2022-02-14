تطالب ابنتا عُمر أسعد، الذي اعتُقل ومات، بالعدالة وبتدخُّل الولايات المتحدة

أثارت وفاة عُمر عبد المجيد أسعد الفلسطيني ابن الثامنة والسبعين الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي اعتقله وقيّده جنود الجيش الإسرائيلي، اهتمامًا دوليًّا عقب وفاته إثر سكتة قلبية خلال عملية اعتقاله. ترفض ابنتاه، هبة أسعد وهالة حامد، اللتان تعيشان في الولايات المتحدة، تقبّل نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي والعقوبات التي فُرضت على الجنود إثرها. بل تطالبان بالعدالة لوالدهما وبتدخُّل الإدارة الأمريكية.

قالت أسعد: "إذا مَرق يوم واحد بدون ما نتّصل، كان يتصل فينا بمحادثة فيديو ويقول مرحبًا، ليش ما اتصلتوا؟ شو الأخبار؟ كيف حالكم؟". وتابعت: "إني أتأمل التلفون وأنا عارفة إنو أبوي ما رح يتصل، هاد شي كتير صعب".

تسكن أسعد البالغة من العمر 38 عامًا، في ولاية أركنساس. أمّا حامد والتي تبلغ الـ 48 عامًا فتسكن في مدينة ميلووكي في ولاية ويسكنسن. أنجب أبواهما ثلاث بنات وابنَين آخرين غيرهما. انتقل أسعد وزوجته من الضفة الغربية إلى الولايات المتحدة عام 1969، سكنا في شيكاغو لدى عمّ أسعد. تنازل الزوجان لاحقا عن جوازَيهما الفلسطينيَّين. تتذكر ابنتاه كيف عمل بكد بمعمل أغذية، إلى أن انتقلت العائلة إلى ميلووكي عام 1979، حيث فتح أسعد مصلحة تجارية بشراكة مع أخيه.

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حصل أسعد على الجنسية الأمريكية في أوائل الثمانينات، بل وكان وفق ابنتَيه فخورًا جدًّا بها. حيث قالت ابنته هبة: "لقد كان سعيدًا للغاية. فقد شعر أنه أصبح جزءًا من أمريكا. ورغم أنّ المكان الذي وُلد وترعرع فيه كان بيته على الدوام، تحولت أمريكا إلى جزء لا يتجزأ منه"، وتابعت هبة قائلة: "لقد كان فخورًا أيضا بحقّ الاقتراع الذي ناله."

لم تتلاشَ هوية الأسرة الفلسطينية. فحين تقاعَد أسعد عام 2009، عاد إلى بيت عائلته في قرية جلجليا في منطقة رام الله، كي يلتقي بأفراد الأسرة الذين يقصدون البلاد لقضاء عطلة الصيف. أخبرتني ابنتاه أنّ استعادته لجواز سفره الفلسطيني كان أحد أسباب عودته الرئيسية للقرية.

حين سألتهما عمّا يميّز أباهما، ضحكتا وأجابتا معًا: "كان يحبّ الطعام!" وروَتا أنّ والدَهما كان يحبّ قضاء جُل وقته مع الأسرة، حيث كان ينظم احتفالات عائلية، يطبخ ويساعد المحتاجين دائمًا. أضافت هبة: "كان بيحبّ الناس، بحبّ المزح. كان مرِح كتير وشهيته مفتوحة".

تتذكر هبة وهالة حرصه على تعليمهم. حيث قالت هالة: "أصر على التحاقنا بالجامعة بعد إنهائنا المرحلة الثانوية، حتى نُؤمن مستقبلنا. أخبرته أني إنني أريد أن أصبح طبّاخة، فصرخ بوجهي، قائلًا أن عمل الطباخين شاق جدا." تروي أسعد أيضًا أنّ اهتمامه بعائلته كان كبيرًا. حيث قالت: "لم يأخذوا أبانا فقط. فقد أخذوا زوجًا، جدًّا، عمًّا، وخالًا. لا أستوعب هذا الفقدان".

تم احتجاز عمر أسعد للتحقيق وفق تحقيق الجيش الإسرائيلي، في الـ 12 من كانون الثاني في جلجليا في ساعة متأخرة من الليل. حيث نصب أربعة جنود بقيادة قائد فصيلة، حاجزًا مفاجئًا على أحد شوارع القرية وفحصوا هُويات المارين. كان أسعد واحدًا من بين أربعة سائقين تمّ اعتقالهم في تلك الليلة. نقل الجنود المعتقلين إلى بناية مجاورة، وبقي أحدهم ليحرسهم. وفق أقوال الجنود، إعترض أسعد على قرار إيقافه، فما كان من الجنود إلا أن كبلوا يدَيه وغطّوا وجهه وعينَيه بقطع قماش. فك الجنودُ بعد مرور بعض الوقت قيود الموقوفين وأمروهم بمغادرة المكان، لكنّ أسعد لم يتحرك من مكانه.

ظل عمر أسعد ووفق شهادة فلسطينيَّين نشرتها صحيفة "هآرتس" مستلقيًا على الأرض وقتًا طويلًا دون اصدار صوت. آدعي الجنود لاحقا، أنهم ظنّوا أنه كان نائما، وعليه تركوا البناية دون تقديم مساعدة ودون الإبلاغ عن حالته. صرح ثلاثة أطبّاء فلسطينيين شرّحوا جثّته أن النوبة القلبية التي أصابته كانت نتاجا للتوتّر الذي أحس به إثر "عُنف خارجيّ" مورٍس عليه . بالمقابل تدّعي مصادر فلسطينية أنّ الجنود ضربوا الرجل ضربًا مبرّحًا. ولكن تبين وفق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجنود "لم يُستخدَموا أيّ عُنف لاعتقال أسعد". تم وعلى إثر التحقيق، فصل قائدَي الفصيلة والسريّة اللذَين أوقف جنودُهما أسعد ومنعا من تقلدِ مناصب قيادية لمدّة سنتَين، كما وتم بالاضافة إلى ذلك توبيخ قائد الكتيبة.

" لم يُقاوم أبي الاعتقال"

كانت هبة أول العارفين بتفاصيل الواقعة، ليقوم زوجها بالاتصال بزوجة أخيه التي تقطن بالضفة والتي أخبرته بدورها أن خطبا قد حدث. اتّصل زوج أسعد بأخيه الذي يعيش هو أيضا بالضفة، وطلب منه تحري الأمر. ثم اتصّلت هبة بوالدتها المسنّة الراقدة في سريرها، كي تسألها عن أبيها. لم تدرك الأمّ أنّ زوجها غائب، إلا بعد اكتشافها أنّ مصابيح البيت الخارجية مُضاءة.

قالت أسعد لاحقا: "أدركتُ في تلك اللحظة أنّ خطبًا ما قد حدث لأبي". تابعت أسعد تلقّى زوجي وبعد خمس دقائق فقط اتّصالا من أخيه، "نظرتُ إليه وسألتُه باكية: "ماذا حدث؟ فأحنى رأسه، فسألتُه مجددا :" أمات أبي؟ فأجاب بنعم". لم تكن، ووفق أقوالها تظنّ أن أمرًا كهذا يمكن أن يحدث لوالدها. حيث قالت تقول: " أبوي ما كان مُقاوم. كلّ مرة كنّا نوقف فيها على الحاجز كان يقولنا أعطوهم إلي بِدهم إياه. ما كان يرد، لأنه كان عارف كلّ القوانين".

تريد العائلة ورغم الصدمة، أن يتردد صدى قصّة عمر أسعد في العالم. تقول هبة: "كان إنسان منيح وصالح، ما بيستحق يلي صار معه.". يريد أفراد الأسرة أن يتحمّل الجنود الإسرائيليون المسؤولية، حيث أضافت أسعد: "نطالب بتحقيق العدالة، نريد أن يدفع الجنود ثمن أفعالهم. إنهم لم يحاولوا حتى إنعاشه، بل تركوه يواجه مصيره وحيدا. لا أدري أتربّوا على ذلك، أم دُرّبوا عليه".

تعتقد الابنتان أنّ بامكان الإدارة الأمريكية فعل الكثير في هذه الحالة. حيث قالت هالة حامد: "يعني بكل مكان في العالم لما حدا بيُقتَل شخص تاني بيتحاكم وبينسجن مؤبد". وأضافت: " الجنود عِملوا هيك عمدًا لإنسان أعزل. ضربوه، غطّوا عينَيه، كمموه، وقالوا إنو ما طلب مساعدة". تقول هالة إنها لم تتمكن من قراءة تقرير تشريح الجثّة، لكنها تدرك أنّ أباها عانى من نزف داخلي وكسور في الأضلاع. وتابعت: "ما حدث يفوق التصوّر. من الواضح أنهم ضربوه. لقد سحبوه بعُنف. جرّوه إلى مكان منعزل. لا يمكنني حتّى تخيُّل ما مرّ عليه".

تطرّقت حامد أيضًا إلى العقوبات الخفيفة التي فُرضت على الجنود. حيث قالت: "لقد وُبّخوا وجُمّدت ترقيتهم، أهذا كل ما في الأمر؟ أتهزأون بي؟ فإذا كان الأمر كذلك، فإن بامكاني زيارة أي دولة أريد وايذاء الناس بل والإفلات من العقاب؟ المسألة في غاية البساطة، آذيت؟ قتلتَ؟ يجب أن تُسجَن!".

ورَدَ عن الناطق بلسان الجيش التالي: "يأسف الجيش الإسرائيلي لوفاة عمر عبد المجيد أسعد. لقد بين التحقيق الذي رُفع لرئيس الأركان أن الجنود نُظّموا حملة لإحباط عملية إرهابية والعثور على وسائل قتاليّة في قرية جلجليا. كما وأشار التحقيق أنّ القوّة لم تلحظ أن أسعد أي علامات تدل على ضائقة صحيّة. بنظرنا هذا حادث خطير ومؤسف، يشير إلى فشل القوّة الأخلاقي بل ويمسّ مسّا خطيرًا بمبدأ كرامة الإنسان. أخفقت القوّة عند اختيارها مغادرة المكان تاركةً أسعد مُلقى أرضا، دون التأكد من حالته الصحية. أشار تقريرنا أيضا، إلى إخفاقات مهنيّة في تخطيط وتنفيذ المهمة، سيحاسب عليها الضالعون بالحادثة."

"تلقّى رئيس الأركان استنتاجات التحقيق، بل وصرح لاحقا أن الحادث خطير جدّا. حيث قال إنّ مغادرة القوّات للمكان وترك أسعد دون تقديم المساعدة له، يدلّان على بلادة مشاعر الضالعين بالواقعة بل ويتناقضان وقيَم جيش الدفاع الإسرائيلي، وعلى رأسها الحفاظ على كرامة الانسان. كانت الطريقة التي تركوا بها الرجل لمواجهة مصيره وحيدا خطيرة ولا أخلاقيّة، فلا تناقُض بين تنفيذ المهامّ وبين الحفاظ على قيَم الجيش. وُبّخ لاحقا أيضا وإثر استنتاجات التحقيق، قائد كتيبة "نيتسح يهودا" من قِبل قائد لواء المركز. كما وتمت تنحية قائد السريّة وقائد الفصيلة كل من منصبه على ألا يشغلا مناصبا قيادية لمدّة عامَين. من الجدير بالذِّكر أنّ الحادثة لا تزال قيد التحقيق لدى الشرطة العسكرية.

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