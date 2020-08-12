سأحتل هآرتس

למאמר בעברית: אכבוש את הארץ

عقدنا يوم الاثنين وبمناسبة مرورعام على إطلاق الساحة - قسم آراء ثنائي اللغة- في جريدة هآرتس، حلقة حوار نسوية شاركت فيها بعض كاتبات الساحة العربيات الفلسطينيات. تناولت هذه الحلقة الحوارية التي شاركت فيها كل من د. نزهة الأسد الهزيل، هيا حداد، مي عرو وشرين فلاح صعب, فِعل الكتابة، النسوية، النشاط الاجتماعي - السياسي، الكتابة باللغتين وجمهور القراء المختلط.

أثارت الحلقة مواضيع عدة، كالكتابة للقراء اليهود- الإسرائليين، الكتابة في ظل السياق السياسي الحالي، الكتابة من الهوية النسوية الفلسطينية والتي تتم مهاجمتها من كِلا المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، الكتابة داخل الحدود الدينية- الإجتماعية، الوِحدة، الخوف والأخطار المحدقة بفعل الكتابة.

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أجمعت كل الكاتبات اللاتي شاركن بحلقة الحوار تقريبا، أن الكتابة بصحيفة هآرتس شرعية وأنهن من خلالها يوصلن أصواتهن، يتحدين ويغيرن الآراء المُسبقة، يخلقن حوارا والأهم يطرحن روايتهن بأنفسهن. لكن ومع ذلك فهن يعين تمام الوعي، أن هناك تبعات وأثمان للكتابة بالعبرية في صحيفة هآرتس، بل يعين أن هآرتس لن تحررهن! هن وأنا أيضا نعي، أننا نسير رغما عنا على حبل رفيع جدا، لكنه ثابت لأن كثيرات يسرن وسيسرن عليه قريبا. قالت د. الأسد الهزيل بهذا السياق:" لا أوافق أن أهمش، صحيفة هآرتس بالنسبة لي منصة وسأحتلها رغم أنف الجميع."

شكلت هذه الحلقة الحوارية باعتقادي بداية للحديث عن كتابة النساء العربيات- الفلسطينيات بالعبرية في السياق السياسي - الإجتماعي الحالي. وعليه، فما زالت الطريق أمامنا طويلة لكن سؤالنا ككاتبات عربيات- فلسطينيات لا يجب أن يكون لِمَ نكتب؟ بل كيف نكتب نصوصا نسوية، اجتماعية وسياسية بديلة لأجيال الرجال والنساء الفلسطينيين القادمة؟ يجب ألا نتركهم تحت رحمة نصوص وطرح رجولي ذكوري يكرر ذاته!

למאמר בעברית: אכבוש את הארץ

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