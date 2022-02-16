حضر إيتمار بن غفير بصحبة مستوطنين ينتمون لحركة "شباب التلال للشيخ جراح بهدف الاستفزاز"، هذا ما جاء على لسان عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي وعلى رأسهم رئيس الحكومة نفتالي بينيت. كان هذا الادعاء صحيحا، ولكنه وبنفس الوقت كان جزئيا، حيث تجاهل بينيت ووزراؤه ما هو أهم بكثير مما قيلَ.

فما يقوم به بن غفير ليس استفزازًا، بل سياسة، نعم سياسة تُعرّض حاليا حوالي سبعين عائلة فلسطينية في الشيخ جراح لخطر الإخلاء الفوري من بيوتها. لمن لا يعرف إحدى العائلات المُعرضة للإخلاء الوشيك هي عائلة سالم، حيث من المتوقع إخلاؤها الشهر المقبل. ربما صدر مطلب التهجير عن أنصار بن غفير، ولكنه من صُنع يد دولة إسرائيل التي تسن وتصادق على تشريعات عنصرية تسمح بالاستيلاء على بيوت الفلسطينيينن، توافق على تدخل وصي عام وزارة العدل لدعم هذه التدابير، تحول ميزانيات ضخمة للمستوطنين في الشيخ جراح وفي سلوان وتستخدم الشرطة لتنفيذ أوامر الإخلاء.

لا يمكن نعتُ هذه الأفعال بالمستفزة، لأن اسمها الحقيقي وبكل بساطة استيطان يهودي. وعليه، فما شهدناه في الشيخ جراح هذا الأسبوع ليس تصعيدًا فجائيًا تقوم به جهات متطرفة، بل تذكير بسياسات دولة إسرائيل في القدس الشرقية . يخطئ من يظن أن الحكومة الحالية مختلفة عن سابقاتها، لأن دولة إسرائيل ما زالت تقوم بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم لتستبدلهم بيهود متطرفين وعنيفين تُسّكنهم في الأحياء الفلسطينية. نعم، فقد نشأ وترعرع هؤلاء الذين شتموا المارة، خربوا الممتلكات وألقوا الحجارة على بيوت فلسطينية هذا الأسبوع، بنفس الدفيئة التي ترعرع فيها سكان البؤر الاستيطانية غير القانونية الذين يعتدون على الفلسطينيين القاطنين في جبل الخليل، بورين وحوارة. نعم يا سادة، تقوم الحكومة الحالية بزرع المستوطنين على مداخل بيوت العائلات الفلسطينية.

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كما يعرف الجميع، يمارس الفلسطينيون بدورهم العنف أيضا. لكن، وخلافًا للعنف اليهودي، فهو لا يحظى بدعم من الدولة. يسعى الإعلام الإسرائيلي للتستر على العنف الذي تمارسه الدولة من أجل تهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وعليه نجدها تحذر الآن من موجة عنف فلسطيني قد تأتي كرد فعل على "محاولات استفزاز" بن غفير.

تخضع وبالإضافة إلى العائلات السبعين التي ذكرتها آنفا مئة عائلة أخرى في سلوان لخطر الإخلاء، حيث تدعي الدولة بأنّ هذه العقارات كان وحتى عام 1948 بملكية يهودية. لكن ومرة أخرى تتجاهل الدولة أن أبناء هذه العائلات هم نسل لاجئين فلسطينيين هُجّروا قسرا من بيوتهم في عام 1948. بل ولا تسمح لهذه العائلات باسترجاع ممتلكاتها، لسنا بحاجة لتقرير منظمة العفو الدولية لندرك أنّ ما يحدث بالشيخ جراح شنيع بل وبغيض.

في حال اختارت دولة إسرائيل التوقف عن تهويد الشيخ جراح، يمكننا اعتبار أفعال بن غفير مجرد استفزاز. وذلك لأن الاستفزاز الحقيقي- خلافًا لسياسات دولة إسرائيل- قابل للوقف بسهولة.

كاتب المقالة هو باحث في جمعية "عير عَميم"

למאמר בעברית: שיח' ג'ראח היא לא פרובוקציה

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