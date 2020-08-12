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سأحتل هآرتس

بمناسبة مرور عام على إطلاق الساحة- حلقة حوار لِمن نكتب؟

ראג'אא נאטור
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הזירה
צילום: הזירה

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