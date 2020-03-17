تسريح عشرات الآلاف لإجازة غير مدفوعة – ما العمل الآن؟ وأين يجب التسجيل؟

למאמר בעברית: עשרות אלפים הוצאו לחופשה ללא תשלום- כיצד לנהוג והיכן להירשם

يستطيع طالبو العمل الجدد الذين تم فصلهم مؤخرا أوأولئك الذين تم إجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة، التسجيل للمرة الأولى في مكتب العمل من خلال موقع الإنترنت. لا يوجد استقبال للجمهور في مكتب العمل، كما وتفيد التقديرات أن ما يقارب الـ 50 ألف عاملا في مجال التجارة سيتم تسريحهم لإجازات غير مدفوعة، بل ومن المتوقع أن يتجاوز عدد هؤلاء المئة ألف.

أبلغ مكتب العمل صباح (الأحد الماضي) أنه سيتوقف عن استقبال الجمهور الواسع في مكاتب العمل على ضوء التعليمات الجديدة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا. وعليه فلا يتوجب على العاملين الذين تم فصلهم أو إجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة، الحضور للتسجيل في مكاتب العمل حتى إشعار آخر، كما وسيتم وقف برنامج "دوائر التشغيل" حاليا.

سيتمكن طالبوالعمل (الذين فُصلوا وألئك الذين اضطروا لأخذ إجازة غير مدفوعة) إجراء التسجيل الأولي لمكتب العمل من خلال موقع الإنترنت. ولا يتوجب على العاملين الجُدد الذين تسجلوا من خلال الموقع الحضورلمكتب العمل بأنفسهم لتأكيد تسجيلهم حتى إشعار آخر.

على طالبي العمل الجُدد الذي لم يُسجلوا في الموقع متابعة التعليمات الجديدة في هذا الخصوص والحضور لمكاتب التشغيل عند فتحها مجددا لاستقبال الجمهور.

لمزيد من الاستفسارات، يمكن التوجه لمركز خدمة الزبائن التابع لمكتب العمل 9687* أو من خلال تطبيق التشات (الدردشة) أثناء دوام المركز بيت الساعات 16:00-08:00.

تشير التقديرات أنه سيتم تسريح عشرات آلاف المُستخدمين تحت ما يسمى إجازات غير مدفوعة. فمثلا، أعلنت خلال الأيام الماضية شبكة كاسترو عن تسريح عُمّالها لإجازة غير مدفوعة وغير محدودة. كما وأبلغت شبكة فوكس أيضا، عن تسريح عمال ومدراء المجموعة لإجازة غير مدفوعة لمدة 45 يوم. واتخذت شبكات وماركات أخرى نفس الخطوات. تُشير التقديرات إلى احتمال وصول عدد العاملين المُسرّحين من قطاع التجارة إلى 50 ألف، بل ومن المحتمل أن يصل إلى 100 ألف.

بدون علاقة بالأزمة الحالية، فإن إجبارأي عامل على الخروج لإجازة غير مدفوعة من قِبل مُشغّله لمدة 30 يوم على الأقل تخوله استحقاق مخصصات بطالة. حصل العاملون الذين تم تسريحهم لإجازة غير مدفوعة لمدة 30 يوم على الأقل (من 1 آذار وحتى 1 حزيران) على تسهيلات خاصة من قبل التأمين الوطني ومكتب العمل.

بالنسبة لمكتب العمل، بخلاف الوضع الذي كان متبعا قبل انتشار الوباء، حيث أوجب الحصول على مخصصات بطالة الحضور مرة في واحدة كل أسبوع للبحث عن عمل. فإن المُستخدم الذي خرج لإجازة غير مدفوعة رغما عنع بسبب أزمة الكورونا، غير مُلزم بالحضور إنما بالتسجيل عبر الموقع فقط.

التأمين الوطني: مقارنة بما كان متبعا بالسابق حيث كان الحصول على مخصصات البطالة في الأوضاع العادية مشروطا باستنفاذ العامل لجميع أيام الإجازة المتراكمة. فإن العامل الذي خرج لإجازة غير مدفوعة مرغما بسبب أزمة الكورونا، يستطيع الحصول على مخصصات البطالة منذ اليوم الأول، دون علاقة بعدد أيام الإجازة المتبقية بحوزته. وببساطة شديدة، فإن الحق بالحصول على مخصصات بطالة منوط فقط بإجابة العامل عن الشروط الأساسية، مثل العمر وفترة التأهيل وما شابه، والتي لم تتغير.

عموماً، يتم تحديد استحقاق مخصصات البطالة من قِبل التأمين الوطني – للاطلاع على شروط الاستحقاق اضغطوا هنا.

למאמר בעברית: עשרות אלפים הוצאו לחופשה ללא תשלום- כיצד לנהוג והיכן להירשם

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