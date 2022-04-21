لم يكن باستطاعتنا خلال الأسابيع الماضية وعشية موجة العمليات التخريبية الأخيرة، إغفال المقالات التي احتفلت بمرور عشرين عامًا على عملية "الدرع الواقي" العسكرية. حيث تضمنت تلك المقالات بعض الحماسة والحنين للحقبة التي نجح فيها الجيش الإسرائيلي بتدمير بنى الإرهاب التحتية. وعليه، وإثر العمليات التخريبية الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء البلاد، تتردد مجددًا نفسُ النغمة التي تطالب بتدمير بُنى الإرهاب التحتية التي بزغت مؤخرا.

لا يمكن قبول الإرهاب كأمر مسلّم به، غير أن الطريقة الوحيدة للتصدي له هي تدمير بناهُ التحتية. ولكن أيّ بُنى هذه؟ ألا تخطئ الدولة والجيش مرة تلو الأخرى بعملية تشخيص بُنى الإرهاب التحتية الحقيقية؟ لربما نبع هذا الخطأ من فشل استخباراتي-سياسي. حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بالكشف عما يسميه بُنى الإرهاب التحتية وتدميرها تدميرا شاملا، حتى وإن كانت عبارة عن كوخ، ألواح شمسية، بئر ماء أو حتى طريقًا ترابية. ألا يشكل حتى الفلسطينيون الذين يسيرون بسرعة تهديدا إرهابيا أو هدفًا يجب قنصهُ؟ يرغمنا هذا الصراع على استثمار موارد بشرية ضخمة، خلق معايير تقنية عالية وتدريبا متواصلا من أجل التصدي للإرهاب. لكنه يرغمنا وبالأساس على التضحية بأبنائنا وبناتنا، من خلال ايهامنا بأنّ الجيش الإسرائيلي قادر على حل هذه المشكلة.

حيث نعلمُ جيدا بأنّ الجيش الإسرائيلي غير قادر على تدمير بُنى االإرهاب التحتية. بل ويعي كليهما الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، ذلك جيدًا. يمكن وفي أحسن الأحوال ومن خلال استثمار الكثير من الموارد، وقف وإحباط جزء كبير من العمليات التخريبية. لكن ومع الأسف تكلفنا هذه الجهود أثمانا باهظة حيث تسفر عن نتائج عكسية تماما، أي عن بناء وتعزيز بُنى الإرهاب التحتية التي تقتاتُ على اليأس والإحباط. سينمو هذا الإرهاب ويتسع في كل مرة يقتحم فيها الجيش الإسرائيلي البيوت الفلسطينية ليلاً. كما وسيندثر الأمل وتزداد الرغبة بالانتقام مع كل إذلال على الحواجز، مع كل استنشاق للغاز المسيل للدموع ومع كل قتيل فلسطيني.

نعم، فقد تقود مشاعر الإحباط والعجز أي إنسان عادي، لوضع حدٍ لحياته ولحياة عدوه. ولأن الانتقام لا يشمل أي استراتيجيات، فهو لا يُحقق أيضا أي أهدافٍ تذكر فما هو إلا تعبيرٌ عن فقدان للأمل بمستقبل أفضل وبشراكة حقيقة مع الطرف الآخر. لا أبررُ عمليات القتل، ولكن يتحتم علينا فهمُ هذه الخطوات المدفوعة بمنطق لم نألفه من قبل، لنتمكن من القضاء على بُنى الإرهاب التحتية.

وإن لم نفهم؟ الجواب بسيط، سنعيشُ على حَدِ السيف! فلن نتمكن ومهما وصلت قدراتنا الاستخباراتية، من تتبع واقتناص اللحظة التي يفقد فيها أي فلسطيني الأمل والإيمان بالمستقبل، ليضطر لاختيار الموت كخلاص وحيد. وهكذا دواليك لنقعَ في في فخ الفقدان اللانهائي.

يطفو في حديثي مع شركائي الفلسطينيين، اليأس والإحباط الذي يزداد يوما بعد يوم. حيث يتحدث شركائي الفلسطينيون عن غضبهم، خوفهم وعجزهم أمام الواقع العنيف الذي تغلغل إلى جميع مناحي حياتهم. لكننا نحاول يائسين التشبثَ بشراكتنا وبقدرتنا على التغيير، رغم إدراكنا أننا نقف على حافةِ الهاوية.

لن تستطيع إسرائيل تدمير بُنى الإرهاب التحتية إلا من خلال منحِ الفلسطينيين الأمل بالحصول على حريتهم بطرق سلمية. بكلمات أخرى يتحتم على إسرائيل إعداد خطة سياسية، فكرية وقيادية شجاعة تنازل من خلالها عن استعمال القوة التي اعتادتها من أجل القضاء على بُنى الإرهاب التحتية. لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، فسيستغرق بناء الثقة والأمل المعدومان حاليا، وقتا طويلا.

قد ننجح بوقف شلال الدم اليهودي- الفلسطيني في حال طبقنا هذه الخطة.

يوفال رحاميم هو المدير العام المشارك لمنتدى العائلات الثكلى الفلسطيني-الإسرائيلي

למאמר בעברית: דרושה תכנית לריסוק תשתיות הטרור - עכשיו

للانضمام لمجموعة الساحة على الفيس بوك