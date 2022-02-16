لم يُدرك رازي وأحمد أنّ الصورة التي التقاها معا، ستكون الأخيرة

استيقظتُ أمس على صورة شابَّين يقفان الواحد بجانب الآخر، مُبتسمَين، مفعمَين بالحياة والنشاط. كان رازي أبو سبيتان وأحمد الصيّاد أبناء القدس الشرقية في الثلاثين، حين هويا إلى حتفها عن ارتفاع 40 طابقًا في موقع بناء في حيّ "بابلي" في تل أبيب. لم يدرك الإثنان أنّ الصورة التي التقطاها في مكان عملها، ستكون الأخيرة بل وستُستخدَم لرثائهما.

لم يكن ولن يكون رازي أبو سبيتان وأحمد الصيّاد آخر ضحايا حوادث البناء، التي تفتك تحديدا بالرجال والشبّان العرب. إليكم قائمة جزئيّة بضحايا حوادث البناء الذين راحوا ضحية اللامبالاة اليهودية الواسعة: لقي عامل يبلغ الأربعين من عمره مصرعه جرّاء سقوطه عن ارتفاع 20 متر في موقع بناء يتبع شركة "ي. د. بنيغف" في مدينة أشكلون؛ لقي عدلي عادل بيروتي، عامل بناء فلسطيني في الخمسين من عمره مصرعه نتيجة انهيار سقف بناية فوقه في شارع "زربابل" في تل أبيب؛ لقي لو تسونهوا عامل بناء صينيّ، مصرعه إثر سقوطه عن عُلوّ في موقع بناء تابع لشركة "سيلاع أفيف" في مدينة رمات جان؛ لقي نبيل الهليس، عامل بناء فلسطيني يبلغ الرابعة والعشرين مصرعه إثر سقوطه عن عُلوّ في موقع بناء يتبع شركة "دانيا سيبوس" قرب مدينة ريشون لتسيون، والقائمة تطول.

لمن لا يعرف، لحوادث الموت في مواقع البناء رائحة عنصرية، فإن أمعنتم النظر بالظاهرة جيدا، فلن تجدوا عمّال بناء يهود! فهذا العمل بعربيتنا الدارجة "شُغل عرب"، أو "شُغل صينيّ"، وعليه لا يبالي أحد بحياة هؤلاء العمّال. لكن، يقع هذا الاستخفاف بالأساس على عاتق المُتعهّدين والمُقاولين، الذين لن ننصف ممارساتهم إن وصفناها بالبعيدة كل البعد عن اتباع الأنظمة، معايير سلامة وأمن العمال. حيث يقترف هؤلاء جرائما بحقّ عمّالهم، فهم المسؤولون عن سلامتهم، أمنهم وحياتهم.

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لكن، لا يمكن يالمقابل إعفاء كل من وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، والحكومة من هذه المسؤولية، فهي بدورها مسؤولة عن سلسلة لا نهائية من الأخطاء الفادحة بدءا من الإشراف، تطبيق القوانين وانتهاءا بالجُمود التشريعي المتعلق بأمن وسلامة العمال.

حيث لا تُجبر هذه السلطات المُتعهّدين والمُقاولين على اتباع قواعد الأمان، لا تُحتلن الأنظمة، ولا تفرض على الشركات المُقاوَلة وسائل ردع ناجعة. تم وحتى موعد كتابة هذه السطور ومنذ عام 2020، تقديم ملفي تحقيق واحد لا غير في هذا الشأن. ورغم أنّ معظم القتلى فلسطينيون، فإنّ ثقافةَ الالتفاف على القوانين والأنظمة محض إسرائيلية.

في ظلّ غياب آليات ردع وعقوبات قاسية، من الطبيعي أن يستمرّ الإهمال والاستخفاف بحياة عمال البناء. وعليه، سيستمر عمال البناء بالسقوط من بنايات فاخرة وشاهقة الارتفاع، سيسكن فيها مستقبلا بكلّ رفاهية وراحة بال سكان جدد كأنّ شيئًا لم يحدث.

إنّ حياة عمّال البناء أكثر أهمية من بناء أبراج فاخرة جديدة في تل أبيب. لكن يضطر عمال البناء العمل في ظروف سيّئة وخَطِرة، ببساطة لأنهم لا يملكون خيارات أخرى. إنهم يدركون أن حياتهم بلا قيمة، فهم عربٌ يبنون بيوتا فارهة لليهود! علينا الاعتراف أن موت العرب وإن كان تراجيديّا، لا يثير غضب الرأي العام بل وبالكاد يحرّك السقالات المتداعية أصلًا. يدرك عمال البناء ذلك جيدا، لكنهم يحتاجون للمال لإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

في الواقع، لا أهمية لهذا الموضوع بتانا. فما الفرق بين موت سببه سقوط عن بُرج مكون من خمسين طابقًا في حيّ "بابلي" الفخم، وبين الموت عقب إطلاق نار في تظاهرة احتجاجية؟ بل وما الفرق بين موت سببه رصاص حيّ أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي أو رصاص طائش أطلقته عصابة إجرامية تسيطر على قُراهم؟ قد يثير الموت سقوطا من عُلو، تعاطفا إسرائيليا لا غير، وهذا كثير أليس كذلك؟

למאמר בעברית: ראזי ואחמד לא ידעו שזאת תהיה התמונה האחרונה שלהם

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