السياسة في ظلّ الكورونا

למאמר בעברית: פוליטיקה בצל הקורונה

في ظلّ انتشار فيروس الكورونا، وفي هذا الوضع الذي يشوبه عدم اليقين السياسيّ، من المتوقع أن تعقد غدًا مراسم أداء يمين الولاء لأعضاء الكنيست الـ 23. بالتزامن مع هذا الحدث، يُجري كل من كاحول لفان والليكود مشاورات حول إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنيّة واسعة استنادا على اقتراح نتنياهو. ولكن وبالرغم من هذا، يأمل حزب كاحول لفان الحصول على دعم 61 عضو كنيست، كي يقوموا بالتوصية على بيني غانتس لتشكيل الحكومة لدى رئيس الدولة. ننوه إلى أن حزب كاحول لفان، كان قدم يوم الجمعة طلبًا لرئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، طالب من خلاله بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للكنيست نيابة عنهم غدًا.

إن قرار قادة كاحول لفان التمسّك بمبادرتهم لاستبدال إدلشطاين بعضو الكنيست مئير كوهن، على الرغم من الاتصالات الجارية مع الليكود، هو قرارهامّ جدا. لكن حزب الليكود من طرفه ما زال يكيل الانتقادات لحزب كاحول لفان، بل ويعتبره مشغولا بـ"أمور سياسية صغيرة" في الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو إنقاذ إسرائيل وباقي العالم.

بالفعل فالعالم في حالة طوارئ، تحتاج إسرائيل لحكومة تقوم بدورها، تصادق على الميزانيّة وتصبّ جُلَّ جهودها في مواجهة الوباء العالميّ. نعرف جيدا أنّ الأحزاب كلها ستدعم كلّ قرار موضوعي سيصدر عن نتنياهو بشأن وباء الكورونا ، بما في ذلك كاحول لفان. فحتّى غانتس نفسه كتب أمس: "إن تحدّي تفشّي وباء الكورونا يلزم دولة إسرائيل بالفترة القريبة الاستعداد بصورة مسؤولة من أجل سلامة الجمهور وإنقاذ حياة البشر".

يسخر نتنياهو من معسكر معارضيه وخصومه من خلال إظهارهم كأضحوكة، منشغليين "بتفاهات" قضائيّة محليّة في الوقت الذي يحدّق الخطر بملايين البشر حول العالم. كالعادة، أوصاف متلاعبة. صحيح، نحتاج لحكومة قادرة على القيام بدورها كما يجب في مواجهة الفيروس، لكن لايمكن أن يكون هذا الهلع غيرالمسبوق مهربًا من محاكمته القضائية.

لقد علّمتنا التجارب المُرّة أنّ دعوة نتنياهو للتعاون من خلال حكومة طوارئ وطنية لن تكون سوى وثيقة استسلام لكل الساعيين لتغييره. وعليه، كان غانتس أول من أبدى مسؤولية ورؤيّة، عندما أوضح لنتنياهو أنّ على حكومة طوارئ أن تشمل كلّ الكتل البرلمانيّة. إذا كانت الكورونا لا تميّز بين اليهود والعرب، وبين اليمينيّين واليساريّين- إذن على حكومة الطوارئ الواسعة أن تشمل اليهود والعرب واليمينيّين واليساريّين. في الوقت الحالي، على كاحول لفان أن تستمر في محاولاتها تشكيل حكومة، وأن تكون بديلًا لحكومة نتنياهو. بداية عليها أن تستمر في مسار استبدال رئيس الكنيست، كما هو مخطّط. وفي غضون ذلك، وبظل وجود نتنياهو وانتشارالوباء، على غانتس أن يستمر بتقديم " كل أنواع المساعدة التي من شأنها دعم مصلحة الجمهور الواسع".

למאמר בעברית: פוליטיקה בצל הקורונה

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