يا بُنيتي، ومن الحب ما قتل

לכתבה בעברית: מכתב פתוח לבתי: כך תזהי שהגבר שהתאהבת בו עלול להרוג אותך

قبل بضعة أيام، استيقظتِ من نومكِ وقد ارتسمت على وجنتيك ابتسامة نضرة. أخبرتني بأنّك حلمتِ حلمًا جميلًا، وسارعتِ بكتابته على قصاصة ورق خشية نسيانه. أعطيني رمزًا! قلتُ لكِ. "إنّه أمر يتعلق بالفتيان"، ابتسمتِ مجددًا واختفيتّ في غرفتكِ.

أنتِ محاطة بفتيان ورجال يجعلونكِ تبتسمين طوال الوقت. لديك أب متفان ورقيق، لا يكف عن إخبارك أنّكِ هدية من السماء. عندك أيضا جدّان يعشقان تأمل عينيك، وكلّهما آذان صاغية. هناك أيضا أعمامك وأخوالك الذين يكنّون لك كل المحبة، ويعاملك أبناؤءهم معاملة الأشقاء. ما العجب إذن في أنّ تستيقظي باسمة من حلم زاركِ فيه بضعة فتيان؟

نظرت إليّ بعينين تملأهما الدهشة. أخبرتك قبل يومين بأنّ بعض الرجال يقتلون نساءهم. لماذا أسارع لإحداث شرخ في براءتك؟ وأجعلك تتكورين خوفًا من خطر آخر لم تدركي وجوده من قبل؟ فلا تزالين طفلة صغيرة!

ولكن هل أستطيع الانتظارأصلا؟

ماذا سيحدث إن وقعتِ بالحبّ في جيل قد يمنعك من مشاركتي كل أسراركِ؟ ماذا سيحدث إن اعتراكِ الخجل؟ أو ربما التمرد؟ ماذا سيحدث إن وقعتِ بالحب في خضم بحثكِ عن هويتكِ الذاتية، بمعزل عني؟ أو إذا شعرتِ أن "القطار فاتكِ" وأن جميع صديقاتك تزوجن وبقيت وحيدة؟

أكتبُ لكِ رسالتي هذه الآن، لأنّ استباق الأمور أفضل من تأجيلها، وأدعوكِ للاحتفاظ بها أينما تواجدتِ، طوال الوقت وعند تواجدك مع فتيان آخرين. احتفظي بها من أجلك ومن أجل صديقاتكِ. احتفظى بها من أجل بناتكِ، من أجل كلّ امرأة أو فتاة قد تفضي إليك بمعلومات وأسرار مُقلقة، حتى وإن حدث ذلك صدفة.

1. لستِ بحاجة لرجل. أنتِ كيان مكتمل. يمكنكِ إدارة حياتك بمفردكِ. وإن اخترت العيش مع امرأة، يمكنك الإنجاب. سنكون سندًا لكِ وسنفخر بكِ.

2. الحبّ رائع، وقد يكون أروع ما في الوجود. ولكن يا ابنتي لا وجود لحبّ الأساطير. لا تنتظري حبيبًا مُتيمًا لا يهمّه في الكون شيئ سواكِ، سيوقعكِ ذلك في دائرة الخطر. الحب الجنونيّ قد ينتهي بالجنون، لذلك ابتعدي عنه وتجنّبي مصير نساء أخريات وقعن في هذا الفخ. هذه حقيقة لا جدال فيها.

3. هل يغضب إذا نظر إليكِ رجال آخرون؟ هل تنتابه الغيرة إذا نظرتِ إلى شخص آخر، تراسلتِ مع شخص غيره أو تحدثت مع صديقاتكِ في الغرفة المجاورة؟ غادريه بحذر. ستجدين شخصًا يبادلك أسمى درجات الحب، دون غيرة قاتلة.

4. هل أخبركِ بأنّ صديقته السابقة خانته، وعليه فإن عليكِ أن تثبتي له مرة تلو الأخرى أنكِ مخلصة له؟ غادريه بحذر. فمن يحوّل حياتك إلى اختبار دائم سيجد دومًا ذريعة لإفشالك.

5. هل يخبركِ بشكل دائم أنّكِ تُعكرين مِزاجه؟ أنك سبب رسوبه في الامتحان؟ فشلهِ في العمل، في حميتهِ الغذائية ومشاكلهِ المالية؟ غادريه بحذر. فقريبا سيتهمكِ أنك تجبرينه على ايذائكِ.

6. هل يعبث ويفتش بهاتفك النقال دون إذنك؟ يدخل إلى حسابك على إنستغرام؟ إلى بريدك الإلكتروني؟ يطلب منك إعطاءه كلمة المرور؟ طلب منك محو صورة قمت بتحميلها على الفيس بوك؟ غادريه بحذر. فمن لا يحترم حياتكِ الشخصية لن يعطي قيمة لحياتكِ على الإطلاق.

7. هل يُملي عليك ماذا ترتدين؟ وأي مساحيق تجميل تضعين؟ هل يمنح نفسه الحق بأن يقررإذا ما كان باستطاعتكِ رسم وشم؟ غادريه بحذر. فمن يعتقد أنّ جسدك ملك لهُ قد يتصرف بجنون إذا رغبتِ بالابتعاد عنه جسديا.

8. هل يصر علي مرافقتكِ في زياراتكِ لصديقاتكِ، زملائكِ أو حتى عائلتك؟ غادريه بحذر. فمن يقلقه ابتعادكِ عنه لبضع ساعات لن يسمح لك بالرحيل أبدا في حال أردتِ الابتعاد عنه لأكثر من بضع ساعات، أو حتى للأبد.

9. هل أخبركِ أنه سينتحر إذا رحلتِ؟ هذا ليس تصريحا رومنسيًا. غادريه بحذ، فتهديده بالانتحار قد ينتهي بمقتلكِ أنت.

10. هل لديه نوبات غضب عبثية؟ حالته النفسية متقلبة جدًا؟ غادريه بحذر. فقد تدفعين ثمن هذه التقلبات المزاجية في أي لحظة.

11. لا تخافي منه. لا تخافي من أي شيء على الإطلاق، بأي شكل من الأشكال. أذكّرك مجددًا بالبند الأول. غادريه بحذر.

12. هل تخشين الحديث مع صديقاتك عن علاقتكِ العاطفية؟ هل تخشى صديقاتك الحديث معك عن علاقاتهن العاطفية؟ غادرنَ بحذر. سانِدن بعضكن البعض.

13. هل تريدين المغادرة؟ إفعلي ذلك بحذر. لا تفعلي ذلك بمفردك، أخبريني، أخبري والدك. توجّهي إلى مكتب الرفاه الإجتماعي في البلدة التي تسكنينها، فقد يعرضكِ الانفصال عن أي رجل للخطر. أينما كنتِ، ومهما كان عمركِ أو عُمرنا، لستِ ملزمة بإخبارنا بأي شيء. سنأتي لنجدتك فورًا، أينما كنتِ.

לכתבה בעברית: מכתב פתוח לבתי: כך תזהי שהגבר שהתאהבת בו עלול להרוג אותך

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