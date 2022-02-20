تقوم سلطات الدولة وفي هذه الفترة، إثر الانتقاد الجماهيري الواسع تجاه تقاعسها عن مكافحة العُنف والإجرام في المجتمع العربي، بحملة تطبيق قانونية واسعة تحمل عنوان "المسار الآمن" هدفها ردع التنظيمات الإجرامية الرئيسية في المجتمع العربي. أُوقف وضمن هذه العملية عدد من المشتبَه بارتباكهم مخالفات مختلفة، ضُبطت وصودرت ممتلكات عديدة كما وقُدّمت حتى الآن عشرات لوائح اتهام هدفها إعادة الهدوء والنظام لسكّان المُدن العربية والمختلَطة. ولكن، على رأي المثل الشعبي "أجا يكحلها عماها"، حيث تقوم الشرطة وضمن هذه الإجراءات الصارمة التي تُتَّخَذها ضدّ التنظيمات الإجرامية، بملاحقة مصالح تجارية قانونية، مُنظَّمة ومُراقَبة لتحرم بذلك مواطنين عاديين كثيرين من كسب عيشهم بنزاهة.

كان هذا بالضبط ما حدث مع المدعو "س" ابن مدينة أمّ الفحم الذي يبلغ السابعة والستين من عمره، أب لستة أولاد وجدّ لـ 21 حفيدًا. كان ملف "س" الجنائي نظيفا، حيث لم يُتَّهَم أو يُدَن بأعمال جنائية طوال حياته. يملك "س" في مدينته مصلحة تجارية تقدّم خدمات ماليّة (محلّ صرافة)، يقدّم من خلالها خدمات ائتمان وبيع مجوهَرات كما وله باع طويلة بتقديم يد العون للمجتمع المحليّ. كانت هذه المصلحة مصدر رزقه ورزق عائلته الموسعة الوحيد، وعليه حرص "س" على إدارتها وفق القانون. لكن وبالرغم من ذلك قرّرت السلطات وضمن حملة إنفاذ القانون المذكورة أعلاه، ملاحقته أيضًا. وجدت الشرطة وبطبيعة الحال بحوزته سيولة مالية كبيرة - وهو أمر عادي فالمحلّ يقدم خدمات صرافة - فتحت تحقيقا لم يفضِ إلى أية نتيجة لأن المصلحة تعمل وفق القانون. وعليه أغلقت النيابة لاحقا الملفّ دون تقديم لائحة اتهام. ورغم تبرئة "س" من جميع التُّهَم التي نُسبت إليه، رفض المشرف على سوق المال طلب "س" الحصول على ترخيص للاستمرار بتقديم خدمات ماليّة. وعليه يتحتم على "س" الآن إغلاق المصلحة التي تعيله وعائلته، رغم انعدام أدلة وتُهم عينيّة ضدّه، دون توضَيح أسباب رفض طلبه تجديد رخصته بل ودون منحه فرصة للدفاع عن نفسه في وجه القرار الظالم. إنه التعسُّف بعينه!

لا تحظى هذه الظاهرة بقدر كبير من الاهتمام كما ولا تتصدر عناوين الصحف، ببساطة لأنها تحدث داخل المجتمع العربي الذي تتجاهله وسائل الإعلام المركزية. لكن، لمن لا يعرف لم تكن قصة "س" الأولى من نوعها، فقد مثلنا بالسابق أمام مسؤول سوق المال، سلطات القانون ومن على منابر قانونية أخرى، بعض المتضررين من هذه الملاحقة. تقوم سلطات الدولة بإغلاق محالّ تقديم الخدمات المالية في المجتمع العربي بشكل تعسفيّ الواحد تلو الآخر، دون تفسير أسباب هذا الإغلاق لا للمواطن ولا لوكيله. لا خلاف على وجوب حماية الجمهور والحفاظ على النظام والإدارة السليمة بل ومحاربة "السوق السوداء"، العنف والإجرام.

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ولكن بالمقابل، يجب الامتناع عن المساس بالمواطنين الأبرياء أو ملاحقتهم. فلا شرعية لإغلاق مصالح تجارية لم تُنسب لها أي مخالفات، خاصة مخالفات تبييض أموال. تمس هذه الممارسات بحقوق المواطن المحفوظة في قوانين الأساس – سواء كرامته أو حرية اختياره لمهنته. كما ويطعن إغلاق المصالح التي تقدّم خدمات مالية باستقامة ونزاهة أصحاب هذه المحال ويُلحق بهم وصمة عار لا تَمحي، بالذات على ضوء حرمانهم من الدفاع عن أنفسهم وعن نزاهتهم. نعم، تدين دولة إسرائيل أصحاب هذه المحال - دون مُحاكَمة!

وخلافًا لصيت محالّ الخدمات المالية الشائع، إلا أنها شرعيّة تمامًا. لمن لا يعرف تكتسب هذه المحال في المجتمع العربي مقارنة باليهودي أهمية كبيرة، فهي تدفع عجلة التجارة والاقتصاد قدمًا. لا يمتلك ووفقا لبيانات نُشرت مؤخرًا، نحو نصف المواطنين العرب في دولة إسرائيل بطاقة ائتمان كما ولا يملك كثيرون منهم حسابا مصرفيّا حتى. كان هذا الواقع نتاجا لأسباب عديدة منها انعدام الاستقرار التشغيلي في المجتمع العربي، غياب منالية فروع البنوك والمصارف، بالإضافة إلى جوانب ثقافيّة حيث تعوَّد المجتمع العربي على التعامل بالمال النقديّ. لا تزال العقارات، السيّارات، الأثاث، وغيرها في المجتمع العربي، تُباع نقدًا بالأساس. ورغم تطبيق دولة إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لـ"قانون المال النقديّ" الذي يحدّ من قدرة المواطنين على إبرام صفقات نقدًا، إلا أن نصّ القانون الحاليّ لا يقيد كميات الاحتفاظ بالمال النقديّ. وعليه فإن كان هدف هذه الحملة تغيير سلوك المجتمع العربي اليومي، فثمة حاجة إلى حملة إعلامية أوسع بكثير لا تمس بالمصالح التجارية القانونية.

تملك السلطات القانونية قوّة هائلة، لكنّ تحمل هذه القوة في طياتها مسؤولية كبيرة أيضًا. حيث ينبغي على الدولة وعلى مسؤولي سلطة سوق المال إبداء بعض الحساسية لا الحزم فقط، فهذه مسألة حياة أو موت. يعني باختصار إن لم تجدوا أدلّة، اتركوا المصالح التجارية وشأنها فحياة الكثيرين منوطة بها.

المحاميَين تمير كلدرون ودورون باسو، مُختصَّين في مجال الضرائب وتبييض الأموال ويعملان في مكتب المحامين دورون، تيكوتسكي، كنتور، جوتمان، نيس، عميت جروس، وشركائهم

למאמר בעברית: "כשחוטבים עצים – עפים שבבים"

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