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الموجة الثانية بالأرقام: عدد الوفيات أقل لكن هناك المزيد من الحالات الحرجة في أوساط الشباب والطواقم الطبية منهكة

اضيفت خلال شهر تموز 826 حالة حرجة جديدة، ضعف حالات الإصابة بشهر نيسان، وصل عدد الحالات الحرجة في نيسان إلى 44 كلها تحت جيل الـ 50 عاما، هناك مكان للتفاؤل: فعدد موتى شهر تموز أقل منه في نيسان، رغم أنه وفي تموز كان عدد المرضى بوضع حرج مضاعفا

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روني: جمزو- المسؤول عن ملف كورونا بالبلادצילום: אוליבייה פיטוסי

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