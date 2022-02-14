أزيلوا "بؤرة" بن غفير من الشيخ جراح

مضى وقت طويل على إشعال النائب إيتمار بن غفير المنطقة، ويبدو أنّه يَحن الآن لأيام عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي تطايرت خلالها القذائف من كل حدب وصوب، وعمت الاضطرابات وأعمال العنف مدن البلاد المختلطة كلها. عاد بن غفير يوم أمس إلى حي الشيخ جراح في القدس، حيث أنشأ "مكتبًا"، تمامًا كما فعل في المرات السابقة.

رافقه إلى "مكتبه" هذا العشرات من عناصر الشرطة لتفريق المستوطنين والفلسطينيين الذين اقتتلوا فيما بينهم، بواسطة رش رذاذ الفلفل والتراشق بالكراسي وغيرها. في الواقع، كان إعلان بن غفير عن افتتاح "مكتبه" هذا مجددا، كافيًا لإحداث مواجهات جديدة بين اليهود والفلسطينيين، والتي أصيب خلالها يهوديان بجراح متوسطة وطفيفة نتيجة الدهس وإلقاء الحجارة وغيرها.

لم تخذل حماس أيضًا بن غفير. فحين تعذر على المُعتدلين من كِلا الجانبين إيجاد شريك من أجل تحقيق السلام، وجد المتطرفون آذانًا صاغية وشريكًا مثاليًا للحرب، في جانب المعادلة الآخر. حيث هدّد المتحدث باسم حماس في القدس، محمد حمادة قائلا : "بن غفير يلعب في النار التي قد تشعل المنطقة". حذّر حمادة إسرائيل من عواقب متابعة هذه العمليات في حي الشيخ جراح، ودعا جميع الفلسطينيين للانضمام للنضال من أجل حماية الشيخ جراح.

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كانت المرة الأخيرة التي أنشأ فيها بن غفير مقرًا عشوائيًا في القدس الشرقية، قبيل حملة "حامي الأسوار" العسكرية ببضعة أيام وعقب مواجهات في الشيخ جراح بسبب نية الدولة إخلاء الفلسطينيين من منازلهم. اندلعت وعقب افتتاح المكتب المُرتجل مواجهات في الحي، لمن لا يعرف تمت إزالة "المكتب" عقب مطالبة رئيس الوزراء في حينه، بنيامين نتنياهو بن غفير بمغادرة الحي.

لكن، ربط بن غفير هذه المرة افتتاح "مكتبه" بالحريق الذي اندلع في منزل عائلة يهودية، حيث زعم أنّ هذا الاعتداء كان جزءًا من سلسلة اعتداءات وُجهت ضد العائلة. بل وصرح أنّ الهدف من وراء حضوره كان تكثيف حضور عناصر الشرطة في الحي وإرغام جهاز الشرطة على أداء عمله كما يجب. يطلق بن غفير سهامه على وزير الداخلية عومر بار ليف، مدعيًا أنّه ترك سكان الحي اليهود كالأيتام على مائدة اللئام.

ستكلفنا هذه الخطوة الاستفزازية غاليًا، بل ومن شأنها تعريض حياة الكثيرين للخطر. وعليه، فينبغي على بار ليف أولا ومن أجل حماية سكان الشيخ جراح وجميع مواطني إسرائيل تفكيك "بؤرة" بن غفير. فلا هدف لبن غفير سوى الاستفزاز، ولن يقودنا هذا الاستفزاز المستميت، العنصري والعنيف إلا لخسائر فادحة بالأرواح.

لكن، ننوه أن هذه المهمة ليست مهمة بار ليف وحده، بل مهمة رئيس الحكومة نفتالي بينيت. ينبغي على الحكومة الحالية المذعورة دائما وأبدا، التوقف عن استخدام نتنياهو كـ "شمّاعة" لتبرير أفعالها. وهنا يجب التنويه بأنّ نتنياهو أمر بن غفير في حينه، بمغادرة الحي بلا رجعة. وعليه، فينبغي على الحكومة الحالية اتخاذ نفس الخطوة، كي لا يجلب علينا بن غفير كارثة مصدرها تلعثم حكومي فائض عن الحاجة.

למאמר בעברית: לפרק את מאחז בן־גביר בשייח ג'ראח

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